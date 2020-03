“Peteco” conoció a una “Gitana santiagueña” y compuso una chacarera

01/03/2020 - 22:27 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

De la Redacción de EL LIBERAL

Entre una gran melodía y la ensoñación poética, nació “Gitana Santiagueña”, una nueva chacarera que Carlos Oscar “Peteco” Carabajal y Adolfo Marino “Bebe” Ponti compusieron y que darán a conocer este año. Tras su exitoso concierto en el 29º Festival Nacional de La Salamanca 2020, Carabajal concedió una entrevista exclusiva a EL LIBERAL. Allí brindó esta primicia como también adelantó que ya grabó, con Riendas Libres, veinte nuevas canciones.

Anunció que este año debutará en teatro con un protagónico, junto con su hijo Homero, en la obra “El papá de Sandro”.

Reveló por qué, en forma momentánea, suspendió su nueva gira artística por Europa junto con sus hijos menores.

¿Riendas Libres te permitió volver a los inicios, a aquél “Peteco” joven, fértil en la creación y de hacer y proponer siempre con contenidos?

Pareciera, porque, por ejemplo, ahora hemos grabado veinte temas que posiblemente lo vayamos largando de a poco como se usa ahora. Si hay un disco físico, no sé si entrarán los veinte temas, vamos a ver. Antes, me pasaba que yo terminaba un disco y quedaba vacío hasta que se “llenaba” de vuelta y pasaba tres años por lo menos. Ahora, tenemos esos veinte temas grabados, todos nuevos, que a algunos lo cantamos por ahí, principalmente un par de chacareras, pero hay seis o siete temas que ya los quiero cantar, ya lo quiero grabar porque son, realmente, temas buenos. He hecho con “Bebe” Ponti un par de temas. Después de “El último sol de enero”, chacarera que ya la grabaron Los Carabajal, ahora hemos hecho el tema que se llama “Gitana santiagueña”.

Es una idea que yo le había llevado a Bebe. Él es un poeta, un hombre que está bien activo y, sin embargo, él acepta que sea yo el que le proponga las cosas y que también le pueda tocar cosas. Con todo esto quiero decir que sí, que me ha vuelto esa explosión en la creación.

¿Quién te inspiró para escribir “Gitana santiagueña”?

Un día iba caminando por el Parque Aguirre, en una siesta de mucha luz entre los eucaliptus, y me he cruzado con una gitana, pero santiagueña ya. En lo único que se le notaba que era gitana era la pollera, pero después, todo lo demás, era cualquier changuita santiagueña ¡muy linda, muy linda! Y, bueno, yo me he volado con esa visión que he tenido. Siempre tenía la idea, pero no la llevaba adelante. De pronto hice la música. Se la pasé a Bebe y le conté la historia y él ha hecho una letra divina, hermosa. Es una chacarera que va a pegar.

¿Por dónde pasa el mensaje que propones a través de “Gitana santiagueña”?

Tiene cosas lindas como que la memoria es la fe que nos ayuda a volar. De pronto, en la memoria, los gitanos vienen detrás del mar, nos traen eso, el violín para ellos es un elemento muy importante en su cultura y para los santiagueños también. Un poco, el santiagueño es gitano. Es un homenaje a esa conexión que tenemos de sangre y de cultura, de costumbres y también un homenaje al sueño, a la belleza.

“Gitana Santiagueña”

Una siesta de espejismo/

de quemante resplandor/

hechizado el Parque Aguirre/

bajo una alucinación /

yo te vi aparecer /

como un beso del sol.

Perfumabas el follaje /

de los árboles en flor/

y tu sombra acariciaba/

con frescura de rubor/

aliviando la sed /

de mi tierra y mi voz.

Tu pollera enardecida/

se agitaba como el mar/

y en tus ojos yo bebía /

el azul de tu mirar/

la memoria es la fe/

que te ayuda a volar.

Mi gitana santiagueña /

yo nunca te he de olvidar /

si pudieras leer las líneas /

del principio y del final /

un camino de amor/

tal vez predecirás.

Una cinta de rocío /

te olvidaste aquella vez /

cuando el sol quemaba enero/

con su flecha de aridez/

yo la guardo mi flor/

como luz del ayer.

Hoy me voy tras el presagio/

con idéntico sentir/

deslumbrante es tu recuerdo /

que no deja de latir/

como estrella de sal/

en mi noche sin fin.

Zarandeando algún embrujo/

voy destino del amor/

he sentido tu llamado/

la señal del corazón /

no preguntes por qué /

se ha encarnado esta flor.

“Lo tomo como un premio de la vida poder tocar con mis hijos”

Una vez más el apellido Carabajal quedó en lo más alto del Festival Nacional de La Salamanca de la mano de “Peteco”, uno de sus máximos exponentes que se presentó nuevamente en el escenario “Jacinto Piedra” con Riendas Libres, el grupo que conforma junto con Homero y Martina.

Con muchos de sus clásicos que lleva como bandera a lo largo de su carrera, pero también con gran parte de su nuevo repertorio, Carlos “Peteco” Carabajal levantó al público y se ganó la gran ovación de la tercera noche en el Club Sarmiento de La Banda.

“Lo tomo como un premio de la vida poder tocar con mis hijos, porque es especial, pero también porque ellos tienen condiciones para estar con cualquier proyecto artístico serio. Riendas Libres tiene mucho de Homero y Martina, donde se juntan la nueva sangre, donde me permite brindar mis cosas, con amor tranquilo, porque no hay secretos para nosotros”, indicó. Homero dijo: “Es una gran responsabilidad estar al lado de mi padre, él es una personalidad para todo el país y también para nosotros. Nos venimos preparando para esto desde siempre”.

Martina indicó que no lo siente como una presión compartir escenario con “Peteco”, pero sí una gran responsabilidad como artista.l