Familiares del femicida de Catamarca le escribieron una carta a los padres de la chica asesinada

03/03/2020 - 10:37 País

A través de una carta que fue enviada a distintos medios locales, la familia de Naim Vera (19), el joven femicida detenido en Catamarca por haber matado, descuartizado y quemado a su novia, mostró sus condolencias y además pidió disculpas a los padres y seres queridos de Brenda Micaela Gordillo (24), cuyos restos fueron hallados por los uniformados el día de ayer.

"A partir de lo sucedido con nuestro hijo y hermano Naim; estamos conmovidos, destruidos como familia y pasando por el peor momento de nuestras vidas", comienza diciendo el comunicado publicado por la familia Vera.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias y pedimos perdón a la familia y seres queridos de Micaela Gordillo. Rogamos que descanse en paz y nos ponemos a disposición", concluye el documento.

Te recomendamos: "La asfixió, le prendió fuego sobre una parrilla, se deshizo del cuerpo y después se entregó"

Cabe recordar que Alan, uno de los tres hermanos de la víctima, habló con medios catamarqueños a la salida de la autopsia de la joven: "No tengo palabras, nunca me imaginé esto. Lo único que quiero es justicia. No sé qué clase de gente es la familia de esta persona, no los conozco. Pero no oculten esto, los familiares, los padres, que se hagan cargo. Esta persona, lo que hizo, no tiene nombre. Es un monstruo. No se merece que nadie lo esté defendiendo ni ocultando nada de lo que hizo”, expresó en medio del dolor.

Luego, recordó: “Brenda estaba siempre para todos. Salió el sábado a la noche y no volvió. Nos enteramos a las cuatro de la tarde (...). Mi mamá me llamó, yo fui y me di con esta terrible noticia que todavía no puedo creer”.

Finalmente, el gobernador catamarqueño Raúl Jalil, envió desde Canadá un mensaje a través de Twitter en el que destacó: “Quiero expresar mis condolencias para la familia de Brenda Micaela Gordillo. Nada puede reparar la pérdida de su hija. Estamos a su entera disposición en este momento”.

La misma línea siguió la actual diputada nacional, Lucía Corpacci, quien también por Twitter comentó: “Con estas palabras quiero expresar mi acompañamiento a la familia de Micaela y abrazarlos muy fuerte. Sé que nada les devolverá a Micaela, pero como sociedad debemos trabajar para evitar que estas cosas se repitan. Nos queremos vivas, libres y sin miedo”.

Familiares, amigos y conocidos de la joven participaron el lunes por la tarde de una multitudinaria marcha en reclamo de Justicia por el centro de la capital provincial. Por la magnitud de la convocatoria y la violencia del hecho, la manifestación recordó a las emblemáticas marchas del silencio que se realizaban en 1990 tras el crimen de María Soledad Morales, las cuales eran encabezadas por la monja Martha Pelloni y tenían un fuerte reclamo de que se investigue a los "hijos del poder".