No quieren a Amber Heard en “Aquaman 2”

02/03/2020 - 21:23 Pura Vida

Un grupo de fanáticos comenzó a colectar firmas para que Amber Heard sea sustituida por Emilia Clarke en su papel de princesa Mera en el filme “Aquaman 2”, en repudio por los supuestos maltratos a los que sometió al actor Johnny Deep durante su matrimonio.

Según consigna la agencia DPA, un grupo de seguidores del comic llevado a la pantalla grande comenzó a expresarse en una plataforma digital en tal sentido, de la misma manera que muchas otras personas también reclamaron que sea apartada de su labor como imagen de una famosa marca de cosméticos.

En su lugar, se reclama a Emilia Clarke, quien no solo alcanzó un alto nivel de popularidad por su labor en “Game of Thrones”, sino que además ha mostrado allí tener una buena relación con Jason Momoa, protagonista de “Aquaman”.

La embestida contra Amber Heard surgió luego de las acusaciones cruzadas con su ex pareja Johnny Deep sobre supuestos maltratos.

La actriz había denunciado al actor cuando el movimiento #MeToo comenzó a tomar fuerza en Hollywood, lo cual conmovió a la opinión pública y significó el despido de Deep de la saga “Piratas del Caribe”.

Sin embargo, el actor publicó una serie de audios que probarían que, en realidad, la situación había sido al revés, por lo que los maltratos físicos y verbales habían sido proferidos por Heard.

“Lamento no haberte golpeado en la cara con una bofetada adecuada bebé, no estás perforado, no sé cuál era el movimiento de mi mano real, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, te golpeé”, se escucha decir a Heard en la grabación que estaba en el celular de la actriz.

En la grabación también se escucha la voz de Jhonny Depp pidiendo que se separen ya que consideraba que había violencia entre ellos.l