“Cali” y “Musha” Carabajal: “No podríamos cantar otra cosa que no sea a la vida”

¿En qué momentos de sus vidas los encuentra este presente personal y profesional?

“CALI”: Considero que es una madurez en las dos partes: personalmente y como músico después de haber recorrido más de cincuenta años todo el camino de la música. Este trabajo me ha moderado como persona, me ha enseñado un montón de cosas que yo valoro hoy en día y que trato de dejar ejemplos con lo que siento por la música, con el respeto que tengo por nuestra provincia y por nuestros antepasados, gente que ha luchado muchísimo por la música de nuestra provincia, por pintar una forma de ser, una idiosincrasia y costumbres que nosotros tenemos tan arraigadas y que, de repente, te hacen sentir nostalgias de un montón de cosas. Pese a que compartimos con artistas de la nueva generación, la gente de antes está en nuestro corazón y en la mente. Nunca se irán de nuestras vidas.

“MUSHA”: En lo personal, después de treinta años, me casé. Tomamos la decisión con Miriam (Talone) de formalizar y ser, además, el primer casamiento folclórico que se ha realizado en el Festival Nacional de Folclore Cosquín 2020. Esto fue por idea y ejecución de varios periodistas que se tomaron el trabajo de diagramar un casamiento folclórico a orillas del río Cosquín. En lo profesional, cuando uno tiene la conciencia tranquila después de haber recorrido un largo camino, pero haberlo hecho con toda la dignidad y la frente bien alta, y dejar testimonios a través de discos y actuaciones, seguimos apostando por nuestra identidad y sentimos mucha satisfacción y felicidad por poder desarrollar esta actividad. Es muy triste pasar por la vida y no dejar nada. En el caso profesional de Los Carabajal, como conjunto, estamos dando muestra de una madurez y un profesionalismo que ponen de manifiesto porque hemos pasado por distintas circunstancias: compañeros que se han ido y rearmar distintas etapas socioeconómicas en donde no se podía grabar porque estaba todo cotizado en dólares, pero no paramos nunca de grabar, de actuar, de crear. Eso va satisfaciendo internamente todo ese trabajo que vamos desarrollando. Nosotros somos ultradefensores de una línea musical de la que no nos vamos a apartar nunca, porque no podemos no cantarle a la calle de tierra en donde hemos vivido, a la familia, a los amigos. No podríamos cantar otra cosa que no sea a la vida.

“CALI”: Tenemos una enorme satisfacción por todo lo realizado. Encontramos muchos jóvenes que se arriman y nos saludan emocionados porque la música de Los Carabajal les recuerda al padre y al abuelo. Hemos llevado a varias generaciones y no pasa nunca de moda la música que proponemos Los Carabajal. Pasan las generaciones y va quedando nuestro mensaje.

Y todo esto hace a la trascendencia de ustedes.

“CALI”: Qué hermoso es porque ahí ves que el trabajo nuestro, que acaba de mencionar “Musha”, está hecho con todo el sentimiento, muy honesto, no mentimos nada. Todo lo que tenemos adentro lo ponemos a consideración de la gente.

“MUSHA”: Sin buscar el aplauso fácil, hacemos un trabajo de aporte. Tenemos la tranquilidad y satisfacción de ser honestos con nosotros mismos y con la gente.

¿Cuánto influye en la creación de Los Carabajal su condición de hermanos?

“CALI”: Es un sentimiento que tenemos incorporados de los ejemplos que hemos recibido de nuestro padres, de nuestros abuelos y de la familia. A veces, empiezo a pensar solo qué sentirán mis viejos, que están en el cielo, que nosotros seguimos luchando y juntos. No va a haber nada que nos pueda separar, solamente cuando Diosito nos lleve. Espiritualmente es muy fuerte estar juntos siempre, acompañarnos y respetarnos en las buenas, en las malas y en las equivocaciones y todo. Nos ayudamos siempre. Es muy lindo tener convivencia de esa forma.

“MUSHA”: Hay un legado muy fuerte, que es el legado de nuestros padres. Ellos nos han dado una libertad de tener una infancia feliz y elegir qué hacer. La vida nos ha juntado. La vida nos va llevando por el camino de la música con un solo horizonte que es jerarquizar la música de Santiago del Estero y hacernos responsables de lo que llevamos adelante. Nuestros padres nos han educado para ser hombres de bien. Estar juntos es fuerte porque tenemos el mismo sentimiento por la música y el mismo sentimiento hacia dónde vamos.

“Siempre tenemos la esperanza de seguir aportando para el género folclórico”

¿Cómo traducen ese legado que recibieron de sus padres?

“MUSHA”: Fundamentalmente, con responsabilidades porque ellos han sido personas de bien y nos han inculcado los mejores ejemplos. Nosotros tratamos de ser transmisores de toda esa enseñanza con la honestidad que, a veces, en estos tiempos, no es fácil. Vivimos en un mundo convulsionado e individualista. Nosotros sabemos que juntos podemos tirar mucho más que cada uno por su lado y eso lo tenemos totalmente incorporado. Los Carabajal va creciendo, no tiene techo a razón de ejecutar de esa manera, con esos pensamientos.

“CALI”: Nosotros estamos muy bien. Lo que le pedimos siempre a Dios es que tengamos salud, trabajo y que nos mantenga unidos porque unidos somos muy fuertes y podemos lograr muchísimas cosas todavía. Hay muchísimas cosas para hacer. Siempre tenemos la esperanza de seguir aportando para el género folclórico, que es tan valioso e importante para nosotros.

¿De qué manera se refleja lo de “Los Carabajal no tienen techo”?

“MUSHA”: Hay un mundo que estamos descubriendo y que es fascinante: el cine. Vamos a incursionar, de la mano del cineasta argentino Norman Ruiz. Nos convocó para que hagamos la música del filme que prepara sobre Juan Lavalle. Es un mundo interesante al que ingresaremos y seguramente descubriremos muchas cosas que nos va a enriquecer en lo personal y como grupo de poder trabajar en un mundo que desconocemos, pero vamos a estar respaldados por un director prestigioso como Ruiz. Es desafiante y nosotros tenemos una tarea irrenunciable: trabajar por la cultura. Nosotros no somos músicos sino que somos trabajadores de la cultura. Además, participaremos en un documental sobre la vida del cantautor Daniel Toro, estamos preparando la gira nacional Los Carabajal Sinfónico, con la dirección de Gabriel Senanes. Asimismo, está en un estado embrionario un espectáculo referido al Bicentenario de la Autonomía Provincial.l