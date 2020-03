Galleguillo contó por qué quiere volver a Santiago

02/03/2020 - 21:17 Pura Vida

Sergio Galleguillo confirmó que este año regresará a Santiago del Estero para presentar “Volver”, disco que lanzó hace dos meses.

Tras su gran show en el reciente Festival Nacional de La Salamanca, el cantante riojano, en diálogo con EL LIBERAL precisó que descansará más de una semana para luego retomar sus actividades con un primer concierto en San Juan y, posteriormente, en todo el país para dar a conocer oficialmente su novel CD.

Además, Galleguillo se presentó en el Festival del Artesano “Por los Niños” 2020, que se realizó en Villa Ojo de Agua.

“Hemos realizado 36 shows en dos meses (entre enero y febrero). El último fue en el 29º Festival Nacional de La Salamanca. La verdad, estoy muy contento con todo lo que me pasa. Ahora, vamos a descansar y luego retomar la actividad. Voy a regresar a Santiago del Estero para presentar mi disco Volver’” anunció.

“Quiero regresar a lugares que hace mucho quiero volver, como Sumampa”, destacó Galleguillo.

En quince temas, Galleguillo le pone su extraordinaria voz a temas que hablan de identidad, entre otras grandes temáticas. Y tiene invitados como el “Chaqueñó” Palavecino y Emilio Morales.

Llevar el ritual de la chaya a distintos lugares del país y que haya una común unión de la gente más allá de las idiosincrasias, ¿qué te hace sentir?

Es maravilloso ser abanderado de una fiesta tan bonita como es la Chaya que demuestra igualdad. Que Santiago y La Banda lo puedan hacer, lo puedan cumplir y lo puedan festejar es, realmente, un juego maravilloso. Estoy muy contento de que se pueda dar. Cada lugar del país tiene que cantar chacareras como se hace y cada rincón del país tiene que chayar como tiene que ser.

¿Te sientes un embajador de esta expresión popular?

Hubo grandes chayeros que siempre salieron por todo el país, como Chito Zeballos, Quito Carballo y mucha gente grosa de verdad. Me toca a mí la parte de llevar la fiesta. Yo no soy un chayero, pero me toca llevar la fiesta de la chaya que es lo más lindo y lo puedo compartir con todos. La verdad que me voy emocionado tras mi show en el 29º Festival Nacional de La Salamanca.

¿Fiesta y celebración en “Volver”, tu nuevo disco?

Para mí, “Volver” es el olor de mi infancia. Durante el 2020 lo presentaré en todos los teatros del país. Quiero venir a Santiago del Estero para hacer conocer los temas de mi disco. Quiero regresar a lugares que hace mucho quiero volver, como Sumampa. Estoy muy feliz y agradecido de llevar mi música por la Argentina.l