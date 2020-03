03/03/2020 - 23:40 Santiago

El presidente Alberto Fernández pidió “no alarmarnos” frente al primer caso de coronavirus constatado en el país, al destacar que el paciente, internado “preventivamente” en cuarentena en una clínica porteña, fue “detectado a tiempo” y que “no tuvo vínculo” con otras personas.

“Al paciente lo detectamos con tiempo. Su internación es preventiva porque no tiene síntomas definidos. Viajó en primera y no tuvo vínculo con gente. No deberíamos alarmarnos, aunque sí estar atentos”, sostuvo el mandatario, minutos después de la conferencia brindada por el ministro de Salud, Ginés González García.

En las Américas

Ahora son ocho países que confirmaron casos de coronavirus Covid-19 en la región de las Américas, estos son Estados Unidos con 90 infectados y nueve víctimas fatales, Canadá 24, Ecuador 7, México 5, Brasil 2 y República Dominicana 1, lista a la que ayer se sumaron Chile y la Argentina donde se reportó un primer caso importado en cada país. Con respecto a las víctimas fatales, las autoridades sanitarias del estado de Washington, en Estados Unidos, informaron que las nueve muertes ocurrieron en la región de Seattle.

Por su parte, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que un segundo caso de coronavirus fue reportado positivo en ese estado, y una escuela neoyorquina anunció que permanecerá cerrada todo el día luego de que un caso sospechoso fuera detectado en esa institución.

En América del Sur, el ministro de Salud de Ecuador informó acerca de la detección del séptimo caso y dijo que se trata de una persona que mantuvo contacto con la primera portadora del coronavirus que tuvo el país andino.

Explicó que “el Mers -descubierto en 2012- tiene una letalidad del 34%, el síndrome respiratorio agudo grave (Sars) un 10%, y el Covid-19 de un 2 a un 4%”.l