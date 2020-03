FÚNEBRES | 3 de marzo de 2020

03/03/2020 - 00:03 Funebres

- Francisco Delfín Orellana

- Armandina Leticia Suárez (La Banda)

- Ivana Pamela Barraza (Las Termas)

- Nidia Esther Franichevich (CABA)

- Clelia Argentina Cáceres

- Paola Giuliana Suárez

- Marta Rojas (Loreto)

- José Alberto Alegre

- Leticia Barrera (La Banda)

- Nelson Roger Véliz

Sepelios Participaciones

ALEGRE, JOSÉ ALBERTO (Chano) (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Sus hijos Dani, Ale, Silvia, Rocio y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ALEGRE, JOSÉ ALBERTO (Chano) (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Su hermana Silvia, su esposo Julio y sus hijos Lucas y Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio La Piedad.

ALEGRE, JOSÉ ALBERTO (Chano) (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Su hermana Marta, su esposo Daniel y sus hijos Antonella y Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES, CLELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Sus hijos Clelia, Jorge, Cristina, Aide h. politicos Omar, Roxana, Alejandro, Rolando, nietos Gian, Cristina, Paola, Leo, Nahiara, Emili, Lara, Maia, Cristian, Claudio, Andres, su bisnietos Maximo y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de San Marcos COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CAMPOS TRENADO, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/20|. Padre ejemplar, hombre cabal, esposo incondicional, abuelo sin igual. Qué tristeza, cuánto dolor inimaginable, que dejaste. Gracias por todo, quédate tranquilo, que si tu preocupación era dejar una familia unidad y numerosa, ya que lo lograste y con creces. Siento un orgullo tremendo cuando con total respeto me dicen en la calle. Así que vos sos hijo de Campos Trenado? Que hombre especial. Gracias por tus enseñanzas, por tu generosidad, tus consejos. Dejaste huellas profundas como también un vacio muy difícil de llenar. Te amamos Gruñoncito cuidá de mi madre. Su hijo Humberto, hija Marilin, y tus nietos Pipi y Pablito, con Carla y Bicky. Te extrañamos horrores Galledo duro. Que en paz descanses. Rogamos oraciones en tu querida memoria y brille para tí la luz que no tiene fin.

CAMPOS TRENADO, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/20|. "Quimet: que tu alma se cobije en los brazos del Señor". Sus primos Tito Razzolini y Susana Trejo y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CAMPOS TRENADO, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/20|. "Por la inmensidad de tu corazón generoso, hoy descansas en paz, en el Reino Celestial". Sus primos Kanqui y Bety Razzolini y flia participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS TRENADO, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/20|. "Querido Quimet: Que Dios te dé en el cielo, lo que sembraste en la tierra". Su prima Nané Razzolini y flia; Ana de Capilla y flia; Lita Urueña y flia participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial.

CAMPOS TRENADO, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/20|. Negrita y Chocho Farías participan con dolor su partida al reino celestial. Ruegan por una cristiana resignación de su familia y por oraciones en su memoria. Villa Ojo de Agua.

CAMPOS TRENADO, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/20|. Sus amigos de siempre: José Nieves Caminos y Yolanda Núñez, sus hijas y ex alumnas de la escuela Nº 1038 de Pozo del Garabato: Cecilia y Ana María Caminos participan con mucho dolor tu partida física porque tu memoria perdurara en el tiempo. Fuiste una excelente persona y un maestro de vocación. Nuestro sentido pésame a Mary y a sus hijos. Se ruega una oración en su memoria.

CAMPOS TRENADO, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/20|. Nuestro sentido pésame a la Sra. Mary; y a sus hijos: María Luisa, Graciela, y Marta Pineda ex alumnas de la escuela Nº 1038 de Pozo el Garabato. Lo recordaremos por muchos años como maestro y director. Recibimos toda la enseñanza necesaria para formarnos como docentes. Gracias Sr. Campos.

CAMPOS TRENADO, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/20|. "Que su alma descanse en paz. Acompañamos a la familia en estos duros momentos, en especial a su hijo Humberto". Sus amigos Liliana y Negro, Lisa, María Cristina, Rosa, Mirta y Walter, Gladys y Kichy, Chela y Oscar, Bochi. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS TRENADO, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/20|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su consuegra Zulema Bóboli y sus hijas Zuly, Gladys, Raquel Nancy y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

CAMPOS TRENADO, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/20|. Dante Lucatelli, Nora Gutiérrez y familia despiden al gran amigo "Quimé" con mucho dolor y pedimos resignación a su amada esposa "Morocha", sus hijos, hijos políticos y nietos. Dejas un gran dolor entre nosotros. Descansa en paz.

CAMPOS TRENADO, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/20|. Juan Carlos M. Carrizo, su esposa Choly, sus hijos Ma. Eugenia, Ma. Emilia y Carlos Martín participan su fallecimiento y acompañan a su comadre y amiga de toda la vida Mary, a sus hijos, nueras, nietos y demás fliares. Ruegan una oración en su memoria.

CAMPOS TRENADO, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/20|. Elina Esperguin, su incondicional colaboradora de la familia Campos, despide con mucho dolor a su querido jefe. Rogando oraciones por su eterno descanso.

CAMPOS TRENADO, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/20|. Segundo Alfonso Soco Mansilla y su Sra. Sara Rosa Irene participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su querido amigo Humberto. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS TRENADO, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/20|. Rodolfo Caballero, su esposa Noemí, sus hijos Dra Liliana, Claudio y sus nietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. de la Paz. Descanses en paz amigo Quimet.

DAPELLO, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Directivos y personal de Pérez Curbelo Neumáticos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DAPELLO, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Pablo Presti. Betty Pérez Curbelo de Presti y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DAPELLO, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Luis Pérez Curbelo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DAPELLO, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Justo Alegre, su esposa Silvia Assef y sus hijos Omar, Lisandro, Musha y Fabián participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Roberto, deseandole pronta resignacion a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

DAPELLO, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. José Nicanor Meossi y flia, participan su fallecimiento con gran pesar y acompañan a su querida familia. Oraciones en su memoria.

DAPELLO, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. La empresa JLF Construcciones SRL participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su memoria.

DAPELLO, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. José Luis Faule y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su memoria.

FORNÉS, AMPARO ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 01/03/20|. Abuela: tu amor trascendió todos los límites. Tu generosidad una virtud a imitar. Te despido con una profunda tristeza por lo que representas para nosotros. Su nieta Dra. Estefanía González participa su fallecimiento.

FORNÉS, AMPARO ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 01/03/20|. Sus sobrinos Pepe, Inés y Mario Fornés y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la querida tía, a quien siempre llevarán en sus corazones.

FORNÉS, AMPARO ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 01/03/20|. La promoción 79 de la escuela Normal, acompaña a su compañero Guillermo y flia. ante la pérdida de su amada madre.

FORNÉS, AMPARO ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 01/03/20|. Freddy basbús, su esposa Magali Pece de Basbús, sus hijos Pilar, Ignacio, Agostina participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Amparo y acompañan a sus hijos y demás familiares e este dificil momento, rogando oraciones en su memoria.

FORNÉS, AMPARO ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 01/03/20|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará". Con profundo dolor participan su fallecimiento, sus vecinos Lala Pérez, Luis Pérez y Myriam Bonahora de Perez y familias. Ruegan una oración en su memoria.

FORNÉS, AMPARO ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 01/03/20|. Elena, Rubén, Roberto y José María Piñon Sarquis y sus respectivas familias acompañan a sus hijos y demás familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

FORNÉS, AMPARO ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 01/03/20|. Anita Castiglione y familia participa el fallecimiento de la muy querida Amparo y acompaña con cariño a sus hijos, nietos y sobrinos.

FORNÉS, AMPARO ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 01/03/20|. "Querida Amparito no será fácil tu ausencia pero te aseguro que vivirás en nuestros corazones y recuerdos. Que Dios en su infinita misericordia te reciba para gozar de su paz eterna. Sus amigos Elita Acosta, Dorita y Pedro; Jorge Llapur y Andrea; y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

FORNÉS, AMPARO ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 01/03/20|. Olga Miana, sus hijos Graciela, Adriana, Adriana Manzur y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Amparo. Descansa en paz.

FORNÉS, AMPARO ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 01/03/20|. Distribuidora y Fiambrería San Agustín, Gustavo Ledesma y familia acompañan en este difícil momento al Señor Guillermo y Gustavo Gonzalez y familia por el fallecimiento de su señora madre. Ruegan oraciones en su memoria.

FORNÉS, AMPARO ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 01/03/20|. Olga y Margarita Anauate y flias. participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos tristes momentos. Rogamos oraciones al Señor por su eterno descanso.

FORNÉS, AMPARO ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 01/03/20|. Nelly Lucia Cano e hijos participan su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de tristeza. Un recuerdo cariñoso para una mujer tierna y gentil.

FORNÉS, AMPARO ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 01/03/20|. La comisión directiva de la asociación cultural y biblioteca popular Pedro F. Unzaga participa el fallecimiento de su socia. Acompaña a su familia y eleva oraciones en su memoria.

FORNÉS, AMPARO ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 01/03/20|. Gustavo Díaz, su esposa Graciela Español, sus hijos Natalia, Gustavo y Cecilia Salomón participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Guillermo, Oscar, Gustavo y Lucy, en este momento de dolor y tristeza acompañan al resto de la familia. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

GEREZ, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/20|. Nora Rafael de Jiménez despide a Rosita en oración por su descanso en el Señor y acompaña con afecto a su familia.

GÓMEZ, ELBEATO NIDIO (qe.p.d) Falleció el 1/3/20|. Mirta Pastoriza participa su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ELBEATO NIDIO (qe.p.d) Falleció el 1/3/20|. Comision directiva de la Biblioteca Popular Sarmiento participa el fallecimiento del padre de Maga y abuelo de Rocío. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ELBEATO NIDIO (qe.p.d) Falleció el 1/3/20|. Dios no prometió dias sin dolor, risas sin tristezas ni sol sin lluvia, pero si prometió fuerza para tus dias, consuelo para tus lagrimas y luz para tu camino. Personal directivo, docente y de maestranza del Jardin Nº 802 Quilla Atun participan con dolor el fallecimiento del papá de la seño Maga. Elevan oraciones en su memoria.

LAMELAS, CONCEPCIÓN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Compañeras de trabajo de su hijo Rolando Sarquisian, María Sara Sonzogni, Soledad Ahuad, Adriana Andrade, Adriana Coronel, Daniela Rigo y Claudia Gonzalez participan con profundo dolor el fallecimiento de su madre. Elevamos oraciones en su memoria.

LAMELAS, CONCEPCIÓN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Liliana Bravo, sus hijos María Fernanda, Mariano y María Daniela Melem participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Rolando en tan doloroso momento.

LAMELAS, CONCEPCIÓN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Daniel Velarde, Daniel Llapur, Jorge Abdala y Luis Ovejero participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Blanca Gutiérrez y flia participa con dolor el fallecimiento de la mamá de nuestros amigos Silvia y Daniel y flia . Que Dios la tenga en su gloria.

ORELLANA, FRANCISCO DELFÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/20|. Su hija Marta, sus nietos Rocio, Agustin, Estefania, Ezequielo, su hna. Rosa, sobrinos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle la plata 162. TEL. 4219787.

SUÁREZ, PAOLA GIULIANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Su esposo Mariano Bulacio, sus hijos Giuliana y Lizandro Bulacio sus padres Hector y Valle sus padres politicos Roger y Mirian y demas familiares sus restos sera inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VÉLIZ, NELSON ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Su esposa Mariela Nieto, hijas Luciana, Guadalupe, sus padres Julia, Roger, hnos. h. pol. sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 17 hs en el cementerio La Piedad. Casa de duelo P.L. Gallo 330 (s.v.) SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

VÉLIZ, NELSON ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. "Vivirás eternamente en el recuerdo de quienes tanto te amamos". Sus padres políticos Carlos Nieto y Amalia, hermanos políticos Alfredo, Karina , Daniel, Graciela y Silvina Nieto; su ahijada Milena; sus tías queridas Yola y Virginia participan con profundo dolor su partida al Reino de los Cielos.

VÉLIZ, NELSON ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. "El Señor es mi pastor, con Él nada me puede faltar". Roberto Santana y Panchita, sus hijas Sandra y Germán Lorenzo, Silvina y Luis Herrera, sus nietos Leandro, Abril y Marcos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos dolorosos momentos.

VÉLIZ, NELSON ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Las amigas de su esposa Mariela: Sandra Santana, Silvina Santana y Claudia Gauna acompañan a su familia en estos dolorosos momentos y ruegan una oración en su memoria.

VÉLIZ, NELSON ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Inés Iturre de Gauna, sus hijos Claudia, Rubén, Daniel y familia acompañan a la familia en estos momentos y que brille para él la luz que no tiene fin.

Invitación a Misa

LEÓN DE SALOMÓN, MIRNA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/20|. "Por siempre te recordaremos, que brille para tí la luz que no tiene fin". Su hija Claudia, su hijo político Miguel, nietos Verónica, David y Oscar agradecen a familiares, amigos, instituciones, a los Dres. de la UTI Clínica Yunes e invitan a la misa al cumplirse los 9 días de su partida en Oratorio Don Bosco hoy martes 3 de marzo a las 20 hs. Rogamos oraciones en su memoria.

PALAZZI, JOSÉ DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. "Sé que en el cielo habitas. Al lado de Dios has de estar. Aguardaré paciente el día en el que nos volvamos a encontrar". Su esposa y sus hijos invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor.

PAZ, DEL JESÚS ISABEL (Chabela) (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/20|. Su hermana Mercedes Paz y familia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la capilla Santa Rita con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor. Ruegan una oración en su memoria.

SILY, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/12|. Morir no significa que te vayas para siempre. Sino vivir eternamente en nuestra memoria y corazón. Su esposa Marta Díaz, sus hijas Mamina, Mónica y Carla, sus hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse 8 años de su partida al Reino Celestial.

VALLEJO DE CINQUEGRANI, VELMA (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/7|. A nuestra Madre. "Cerca, bien cerca. Estoy...en algún lugar estoy. No puedes tocarme, así como no se puede tocar el amor...pero si puedes sentirlo. Estoy en la sonrisa de tu recuerdo. Estoy en el silencio de tu suspiro. Te sostengo cada vez que quieres caer. Te acaricio cada vez que comienza a doler. Yo sé que me sientes,. Estoy aquí. No te he dejado...tan solo me adelante un poco en el paso. Y volveremos a estar juntos. ¿Cuándo nos reencontraremos? Solo Dios lo sabe. Mientras tanto estaré aquí a tu lado. Cerca, bien cerca. Hasta el último día de sus viajes"."Mami, el tiempo no mitiga el dolor de tu partida". Su esposo, hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermana, hermanos políticos y demás familiares invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 hs. en Catedral Basílica al cumplirse trece años de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

BARRERA DE CHAZARRETA, LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Su hermano Juan Carlos Barrera, su hermana política Norma Gallego, sus sobrinos Marisa y Roberto, sobrinos nietos Franco y Matias, participan su fallecimiento. Sus restos son velados en sala velatoria Norte Beneficios, Soler y San Carlos.

BARRERA, LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Sus hijos Carlos y Leticia h. politicos nietos, bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11. horas en el cementerio Jardin del Sol COB LA FRATERNIDAD SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SUÁREZ, ARMANDINA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/20|. Sus familiares part. su fallec. su restos fueron inhumados ayer en el cement. La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

VARGAS, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/20|. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. (Mateo 5;8) directivos y personal de Centro de Distribución Parque participan con profundo dolor el fallecimiento de Néstor. Acompañan a su familia en tan difícil momento, elevando oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

SANTILLÁN VDA. DE MORALES, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/20|. Al cumplirse 9 días de su fallecimiento, su familia invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia Nuestra Sra. de Lourdes.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

BARRAZA, IVANA PAMELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Mariano Ledesma, Elvira, Devora y Sebastián, participan con dolor profundo, el fallecimiento de Ivana y acompañamos en esta pérdida irreparable a sus padres y familiares, rogamos una oración a su querida memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin. Las Termas.

BARRAZA, IVANA PAMELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. La Secretaria de Turismo de la FATLYF conjuntamente con la Administración y todo el personal del Hotel Independencia, participan con dolor profundo el fallecimiento de la compañera Ivana y acompañamos en esta triste situación a sus padres y familiares. Elevamos una plegaria en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin. Las Termas.

FIGUEROA, EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/20|. Los vecinos y amigos de su hijo Orlando de Andes y Colon. Estela de Batule, Marcela Azar, Teresita Nuñez, flias. Trejo y Lizarraga participan su fallecimiento y acompañan a su flia en este momento tan doloroso. Sus restos fueron inhumados en Suncho Corral el dia 29/2/20. Ruegan una oración en su memoria.

LAGOS, GLADYS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Sus hijos Mónica y Alejandra, sus hermanos Sara y Sergio Lagos, nietos, sobrinos y demás familiares participa su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 11 hs. cementerio de Beltrán, previo responso. Ceremonial, Exequias, Tanatopraxia NVA. EMPRESA GOROSTIZA.

ROJAS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Su esposo Braulio su hija politica Selva nietos y demas familiares familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de San Jose dto Loreto SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

Invitación a Misa

BRATTY, MARTA NELLY (Beba) (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/19|. "A un año de tu partida hacia la casa del padre, sigues presente en cada uno de nosotros. Rogamos a Dios que estés en la gloria y que brille para ti la luz que no tiene fin, Su sobrina Nélida González (Negrita) su esposo Armando Calderón, hijos e hijos políticos, sus amigos Julia Zaab (Turca) y Juan Carlos Beltrán invitan a la misa a celebrarse el día miércoles 4 de Marzo a las 9.30 hs. en la catedral Basílica. Las Termas.

Agradecimientos

ORELLANO, PABLO GILDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/20|. A un mes de su partida, su esposa, hijos, hijos politicos y nietos agradecen infinitamente a todos sus familiaeres, amigos, compañeros y vecinos por el apoyo y demostraciones de cariño que recibieron por la perdida de su amado padre, esposo y abuelo. Con su presencia y abrazos atenuaron el gran dolor que su ausencia produjo. "Papi" te extrañamos todos los días y deseamos que brille para ti la luz que no tiene fin. Villa Ojo de Agua.