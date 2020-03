Sorpresa: los descensos se reducirán de tres a dos y habrá una promoción

03/03/2020 - 01:41 Deportivo

La Superliga, en sus últimos meses de existencia, tendrá cambios con dos descensos directos, en lugar de tres, y la vuelta de la promoción con la idea de mantener los 24 equipos que compiten en la primera división del fútbol argentino.

El proyecto será el eje central de la próxima asamblea de la Superliga, a realizarse esta semana o la siguiente, y luego se anunciará de forma oficial.

De esta manera, el tercer equipo con peor promedio disputará una promoción con el perdedor del reducido de la Primera Nacional. Este recurso será solo una excepción, para la presente temporada.

Esta es una buena noticia para Central Córdoba, que ahora cuenta con más posibilidades de cumplir su objetivo de permanecer en la máxima categoría, sitial al que tanto sacrificio le costó llegar. Claro que no solo el Ferro se verá beneficiado con esto, sino también los otros equipos que pelean por la permanencia (Colón, Gimnasia, Patronato, Aldosivi, entre otros) y los de la Primera Nacional, que tendrán una chance más para subir.

Estos cambios en el reglamento se avecinan con el fin de la Superliga, el campeonato que pelean River y Boca, y el comienzo de la Copa de la Superliga, programada para el 15 de marzo.

La AFA volverá a ocupar su rol de mando en el fútbol de primera división con la creación de la Liga Profesional de Fútbol, que tendrá al presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, como titular; secundado por Rodolfo D’Onofrio y Jorge Ameal, de River y Boca, respectivamente.

La reestructuración de la primera división también se extenderá a la televisación de los partidos. Este punto motivó ayer una reunión entre el presidente de la AFA, Claudio Tapia; Tinelli y Mario Pergolini, vicepresidente de Boca.

Tapia, Tinelli y Pergolini se encontraron en Ezeiza para “dialogar acerca de los derechos audiovisuales del Fútbol Argentino y la aplicación de nuevas tecnologías vinculadas al deporte”, según informó AFA en su cuenta de Twitter.

Esta negociación incluiría la transmisión de tres partidos en la TV Pública, señal emblema del programa Fútbol Para Todos que por el momento no volverá. Hasta ahora, más allá del ‘Pack Fútbol’, todos los encuentros son codificados

El regreso de los torneos cortos es otro de los puntos salientes en las modificaciones y la idea de, al cabo de un año y medio, volver al calendario estipulado entre febrero y diciembre, tal como pretende la Conmebol.

José Alfano: “Se había hablado y ahora se da esta situación especial”

El presidente de Central Córdoba, ingeniero José Alfano, habló con EL LIBERAL sobre la decisión de bajar de tres a dos los descensos y agregar una promoción. “Estaba informado del tema, es algo que da más posibilidades a los equipos que estamos peleando la permanencia. Sin dudas que al haber dos descensos y un tercero que juegue una promoción implica que hay más chances de que algunos de los equipos que estamos peleando abajo pueda salvarse”, analizó.

“Es una movida que genera en todo el espectro que está abajo una mayor competencia también. No es que solamente beneficia a Central. Hay equipos que la pelean como finales domingo a domingo”, agregó.

Ante la consulta si le llamó la atención que el cambio se produjera en medio de la competencia, reveló: “Es algo que se había escuchado en algún momento y se ve que se ha concretado en el día de la fecha. Se había hablado y ahora se da esta situación especial”.

El titular ferroviario también contó que hay “unanimidad” en el tema y contó cómo son los pasos a seguir. “Seguramente nos convocarán a una reunión en AFA para la aprobación, pero tengo entendido que hay una cierta unanimidad en el criterio. Al menos con los pocos dirigentes que hablé, están de acuerdo”, aseguró.

Alfano entiende que esta medida no debe relajar a su equipo, sino todo lo contrario. “No podemos bajar nunca la guardia y debemos que estar siempre atentos, tratar de hacer siempre lo posible para conseguir el objetivo nuestro que es permanecer en la Superliga”, advirtió.

Por último, el presidente se refirió a la actualidad de Central Córdoba en esta Superliga. “Siempre queremos estar mejor porque uno ve la competencia, los jugadores, los equipos. Y si bien es cierto solamente hemos sido superados por Boca y River, después podríamos haber tenido unos puntitos más, pero el azar muchas veces no nos acompañó. Trataremos de trabajar para mejorar”, cerró.

Algunos partidos podrían ir por televisión abierta

La modificación en el sistema de descensos para contar con 24 equipos en el próximo campeonato (según se supone organizado por un nuevo ente vinculado a AFA y ya no por Superliga) no solo respondería a una cuestión matemática ni de conformación de calendarios, sino también a la posibilidad de volver a transmitir partidos a través de la televisión abierta. Esto, en principio, no supone para el fútbol argentino emprender el camino de regreso hacia el Fútbol Para Todos, pero sí al retorno de la Primera División a la TV Pública. “Podemos tener mayor cantidad de partidos y por esto, quizás puedan ir mayor cantidad de partidos por televisión abierta”, deslizó Cristian Malaspina en TyC Sports.

A raíz de que no variará la cantidad de participantes, explicó Malaspina, quedarán 12 partidos, y “por necesidades de las empresas” quizás “algunos partidos vayan a la Televisión Pública, donde los costos no son tan onersos porque ya tienen lo camiones (para las transmisiones)”.

“No veo por qué no analizar esa posibilidad”, se preguntó el titular del Bicho, quien deslizó en simultáneo que también se apunta a tener mejores y mayores ingresos por los derechos de televisación. l