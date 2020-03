Pusineri apostaría por juveniles ante Central Córdoba

04/03/2020 - 01:11 Deportivo

Lucas Pusineri no se esconde pese al delicado momento futbolístico que atraviesa Independiente, que ganó apenas uno de sus últimos nueve partidos por Superliga y que avanzó con excesivo sufrimiento a la segunda ronda de la Copa Sudamericana. “Hay posibilidades de un horizonte para ser mejores. En junio será tiempo de barajar posibilidades y hacer un análisis de la realidad. Me encuentro con muchas fuerzas para poder seguir inculcándole a los futbolistas experiencias que he vivido”, manifestó el técnico del “Rojo”, que el próximo domingo recibirá a Central Córdoba.

En dirección hacia el futuro cercano, Pusineri indicó: “Hay que volver a tener confianza y lograr que aquellos partidos que no se puedan ganar, al menos no se pierdan. A lo largo de estos ocho partidos, hemos tratado de encontrar variantes. Tenemos que ver a los futbolistas en competencia para poder hacer una evaluación. Hay que encontrar soluciones, y los juveniles que responden pueden ser alternativa y tendrán rodaje”, agregó, dejando en claro que ante el “Ferro” podría prescindir de los de más experiencia.

Mirando un poco más hacia adelante, indicó: “En un futuro sería interesante tener una Secretaría Técnica. Independiente tiene muchos ídolos que le hicieron bien en el pasado y ojalá puedan hacerlo en el futuro. El Rolfi Montenegro es una persona de bien que vino a ver algunos entrenamientos, es una de las posibilidades. También apareció el nombre de Burruchaga. Lo importante es que sea profesional“, puntualizó el técnico que sacó cinco de 21 puntos por Superliga.l