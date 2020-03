La asfixió, le prendió fuego sobre una parrilla, se deshizo del cuerpo y después se entregó

03/03/2020 - 01:26 Policiales

Un brutal femicidio generó conmoción en la provincia de Catamarca y en todo el país. Una joven de 24 años fue asfixiada, quemada en una parrilla y descuartizada por su novio, quien luego cargó en su auto y abandonó sus restos a la vera de una ruta catamarqueña.

El aberrante hecho sucedió el sábado entre las 4 y 8 de la mañana en un departamento tipo dúplex, situado en la calle Ayacucho norte, frente a la Universidad Nacional de Catamarca, en la capital provincial, propiedad de la familia del femicida, Naim Vera (19) hijo de un reconocido cirujano de aquella ciudad.

En ese sitio, que no era la vivienda familiar sino un inmueble que tenían para alquilar, Vera se encontraba junto a la víctima, Brenda Micaela Gordillo, con quien aparentemente mantuvo una violenta discusión que terminó con el femicidio.

De acuerdo con el relato de voceros judiciales, el hecho se descubrió recién por la tarde, cuando Vera se presentó junto a un abogado en la Brigada de Investigaciones de la capital provincial y confesó que había mantenido una violenta discusión con Gordillo, en medio de la cual ella murió al caer por unas escaleras. Tras ello, dijo el joven, decidió deshacerse del cuerpo, lo quemó en una parrilla y, desmembrado por el fuego, abandonó una parte en un contenedor vecino al departamento y otra a la vera de la ruta provincial 4, a la altura de la quebrada del río “El Tala”.

El imputado manifestó que le contó lo sucedido a su familia y se entregó en la sede policial, donde quedó detenido a disposición del fiscal de turno Hugo Costilla, quien dispuso las primeras diligencias, entre ellas la autopsia al cuerpo de la joven.

El fiscal informó que de ese estudio surgió que Gordillo murió no como consecuencia de golpes por la caída por la escalera, sino que fue asesinada por “asfixia mecánica por sofocación”.

“Hay lesiones en el cuerpo que podrían haber surgido por una pelea entre la víctima y Vera”, agregó Costilla, al descartar la supuesta caída.

El funcionario judicial detalló que tras el femicidio, Vera intentó deshacerse del cadáver: “No descuartizó el cuerpo, sino que lo quemó y producto del fuego el cuerpo se desmembró. Una parte -los miembros inferiores- se encontró adentro de bolsas depositadas en un contenedor a 20 metros del domicilio donde se produce el hecho, y el resto -es decir la parte superior- lo trasladó hasta la vera de la ruta provincial 4”, a unos 13 kilómetros, añadió el funcionario judicial.

Una prueba fundamental para ubicar al sospechoso en las cercanías del lugar donde se encontró parte del cuerpo fue una filmación de las cámaras de seguridad de un puesto de la Policía de Seguridad Vial por donde pasó y donde incluso fue detenido para un control de rutina cuando llevaba los restos a bordo de una camioneta Fiat Toro, que en ese momento no fueron descubiertos.

“Ese material fílmico muestra que personal del puesto caminero de la ruta detuvo a Vera y le solicitó la documentación del automóvil. Él iba solo, motivo por el cual por el momento descartamos que haya recibido ayuda de otra persona”, afirmó Costilla.

No obstante, el funcionario dijo que se analizan los llamados y mensajes entrantes y salientes del celular del detenido con el fin de determinar si se comunicó con alguien tras el femicidio y si pudo recibir algún tipo de asesoramiento de qué hacer con el cuerpo.

Costilla dijo que mediante la autopsia se descartó que la joven estuviera embarazada, y se investiga aún el móvil del femicidio. Finalmente, el fiscal indicó que se esperan los resultados de los análisis de sangre a los que fue sometido el sospechoso con el fin de constatar si estaba bajo el efecto de las drogas y agregó que el abogado que lo acompañó a entregarse no lo representa en la causa, por lo que no tiene asistencia letrada particular por el momento.

Por su parte, el intendente del municipio de la Capital, Gustavo Saadi, decretó dos días de duelo en el ámbito municipal, ya que la joven trabaja como becada en las oficinas de empleo de dicho organismo.

El Concejo Deliberante de la Capital adhirió a la medida e informó que la apertura de sesiones del cuerpo, originalmente prevista para hoy, se realizará el próximo miércoles 4 de marzo a las 10.

Publicó un tuit de repudio por casos de femicidio

Naim Vera tenía una intensa actividad en la red social Twitter donde llegó a publicar mensajes en repudio a casos de abusos o crímenes contra las mujeres.

“Qué bajón para las pibas, tantos enfermos sueltos por ahí como si nada”, fueron las palabras que utilizó Vera en una publicación del 12 de diciembre de 2018, casi en coincidencia de un caso de femicidio en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, donde fue hallada asesinada Andrea Gabriela López, de 44 años y madre de tres hijos.

También, el 19 de diciembre del 2019, publicó un tuit en el que dijo “terrible salame Carlitos Monzón”, quizá en referencia a la serie sobre el ya fallecido boxeador Carlos Monzón, quien estuvo detenido por el crimen de su pareja Alicia Muñiz.

El joven, fanático de River y del básquetbol e hijo de un reconocido cirujano de la ciudad, tiene también varias publicaciones donde alardea sobre su gusto por el alcohol. “Qué ganas de ahogarme en whisky”, escribió el 19 de abril del año pasado, y se mostró en varias oportunidades agresivo.

Tanto el 23 de marzo como el 26 de abril del año pasado, el joven publicó: “Qué ganas de prender fuero el depaaaa”, en referencia a su departamento, y “quiero prender fuego el depa parte 100” (sic).

La familia del femicida pidió perdón

La familia de Naim Vera envió -a través de un comunicado de prensa- sus condolencias y pedido de disculpas a los seres queridos de Brenda Micaela Gordillo.

“A partir de lo sucedido con nuestro hijo y hermano Naim; estamos conmovidos, destruidos como familia y pasando por el peor momento de nuestras vidas”, inicia el comunicado publicado por la familia Vera y que llegó a los distintos medios de comunicación.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y pedimos perdón a la familia y seres queridos de Micaela Gordillo. Rogamos que descanse en paz y nos ponemos a disposición”, expresa el documento.

Familiares y amigos realizaron una marcha

Familiares, amigos y conocidos de Brenda Micaela participaron de una multitudinaria marcha en reclamo de justicia por el centro de la capital provincial, durante la tarde noche de ayer.

La marcha comenzó pasadas las 18.30 en la céntrica plaza 25 de Mayo y fue encabezada por una larga bandera negra con la inscripción en letras blancas que decía “Justicia por Mica”.

En el frente de la manifestación se encontraban familiares de Micaela que expresaban en medio de un clima de profundo dolor su indignación por lo ocurrido y reclamaban el rápido esclarecimiento del femicidio.

Junto a los familiares, caminaban cientos de vecinos, conocidos, amigos de Micaela y hasta las compañeras del equipo de hockey en el que jugaba la víctima, quienes portaban carteles que decían “Justicia”.

Cerca de las 19, la manifestación detuvo su marcha frente a la sede de la Gobernación provincial, donde los familiares y amigos se quedaron algunos minutos aplaudiendo en reclamo de justicia.

También, los manifestantes cantaron “Ni una menos, vivas nos queremos” y mostraban fotos de la joven asesinada. Momentos de enorme dramatismo se vivieron frente a la Catedral de San Fernando del Valle de Catamarca, donde familiares y amigos pidieron a gritos por que el caso no quede impune y se castigue al femicida y sus cómplices si los tuviera.

“Este monstruo la mató, que se haga justicia”

Iván, el hermano de Brenda consideró que el novio y principal acusado es un “monstruo” y que espera que “se haga justicia”.

Además dijo que le resulta ‘inconcebible’ la ‘frialdad’ con la que actuó, cuando tras el crimen fue a su casa y luego se presentó junto a su padre y un abogado ante la policía.

En declaraciones a la prensa Iván contó que su hermana fue vista por última vez con vida cuando salió la noche del sábado último y que ayer su familia se enteró de lo sucedido y, en su caso, por las redes sociales.

“No volvió más y la encontraron calcinada, este monstruo la mató y estamos tratando de sobrellevarlo y esperamos que se haga justicia”, expresó.

Tras recordar que Vera es hijo de un reconocido cirujano de Catamarca, Iván pidió “que no se oculte nada”.

“Este tipo la mató, se fue, descartó todo, se lavó las manos, se bañó y se presentó con el padre y el abogado como si nada, como si hubiese chocado a un perro”, manifestó el joven.

Además Iván dijo: “No hay ningún indicio de lo que él dice, lo que nos dijo la autopsia es que la mató él, la asfixió y luego hizo lo peor de todo, inconcebible, no puede tener perdón, es indefendible lo que hizo”.

El joven aseguró que en su familia están ‘destruidos’ y que su madre está ‘fuera de sí’, aunque tienen que “juntar fuerzas, seguir adelante y buscar Justicia”.

En lo que va del año se cometieron 43 femicidios

Desde el Registro Nacional de Femicidios Observatorio Mumala “Mujeres, Disidencias, Derechos” indicaron que desde el 1 de enero al 26 de febrero se ha registrado un asesinato por violencia machista cada 32 horas.

Entre el 1 y el 26 de febrero del 2020 se cometieron 43 femicidios, de los cuales:

* 39 son femicidios directos (es decir sólo mujeres).

* 2 femicidios vinculados de niñas y mujeres.

* 2 femicidios vinculados de niños y varones.

También se registraron 32 intentos de femicidios

Además, se contabilizaron 7 muertes en proceso de investigación (esperando autopsia y peritajes)

* 57 niñas, niños y adolescentes se quedaron sin madre.

* 52% de las víctimas tenía entre 19 a 40 años.

* 23% había denunciado a su agresor, el 12 % tenía restricción de contacto o perimetral y el 2% fue asesinada pese a tener un botón antipánico.

Respecto de los femicidas:

* 44% convivía con la víctima; el 19% se suicidó, el 7% lo intentó; el 9% está prófugo; el 9% asesinó a más de una víctima; el 2% pertenecía a alguna fuerza de seguridad.

* El 50% de los femicidios vinculados (es decir que fueron asesinados con el fin de ocasionarles un daño irreparable a estas mujeres o que circunstancialmente estaban en el hecho violento), eran niñes y adolescentes de entre 0 y 15 años. Tal como el caso del niño asesinado en Puerto Deseado.

* Vínculo entre víctima y victimario: pareja: 42%; ex pareja: 26%; familiar: 17%; conocidos: 2%; desconocido, sin vínculo: 9%; sin datos: 4%.

* Mecanismo utilizado por los femicidas: arma blanca: 23%; golpes: 23%; arma de fuego: 21%; asfixia: 12%, incrementó un 12%.

El 7% recurrió a métodos como torturas, envenenamiento, caídas de altura

* Lugar donde se cometió el femicidio: vivienda de la víctima: 31%; vivienda compartida con la víctima: 34%; vía pública: 12%; descampados: 7%; vivienda del femicida: 10%; propiedad privada: 5%; en la vivienda de un familiar: 7%; otros: 4% (hotel, trabajo de la víctima, etc.)l