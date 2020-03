David Romero: “Esto va a ser una lucha hasta el final”

04/03/2020 - 01:16 Deportivo

Con su triunfo del lunes por la noche, 3 a 0 sobre Juventud Unida de Gualeguaychú, Güemes recuperó el liderazgo de la Zona A del Federal A. Y con los dos goles convertidos, David Romero llegó a 11 y es el máximo artillero del certamen. La “Bestia” festejó por duplicado y ayer visitó EL LIBERAL para hablar de este gran presente personal y colectivo.

“Estamos bien, contentos, tratando de disfrutar el buen momento que estamos pasando, pero tranquilos sabiendo que todavía no conseguimos nada y nos falta para clasificar”, arrancó el delantero.

“El primer objetivo que nos habíamos planteado era mantener la categoría, por ser un equipo nuevo en el Federal A, por ahora nos encuentra en zona de clasificación y lucharemos para clasificarnos. Pero siempre pienso en ir partido a partido”, agregó.

Se viene el tramo final de la fase regular y Romero presagió una dura lucha para meterse en el hexagonal final: “Es una pelea dura, creo que va a ser una lucha hasta la última fecha y no va a estar nada decidido porque nos separan pocos puntos del primero al séptimo. Esto va a ser una lucha hasta el final”.

Ser el goleador del certamen es algo que lo reconforta. “Uno como delantero siempre piensa en el gol y en aportar eso para el equipo. Ahora me toca estar en la cima de los goleadores y me pone contento y a la vez me deja tranquilo porque uno trabaja para eso. Y sobre todo los goles ahora están sirviendo para que el equipo sume puntos y eso nos va a llevar a clasificar”, manifestó.

“Cuando me llamaron, acepté y vine a trabajar en busca de eso. Nunca me imaginé este presente, pero soy consciente que trabajamos para estar donde estamos”, agregó el goleador.

El friense se siente más maduro en esta etapa de su carrera. “Tengo un poco más de experiencia jugando varios torneos más del Federal. En lo físico me siento bien gracias a Dios y estoy teniendo la continuidad que necesitaba. En mi paso por Chacho For Ever, sobre todo al principio, no tuve la continuidad que quería y ahora por suerte la tengo y eso me da confianza”, explicó.

Romero ya sabe lo que es ascender a la B Nacional con un equipo santiagueño. Lo consiguió con Mitre y ahora quiere repetir con Güemes. “Cumplí un sueño cuando llegué a Mitre y ahora estoy en búsqueda de otro sueño. Tenemos un buen equipo, llegué a un buen club, estamos bien posicionados y vamos a ir en lucha de ese sueño, aunque en lo personal trato de no pensar más allá del partido que viene”, señaló.

El ataque de Güemes lo comparte con otro friense: Claudio Vega. “Para la ciudad debe ser algo lindo e importante tener dos jugadores que están jugando juntos en un club que está pasando por un lindo momento”, dijo al respecto.

Romero disfruta con su familia de la vida en Santiago. Y es reconocido por el hincha Gaucho. “Con el correr del tiempo me van reconociendo, me saludan, me tiran buena onda. Eso es gratificante y te dan ganas de seguir trabajando y mejorando. También me piden el ascenso pero hay que ir partido a partido, no me voy a cansar de decir esa frase”, concluyó.l