Marcelo Herasimchuk: “Los productores estamos siendo solidarios desde el 2001”

El presidente de la Sociedad Rural del Noreste Santiagueño (SRNS) Marcelo Herasimchuk, señaló que “todos sabíamos que esto iba a pasar, pero cuando llega duele , son 3% más que pierde el productor, nosotros estamos lejos de los puertos lo cual nos deja la renta cada vez más lejos” .

En toda la provincia, este año según las Estimaciones Agrícolas del Ministerio de Agricultura, está prevista la siembra de poco más de 1 millón de hectáreas con soja de primera y de segunda. En el noreste se realizó la mayor implantación de la provincia, casi el 90% del total.

Herasimchuk, señaló que la suba en retenciones “es una pena, es mucho dinero que se va de la provincia y no vuelve. El departamento Moreno, desde 2002 al 2019 ,en derecho de exportación aportó al Estado nacional u$s 949 millones y volvieron en concepto de Fondo Federal Solidario (Fondo Sojero) u$S 5 millones. Es un abuso del Gobierno Central hacia las provincias, lo más grave es que no pueden solucionar nada, no achican el gasto público y seguimos en lo mismo”.

Puntualizó que “los productores, nos guste o no estamos siendo solidarios desde 2001”. Agregó que “esta campaña ya está lanzada, rogamos a Dios por un buen clima, esta medida no tendrá impacto en el volumen de cosecha, pero enla próxima sin duda será inferior”.

Un trabajo del economista Juan Manuel Garzón sobre el Aporte de la Agricultura de Santiago del Estero a la recaudación de Derechos de Exportación entre el 2002 y el 2019, a pedido de la Rural del Noreste, indicó que “se estima que la provincia de Santiago del Estero aportó al Sector Público Nacional un monto acumulado de U$S 3.892 millones entre el 2002 y el 2019”.

En el desglose por departamento, el trabajo subrayó que en ese mismo lapso, el departamento Moreno aportó U$S949 millones en derechos de exportación, Taboada U$S 655 millones, Belgrano U$S 457 millones y Jimenez U$S 363 millones, entre otros. l