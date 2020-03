Coronavirus: Netflix sale beneficiado, pero las salas de cine ya entran en pánico

02/03/2020 - 11:01 El Cronista

El año 2009 apuntaba a ser uno de los mejores de todos los tiempos para las salas de cine argentinas. El estreno de super tanques a ser estrenados durante las vacaciones de invierno así lo indicaban. La era del hielo 3, Harry Potter y el misterio del príncipe, 2012, Luna Nueva, y Up, una aventura de altura, fueron algunas de las películas que llegaban a la cartelera. Sin embargo, el pico de la gripe A por esos días llevó a que muchas personas desistieran de participar de eventos multitudinarios por temor al contagio.La ventas de entradas en el inicio de julio cayó fuerte, lo que provocó el pánico en las distribuidoras que postergaron sus estrenos, según una crónica de esa época del sitio cinesargentinos.com.Recién con el estreno de Harry Potter (23 de julio) la gente empezó a volver al cine y todo se comenzó a recuperar gradualmente. Pero en esas 3 semanas se perdieron de vender millones de entradas. La Era de hielo 3 en vez de un poco más de 2 millones, tranquilamente hubiera pasado los 3 millones, y varias más habrían superado el millón. Así, de acuerdo al análisis de esa web, posiblemente se dejaron de vender entre 2 y 3 millones de tickets.El año 2009 terminó siendo un gran año gracias justamente a esas producciones, y a El secreto de sus ojos, que debutó en agosto, pero podría haber sido muchísimo mejor.Este año podría pasar lo mismo, y ya está sucediendo en buena parte del mundo.De acuerdo a especialistas, en un informe realizado por el sitio norteamericano Deadline, que publica la agencia Télam, las pérdidas de la industria del cine internacional como consecuencia del coronavirus podrían llegar a los u$s 4000 millones a fines de marzo.Solamente el cierre de salas en China ha generado hasta el momento u$s 2000 millones en pérdidas de recaudación.Esta situación obligó ya a suspender estrenos y dejar otros entre paréntesis, como el caso de la nueva versión de "Mulan" de Disney, "Black Widow" de Marvel, o la nueva de James Bond "Sin tiempo para morir", que canceló su gira de prensa en Beijing; en tanto el programado estreno de "Sonic" el 28 de febrero fue cancelado.A la situación de China se suma la de Italia, que cerró el 50 % de sus salas, motivo por el cual muchas "majors" como Universal y Disney están evaluando reprogramar estrenos ya anunciados en ese país.En Italia también se estaban filmando algunas escenas de la última de Misión Imposible, y el rodaje tuvo que suspenderse.Según estiman miembros de la industria consultados por Deadline, la posibilidad de una extensión del virus al resto de Europa es una perspectiva "definitivamente aterradora" que tendría "graves repercusiones en el negocio".La situación es complicada también en Corea del Sur. Es el quinto mercado mundial en cuanto a corte de entradas, donde Disney decidió retrasar el estreno de "Unidos", que en todo el mundo se realizará la semana próxima.De esta forma y en este sentido, compañías como Netflix, que brindan servicios en el hogar, están mejor posicionadas para resistir la tormenta o incluso beneficiase con la crisis.Netflix "es un beneficiario obvio si los consumidores se quedan en casa (...), y esto se ha reflejado en un considerable rendimiento de los precios de sus acciones", escribió el analista de BMO Capital Market Dan Salmon en una nota que publica Variety.Las acciones de Netflix subieron un 0,8% la semana pasada, en medio de la peor rueda en Wall Street en casi 9 años por temor a que una mayor propagación del virus pueda conducir a una recesión mundial.Además de Netflix, otras tecnológicas que atienden a consumidores conectados a Internet en el hogar que podrían beneficiarse incluyen a Facebook y Amazon.En tanto, Perry Sook, CEO del gigante de televisión Nexstar Media Group, también vio el lado positivo sobre cómo el coronavirus podría afectar su negocio. Nexstar es el mayor propietario de estaciones de TV en los EE.UU. Si los casos de coronavirus se vuelven "más generalizados en los Estados Unidos, y hay más cuarentena en el hogar y todo eso, entonces podría beneficiar a nuestro negocio porque seríamos la principal fuente de entretenimiento", dijo.