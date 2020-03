“Peteco” Carabajal: “Hay que portarse bien para, de vez en cuando, portarse mal”

01/03/2020 - 22:31 Pura Vida

¿En qué momento de tu vida te encuentra este presente artístico y personal por el que estás atravesando?

Lo puedo ver, por lo menos, desde dos lugares. En uno, si me refiero a mi físico, es un momento que por ahora me siento bien, pero también soy consciente de que también no tengo mucho tiempo por delante en lo físico como para seguir funcionando como funciono ahora. Entonces, darme cuenta de eso hace que valore este momento y trato de sacarle el mayor provecho a mi energía. Es un equilibrio. Hay que tratar de encontrar un equilibrio. Hay que portarse bien para, de vez en cuando, portarse mal.

¿Y en lo profesional?

Tengo la suerte y la alegría de seguir trabajando. Yo lo tomo como un premio a la vida. He sido premiado por la vida muchas veces, por mis hijos principalmente. Y, ahora, poder llegar a una instancia a donde ellos han crecido y han crecido bien, artísticamente han crecido muy bien. Se corona toda una relación, una vida de enseñanza donde no ha habido un maestro en donde se ha dedicado a enseñar, ni alumnos ni nada, pero evidentemente hemos hecho un trabajo, entre padre e hijo, que hoy en día estamos disfrutando o empezando a disfrutar, del fruto de ese trabajo ha nacido Homero, por ejemplo.

Y es eso lo que te eleva.

Sí, por supuesto. Me da una tranquilidad porque yo puedo seguir, de pronto, seguir cantando solo y no hay ningún conflicto con eso. El proyecto en el que yo voy a dejar mis últimas energías e ideas y cosas nuevas va a ser con Riendas Libres. La composición, por ejemplo, es muy importante, porque la estamos llevando adelante con Homero. Es muy importante poder hacer un trabajo con un hijo, un trabajo en donde no tengas que hablarle ya de ética, ni de mensajes ni de conciencia, sino que tu hijo te responda porque él sienta de esa manera.

“Peteco” Carabajal aseguró, en su entrevista exclusiva con EL LIBERAL, que actualmente está “completamente probado en mí que no voy detrás de ninguna misión en la creación sino que simplemente le respondo a mi estado espiritual. Cuando yo hablo de un estado, en el caso mío por ejemplo, para mí ese estado es el estado de conciencia, un estado de conciencia en donde hay un trabajo diario, momento a momento, donde de alguna manera se tiene que decir no, tiene que ser un poco inflexible. Y eso es un estado en el que, de pronto, me doy cuenta que no muchos lo saben utilizar. A la gran mayoría, se les viene una ocurrencia y ahí nomás la plasman y la dan a conocer. A lo mejor era una ocurrencia nomás. Yo me he acostumbrado con mi viejo. Mi viejo no se movilizaba hasta que un día se movilizaba y hacía tuc (chasquea el dedo) y la ponía. Todos los días podía hacerlo si agarraba la guitarra y le hacía caso a su ego, pero no lo hacía. Ese es el estado del cual yo hablo y que ahora está como excitado.

¿Cuánto fortalece el vínculo las giras por el país y por Europa que hiciste con Homero?

Es el terreno justo porque, por ejemplo, cuando estamos en Buenos Aires, prácticamente no nos estamos viendo con Homero porque él está viviendo en la Capital y compartiendo con su novia, tiene su barra de amigos con los que va a jugar al fútbol. Yo vivo en Moreno, con Benicio y María, que son chicos, que me necesitan ellos como padre, Homero ya no. Entonces, a los viajes los aprovechamos para estar juntos, dormir juntos. Cuando anda conmigo sigue siendo Homerito y no tenemos vergüenza en manifestarnos físicamente, en mimarnos de esa manera. Los viajes son bienvenidos por nosotros. Es ahí en donde más nos juntamos a trabajar en las ideas.

Se prepara para debutar en teatro con “El papá de Sandro”

En cine debutó como productor con “Chacarera” y próximamente con un filme dedicado a Roberto Santucho. Además, actuó en el filme nacional “El Contrato”, en donde interpretó al cacique Calfucurá.

Ahora, se prepara para protagonizar, con su hijo Homero, “El papa de Sandro”, una obra teatral. “Fue una propuesta que nos han hecho a Homero y a mí para hacer teatro. Es una obra para dos personas que se llama ‘El papá de Sandro’, de Mónica Luparelli. Homero, aunque no haya experimentado mucho teatro, ha hecho por lo menos su estudio y lo ha terminado con maestros. Ha hecho una experiencia en teatro y yo no. Será un debut. Me ha gustado a mí porque amo todo lo que tiene que ver con lo artístico y me he acostumbrado a conocer a los actores a través de Claudia (Cárpena, su ex esposa y mamá de Homero), de don Homero (papá de Claudia y Nora Cárpena) y de Nora. Y a través de ellos a muchísimos actores que me consideran compañeros”, indicó.

“En ‘El papá de Sandro’ se cuenta la historia de un padre que ha dejado a su hijo recién nacido porque nació con un problema físico. El padre, en ese momento, ha desaparecido pero no de las cosas materiales porque él siempre ha estado presente para ayudar a la madre del pequeño, pero en el amor no. Cuando el chico tiene 22 años, la madre le pide al padre que tiene que hacer un viaje si se puede quedar un fin de semana con él. El padre acepta y a partir de allí se desarrolla la trama”, puntualizó.

El coronavirus frenó su gira por países europeos

Para el 2020, “Peteco” Carabajal había programado una nueva gira a Europa tras su paso exitoso, el año pasado, junto con Riendas Libres. Su idea era viajar hacia el Viejo Continente acompañado por María y Benicio, sus hijos menores.

“En estos momentos, estamos esperando a ver qué pasa en Europa con lo del coronavirus”, aseguró en su entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

Mural en su honor

Por otra parte, el pasado 4 de febrero iba a inaugurarse, en la Estación Paso del Rey (Línea Sarmiento), un mural dedicado al cantautor santiagueño.

El trabajo lo realizó el muralista Cristian “Kave” Acosta. Ese día se suspendió por la lluvia. El acto, según adelantó “Peteco”, será este mes.

“Tengo un agradecimiento inmenso para Cristian Kave, gran artista. Es un reconocimiento muy lindo el hecho de que hayan tomado un lugar de paso de tanta gente. Estar ahí, grande, que lo va a ver miles de personas todos los días, es gratificante. El día de la inauguración ha llovido. Así que ahora, en la segunda semana de marzo, lo vamos a inaugurar”, destacó “Peteco” a EL LIBERAL. l