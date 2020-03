FÚNEBRES | 4 de marzo de 2020

03/03/2020 - 22:45 Funebres

FALLECIMIENTO

Francisco Delfín Orellana

María del Carmen Gelid

Héctor Alejandro Cancinos (Forres)

Cristóbal Carabajal (La Banda)

Juan Esteban Bravo

Héctor del Valle Pérez

Sepelios Participaciones

BRAVO, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Sus padres Buri y Mary, hermanos Liceth y Bruno, tíos, primos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz, casa duelo P.L. Gallo 330 (s.v.) Servicio Hamburgo. Cia. de Seguros S.A .ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

BRAVO, JUAN ESTEBAN

BRAVO, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Los amigos de sus padres: Jhonny Morales y Liliana Romero participan con profundo dolor de esta irreparable pérdida y ruegan a Dios el descanso eterno para Juan Esteban y cristiana resignación para su familia.

BRAVO, JUAN ESTEBAN

BRAVO, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Walter Medina Salomón y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

BRAVO, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Mercy Caro y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

BRAVO, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Pololo Anauate y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de Juan, hijo de nuestro gran amigo Buriqui, y acompañan a toda su flia. ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. La honorable comisión directiva de AMUQUIN participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo del miembro de la comisión "Buri" Bravo, acompaña a su familia en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

BRAVO, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Saúl Juárez y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo "Buri" Bravo, acompaña a su familia en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

BRAVO, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Sus amigos de AMUQUIN: Gustavo Cristaldo, Juan Jiménez, Víctor Ibarra, Héctor A. Gómez, Jorge Carranza y Nico Nazar, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de "Buri" Bravo y acompañan a toda su familia en este difícil momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

BRAVO, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Sus compañeros de trabajo de la Cooperativa: Javier, Paola y José participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones por su descanso eterno y resignación toda su familia.

CAMPOS TRENADO, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/20|. José Isa Assan, Delia León de Assan participan con dolor el fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS TRENADO, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/20|. Sus amigos: Muni, Aurora, Maximiliano, Fernando y Moncho. Acompañan con inmenso dolor a sus familiares. Rogamos oraciones en su memoria

CAMPOS TRENADO, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/20|. Sus amigos del café y connacionales: Tino Gómez Montero, Fernando, Nuny Toledo, José Vidal Fraguas, Ñato Fraguas, Moncho y Aurora. Despiden con mucho cariño y dolor a nuestro amigo y gran persona, agradeciéndole que nos haya brindado su amistad. Acompañamos en tanto dolor a su amada esposa Morocha, a sus hijos, orgullo de su padre, nietos y bisnietos. Joaquín!!! Te queremos un fuerte abrazo y hasta siempre!!!

CAMPOS TRENADO, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/20|. El Señor es mi pastor nada me faltará. Diego Ramón Orellano, sus hermanos Osvaldo y Anita con sus respectivas familias, participan con gran dolor su fallecimiento. Rogamos por cristiana resignación de su querida familia y el descanso eterno de Don Quime.

CARRASCO DE SIMONETTI, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Gladis querida, un profundo dolor al enterarnos hace unos días de tu rápida partida. Siempre fuiste un ser especial, lleno de vida. Acompañamos a tu familia en este doloroso momento: Tita Auat, Mara Fiad y Manu Fiad con sus respectivas familias.

DAPELLO, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Directivos y personal de Pianezzola y Cia SRL participan su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

DAPELLO, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. " Brille para el la luz que no tiene fin". Nené Sosa y Victoria Pianezzola e hijos participan su fallecimiento y acompañan a su flia en este momento de dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

DAPELLO, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Repuestos Arturo Lorente SRL participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

DAPELLO, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. C.P.N. Walter Noe Tagliavini, despide a su amigo Roberto con profundo dolor y le imploran a Dios que le brinde, por así merecerlo, la luz que no tiene fin. Ruega oraciones en su memoria. .

DAPELLO, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Irma Adela Figueroa de Nasif Saber sus hijos Silvina, Fernando y German, sus hijos políticos acompañamos a su querida familia en este dolor.

FORNÉS, AMPARO ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/20|. Roberto Liendo y Gloria Cura Edippo participan su fallecimiento y acompañan a Gustavo y familia con mucho cariño. Elevan oraciones en su memoria.

FRANICHEVICH, NIDIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 2/3/20|. Manuel Isaac y flia, Gladis de Díaz y Graciela Bravo participan su fallecimiento.

FRANICHEVICH, NIDIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 2/3/20|. Choly Moyano y flia. y Graciela participan su fallecimiento y acompañan en este doloroso trance a sus hermanos Chabela, Abel y demás familiares. Sus restos fueron cremados en C.A.B.A. Elevan oraciones por su eterno descanso.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|.María Gabriela Leoni participa con dolor el fallecimiento de la hermana de sus amigas Silvia y Claudia.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. La Promoción 78 del Colegio de Belén participa con dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Claudia.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Verónica Barquín de Gelid, Alejandra Gelid y Pedro Ernesto Gelid participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Amiga querida como duele tu partida. Tu amiga Nany Hernández, mi familia Edmundo Alberto Costantini y nuestros hijos Julio y Reyna, Víctor y Yessica y la pequeña Victoria, participamos con profundo dolor tu fallecimiento y rogamos oraciones en tu memoria.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Marta Góngora de Massa participa con dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Tere Gelid, Estela Gelid de Miguel y Luis Alberto Miguel e hijos participan con dolor el fallecimiento de la querida Mary Carmen. Ruegan oraciones en su memoria.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Sr. Argentino Cambrini, su Sra. Cecilia Llapur y familia acompañan a toda su familia muy especialmente a su hermana Silvia, en tan tristes momentos. Elevan oraciones en su querida memoria.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. María Cira y María Marta Galván participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a Pedro, Claudia y familia y a sus hermanas. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. María del Carmen Botterón, Kuky Giménez Lezama, Vilma Argañaraz, Marita Maulu, María Cira Galván participan el fallecimiento de la cuñada de Claudia Murad y acompañan en este triste momento a Pedro, Claudia y familia. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Cr. Manuel Héctor Álvarez, Dra. Delia Raab de Álvarez y sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan con dolor su fallecimiento.

LLAPUR, HENRY (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/20|. Rafael Arnaldo Bonacina (p) participa su fallecimiento, acompaña a Chany en este difícil momento.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Su esposa: Mónica Dalale, sus hijos: Diego, Germán, Eugenio y Facundo, sus hijas pol.: Ana, Nahiara, Virginia y Mariana, sus nietos: Máximo, Guillermina y Beltrán, part. su fallec. sus restos serán inhumados hoy 11 hs cement. Parque de la Paz. Casa de duelo P. L. Gallo 340. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VÉLIZ, NELSON ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Sus padres Julia y Roger, sus hermanos Andrés, Néstor, Alejandra, Silvia, Renata, Marcela y sobrinos participan su fallecimiento.

VÉLIZ, NELSON ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Su hermana Marcela, sus sobrinos Martín, Marcos, Juan, Ailin, Carlos y Nicolás partiicpan con dolor su fallecimiento.

VÉLIZ, NELSON ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|."Bienaventurados los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios". Tu amigo del alma, Ernesto Cinquegrani y familia te despiden con profundo dolor, deseando una pronta resignación a su familia. Rogamos oraciones en su querida memoria.

VÉLIZ, NELSON ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Los que amamos viven para siempre en nuestro corazón. Sus tíos Betty y Meco Bolañez, primos Sandra y Federico, Neli, Chiqui y Gisela, Hernan y Patricia, sobrinos Gabriela, Sofia, Paula, Luisina, Román, Julián y Mateo, participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VÉLIZ, NELSON ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. En el cielo los ángeles están de fiesta por tu llegada. En tu paso por la tierra dejas los mejores recuerdos. Hasta siempre. Tus amigas, Betty, Caro, Elsa y Eleva, ruegan oraciones en su querida memoria.

VÉLIZ, NELSON ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Personal directivo, docente, de maestranza y alumnos del colegio Cristóbal Colón participan el fallecimiento del hermano de la profesora Marcela Véliz y tío del Prof. Juan Larrea. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

VÉLEZ, CLAUDIA ROMINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/12|. Hijita querida hoy hace 8 años que partiste para el Reino del Señor. Pasaron los días, meses y años y vos estas grabada en mi corazón con tu carita tierna. Romi de mi vida no pasa un solo instante que mi corazón no te nombra, la huellas del dolor quedaron marcas en mi ser, aun hoy me parece mentira tu partida; jamás pensé hijita que te irías y me dejaste sumidad en este gran dolor. Su mamá Totti y su hermano Marcelo invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano. Ruegan una oración a su querida memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

GARZÓN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/01|. El tiempo pasa. El dolor de la ausencia aumenta. Te necesitamos tanto, porque tu Ana también partió. Su esposa Alba Valdez, su hija Alba Lía, Indiana y Alejandro Auad, Juan Pablo y Ainara Zuazo Corral (a), sus nietos Normita, Lucía y Rodrigo Dominguez, Juan Manuel Soria y María Rosa, Juan Tomás y Sua Garzon Zuazo; bisnietos Amelia y Samuel Dominguez lo recuerdan al cumplirse otro aniversario de su fallecimiento.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

BARRERA VDA. DE CHAZARRETA, LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Su hija Leticia Chazarreta, su hijo político César Bruchman y su nieto Gabriel participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRERA VDA. DE CHAZARRETA, LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. " Ya esta ente recíbele en tu Reino". Su hijo Carlos Chazarreta, su hija política Mabel Rodini, sus nietos Gabriela, Guillermo y Sergio, su nieto político Iván, su bisnieta Guillermina participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRERA VDA. DE CHAZARRETA, LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Abu te llevare siempre en mi corazón. Su nieta Gabriela, bisnieta Guillermina participan con dolor su fallecimiento,

BARRERA VDA. DE CHAZARRETA, LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Su sobrina Marta Gerez y sus hijos Viviana y flia; y Javier y flia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRERA VDA. DE CHAZARRETA, LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Sus sobrinos René Nazar y Sra. Mabel Castaño; su sobrina nieta Sabrina y familia participan con hondo pesar su fallecimiento.

BARRERA VDA. DE CHAZARRETA, LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Susana Garnica, Marcelo Agüero, Alejandra Garnica, Amalia Pía y César Agüero participan con dolor su fallecimiento.

BARRERA VDA. DE CHAZARRETA, LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Su consuegra Nely Escañuela Vda. de Rodini e hijos Gringa y flia; Pilin y flia; Tito y flia y Mabel y flia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRERA VDA. DE CHAZARRETA, LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Hugo Gramajo y Sra. Marta Carlon, y su hijo Iván Gramajo participan con dolor su fallecimiento.

CARABAJAL, CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Sus hijos Manuel, Jorge Jose, Juan Carlos, Rosa, Blanca y Manuel Ibañez nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio la misericordia SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CANCINOS, HÉCTOR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Su hermano Juan Martín Cancinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Forres SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.