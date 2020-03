Independiente visita a Huracán

02/03/2020 - 12:18 Deportivo

Huracán buscará conseguir una victoria después de once fechas cuando reciba a Independiente, que intentará regresar al triunfo en el partido con el cual se cerrará la vigésimo segunda fecha de la Superliga.

El encuentro se disputará a partir de las 21:10 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, será controlado por el árbitro Nicolás Lamolina e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.

El Globo hace once fechas que no gana con tres empates y nueve derrotas, la última en la jornada pasada frente a Talleres en Córdoba por 4 a 2 y el entrenador Israel Damonte aún no confirmó el equipo que pondrá ante el elenco de Avellaneda. El DT no tendrá disponible a Rodrigo Gómez, quien terminó con una molestia muscular en el partido jugado en Córdoba (ingresó en el segundo tiempo), y se confirmó que sufrió un desgarro de grado 1 en los isquiotibiales de la pierna izquierda, por lo cual se perderá los dos últimos partidos.

En tanto, el técnico decidió que Andrés Chávez vuelva a concentrarse, ya que, tras el entredicho que tuvieron hace unos meses, el delantero bajó seis kilos, siguió entrenándose para ganarse un lugar, le ofreció disculpas al entrenador y a sus compañeros y pidió estar en este momento de Huracán. De todas maneras, se estima que iría al banco de suplentes mientras que Norberto Briasco regresaría al elenco titular en reemplazo de Francisco Ramírez.

Por su parte, el conjunto de Avellaneda perdió como local frente a Gimnasia y Esgrima La Plata por 1 a 0 y luego logró una agónica clasificación en la Copa Sudamericana, certamen en el cual cayó ante Fortaleza en Brasil por 2 a 1, pero pasó a la próxima fase por haber ganado en la ida 1 a 0.

El técnico Lucas Pusineri todavía no dio a conocer el equipo que jugará ante Huracán, pero regresaría al once inicial el delantero Leandro Fernández, quien ya cumplió con la fecha de suspensión por la tarjeta roja recibida ante Arsenal. Fernández iría en lugar de Andrés Roa mientras que el defensor Alan Franco podría regresar al equipo en reemplazo de Sergio Barreto.