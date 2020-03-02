CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de marzo de 2020

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 CASADOS CON HIJOS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.45 CESÜR
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 EL MURO INFERNAL
00.15 HUÉRFANAS
01.00 DIVINA COMIDA
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)
15.30 EN ARMONIA
16.00 TORNEO REGIONAL: UNION
SGO. VS. LA COSTANERA (RÍO
HONDO)
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO:
DEFENSORES DE SUD VS. REGATAS
20.00 MÁS FUTBOL - VIVO
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 PODIO
22.00 PASIÓN POR EL TURF
22.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)
CINES
SUNSTAR
ESPÍAS A ESCONDIDAS (2D)
ANIMADA (ATP)
HOY Y MAÑANA -15:00 (cast) 17:30
(cast)
EL ROBO DEL SIGLO (2D)
DRAMA (+ 13 años)
HOY Y MAÑANA -19:45 (cast)
AMENAZA EN LO PROFUNDO
(2D)
ACCIÓN (+ 13 años)
HOY Y MAÑANA - 22:20 (subt)
FROZEN 2 (3D)
ANIMADA (ATP)
HOY Y MAÑANA 17:00 (cast)
PARASITE (2D)
DRAMA (+ 13 años)
HOY Y MAÑANA 19:20 (subt)
LA MALDICIÓN RENACE (2D)
TERROR (+ 13)
HOY Y MAÑANA -22:10 (subt)
SONIC (2D)
ANIMADA (ATP)
HOY Y MAÑANA 16:45 (cast) 19:00
(cast)
UN LLAMADO SALVAJE (2D)
AVENTURA (ATP)
HOY Y MAÑANA -19:30 (cast) 21:30
(cast) 00:00 (cast)
EL HOMBRE INVISIBLE (2D)
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
HOY Y MAÑANA -19:30 (cast) 21:30
(cast)
BAD BOYS 3 PARA SIEMPRE
(2D) SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
HOY Y MAÑANA 17:00 (cast) 22:00
(subt)
HÍPER LIBERTAD
EL LLAMADO SALVAJE ATP
C/R (CON DNI)
CASTELLANO 2D 17:50- 20:00- 22:30
EL HOMBRE INVISIBLE 16
AÑOS C/R (CON DNI)
CASTELLANO 2D 17:40- 20:20- 23:00-
BAD BOYS PARA SIEMPRE
APTO 13 AÑOS C/R (CON DNI) CASTELLANO
2D 22:20
SONIC LA PELÍCULA ATP C/L
CASTELLANO 2D 18:00- 20:10-
ANTICIPADAS EN VENTA
ESTRENO JUEVES 05/03
UNIDOS ATP
CASTELLANO 3D 17:30- 20:00- 22:30