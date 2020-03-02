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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de marzo de 2020

A LAS 21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

- 21:28 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 CASADOS CON HIJOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.45 CESÜR

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL MURO INFERNAL

00.15 HUÉRFANAS

01.00 DIVINA COMIDA

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)

15.30 EN ARMONIA

16.00 TORNEO REGIONAL: UNION

SGO. VS. LA COSTANERA (RÍO

HONDO)

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO:

DEFENSORES DE SUD VS. REGATAS

20.00 MÁS FUTBOL - VIVO

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)


CINES

SUNSTAR

ESPÍAS A ESCONDIDAS (2D)

ANIMADA (ATP)

HOY Y MAÑANA -15:00 (cast) 17:30

(cast)

EL ROBO DEL SIGLO (2D)

DRAMA (+ 13 años)

HOY Y MAÑANA -19:45 (cast)

AMENAZA EN LO PROFUNDO

(2D)

ACCIÓN (+ 13 años)

HOY Y MAÑANA - 22:20 (subt)

FROZEN 2 (3D)

ANIMADA (ATP)

HOY Y MAÑANA 17:00 (cast)

PARASITE (2D)

DRAMA (+ 13 años)

HOY Y MAÑANA 19:20 (subt)

LA MALDICIÓN RENACE (2D)

TERROR (+ 13)

HOY Y MAÑANA -22:10 (subt)

SONIC (2D)

ANIMADA (ATP)

HOY Y MAÑANA 16:45 (cast) 19:00

(cast)

UN LLAMADO SALVAJE (2D)

AVENTURA (ATP)

HOY Y MAÑANA -19:30 (cast) 21:30

(cast) 00:00 (cast)

EL HOMBRE INVISIBLE (2D)

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

HOY Y MAÑANA -19:30 (cast) 21:30

(cast)

BAD BOYS 3 PARA SIEMPRE

(2D) SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

HOY Y MAÑANA 17:00 (cast) 22:00

(subt)


HÍPER LIBERTAD

EL LLAMADO SALVAJE ATP

C/R (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:50- 20:00- 22:30

EL HOMBRE INVISIBLE 16

AÑOS C/R (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:40- 20:20- 23:00-

BAD BOYS PARA SIEMPRE

APTO 13 AÑOS C/R (CON DNI) CASTELLANO

2D 22:20

SONIC LA PELÍCULA ATP C/L

CASTELLANO 2D 18:00- 20:10-

ANTICIPADAS EN VENTA

ESTRENO JUEVES 05/03

UNIDOS ATP

CASTELLANO 3D 17:30- 20:00- 22:30

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