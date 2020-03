Garnica, más clásico que nunca en su próximo CD

02/03/2020 - 21:19 Pura Vida

¿En qué momento de tu vida te encuentra este presente personal y artístico?

Estoy en un momento importante en mi carrera como instrumentista, sobre todo. Estoy maduro y bien. La verdad, estoy en un muy buen momento como intérprete y disfrutando de otra manera y fijándome cómo resolver una melodía, cómo interpretarla de otra manera y buscar las formas.

¿Coplas del violinero, tu último disco, refleja ese estado?

Sí, si bien ya estamos en las últimas curvas de la presentación del mismo. Es un disco que me ha dado grandes satisfacciones. Es mi único disco (tiene seis en total) que ha sido nominado a los premios Gardel a la Música y hemos pegado en el palo (sonríe). No lo he podido traer al Gardel, pero el hecho de estar entre los seis mejores discos de folclore del país ya te pone en otro lugar como artista y como productor de cada disco. No es que haces un disco y no quieres saber más nada de él. Después hay que presentarlo y ver a dónde va a llegar. Este disco (Coplas del violinero) me ha llevado muy lejos.

¿Qué destacas, de todo lo vivido, del camino que has recorrido con Coplas del violinero?

Haber hecho chacareras viejas, como la “Chacarera del rancho”, y otras nuevas como “La Antigua” y otras cosas más. Vamos mechando entre lo viejo, que es el lugar de uno, con lo nuevo. He aprendido con “Chacarera del rancho” y “Chacarera del violín”. Con eso he nacido y, la verdad, son melodías que me acompañan de toda la vida. Uno, como es creador y va haciendo cosas, yo creo que ahí se refleja muchísimo la última creación que son netamente violinísticas.

¿Es la característica que tendrá tu nuevo disco o apuntarás a versionar clásicos con ritmos folclóricos?

Estoy tocando música clásica y tratando de llevarla a lo popular como obras de Vivaldi, Paganini, Mozart. Estoy sacando las telarañas a todo lo que aprendí en su momento y haciendo uso de lo que uno sabe.

¿A qué ritmos folclóricos llevarás a Vivaldi, Paganini y Mozart?

Lo mismo que está en las partituras con guitarra y bombo. Tocamos ‘El verano’, de Vivaldi, al ritmo de chacarera, que ya lo estuvimos tocando en el reciente Festival Nacional de Cosquín. Allí tuve la oportunidad y me di el gran gusto de tocar con la primera violinista de la Sinfónica de Córdoba. Hace tiempo que veníamos conversando para ver cuándo íbamos a tocar juntos y se dio. Ella viaja mucho al exterior, pero ahora se dio la posibilidad de hacerlo, lo hicimos y en ritmo de chacarera tocamos algo de Vivaldi. Estoy preparando también, para el próximo disco, versiones de Vivaldi, Paganini y Mozart. Va a estar bueno porque va a ser una mixtura muy linda.

¿Todo en ritmo de chacarera?

No a todos. “La primavera”, de Vivaldi, lo hacemos en ritmo de carnavalito. “El verano”, de Vivaldi, será en ritmo de chacarera. De Paganini haré algo de Los Caprichos. Son cosas que aprendí y lo quiero dejar grabado para que quede un registro de lo que uno puede hacer realmente.

¿Qué te propones, fundamentalmente, como bien dices, sacarle la las telarañas a todo lo que aprendiste?

Hacer uso de lo que uno tiene y de lo que la gente también espera. Mucha gente me pregunta si cuando voy a dar un concierto y, bueno, ahora es la oportunidad de poder hacerlo. Si bien estoy haciendo siempre cosas nuevas, todo esto es parte de lo que se viene.l