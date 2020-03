“Indio” Rojas: “La Salamanca me llena de emoción”

01/03/2020 - 23:59 La Banda

El cantautor Lucio “Indio” Rojas subió un año más al escenario “Jacinto Piedra” durante la tercera noche salamanquera, donde sobresalió su inconfundible voz, junto con una selección especial de los temas más importantes de su repertorio.

Al dialogar con la prensa, expresó: “Estar presente un año más en este festival primero me llena de emoción, me llena de alegría, después me llena de responsabilidad, porque arranqué de muy joven en el 99 con Los Carabajal y hoy llegar a este escenario como solista tiene mucha relevancia, creo que el camino recorrido te facilita el poder expresar y cantar lo que uno quiere”.

Sobre La Salamanca dijo: “Es uno de los festivales más importantes que tiene la puerta del NOA, ser parte de esta grilla es hermoso, es muy lindo para los cantores porque te encuentras a muchos amigos”.l