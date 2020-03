Raly: “Me asusta la comunicación, el teléfono y todas esas cosas nos han enajenado mucho”

01/03/2020 - 22:23 Pura Vida

“Me asusta un poquito la comunicación, el teléfono y todas esas cosas nos han enajenado mucho, porque veo que la gente no vive las cosas sino que necesita grabarlas, por ahí pienso y los invito a esas personas a que dejen un poco de lado las tecnologías y que vivan lo que quizás no puedan volver a vivirlas. Eso sí me asusta realmente”.

Son palabras de Raúl Eduardo Barrionuevo, Raly, formuladas en una conferencia de prensa tras su paso exitoso por el escenario “Jacinto Piedra” del 29º Festival Nacional de La Salamanca.

Siempre reflexivo, el artista oriundo de Frías, se refirió sobre sus inicios y a aquel joven sonador que con su guitarra hoy conquista al mundo.

“Veo hoy a ese chico de 18 años, que soy yo ya adulto, que con su guitarra tenía muchos sueños y mucho amor por la música. Le preguntaría cómo hizo para llegar a donde está, y le diría que no deje de perseguir ese sueño que tuvo y que no deje de ser ese joven, que no deje que llegue el adulto. Porque me gusta cómo fue ese chico de 18 años con su guitarra”, remarcó el autor de “Chacarera del exilio”.

Reconocido ya en todos los escenarios, habiéndose consagrado como solista, un año más se hizo presente en el Festival Nacional de La Salamanca, espacio que es organizado por la Municipalidad de La Banda.

“Estuve desde la primera edición y ya vengo diciendo desde hace rato que tengo que jubilarme del festival, ya son muchos años, me acuerdo cuando nació que ya existían otros festivales y La Banda no podía no tener un festival, estábamos a flor de piel por la muerte de Jacinto Piedra y su recuerdo. Cada vez que vengo es un rito, es un lugar propio, la ciudad de La Banda me ha visto crecer y ya tengo muchos amigos de aquí”.

“Nunca tuve duda que quería hacer esto, no sabía si iba a salir mal o bien, pero debo reconocer que tuve gente que me ha acompañado en este camino, mi familia, mi mamá, mi hermano, fui aprendiendo y cuando me quise acordar hace 29 años que estoy en esto. Siempre va a haber algo nuevo, cada uno tiene que encontrar su manera de decir las cosas a través de la música”, expresó.

El productor

La gran conexión que tiene Raly con el público quedó ratificada en la tercera noche salamanquera. Siempre innovador, creativo y de hacer frente a los desafíos, Barrionuevo debutó como productor musical con el disco de su colega Milena Salamanca.

“Es mi primera experiencia como productor en un disco completo, con Milena Salamanca, he aprendido mucho de otros productores, es algo que me gusta mucho y me doy cuenta que al tener muchos años de experiencia, lo que me permite poder resolver algunas cosas solo”, recalcó el gran cantautor santiagueño.

Pero esa comunión no exenta de la devoción que se le profesa es para Barrionuevo un insumo que lo habilita a un ejercicio de encuentro y libertad que se respira en cada gesto, además de revitalizar su creación.

Es así como se prepara para lanzar, posiblemente este año, dos discos, uno de ellos será continuación de la ya consagrada placa “Radio AM”. Ambos discos serán sucesores de “La niña de los andamios”.

Raly Barrionuevo, que aportó un renovado compromiso a la canción folclórica, está cumpliendo un cuarto de siglo de su álbum debut “El principio del final” y atravesando una gira por todo el país marcada por el éxito, pero fundamentalmente por la excelencia de su creación.l