Mauricio Garzón: “Éste es el punto más alto de mi carrera deportiva”

04/03/2020 - 01:20 Deportivo

Mauricio Garzón tuvo un fin de semana inolvidable en Mar del Plata, donde se consagró campeón argentino de los 10.000 metros en la categoría Sub-23, a tan sólo tres años de haber decidido dedicarse seriamente al atletismo.

“Este es el punto más alto de mi carrera deportiva”, fue la primera frase que tiró el atleta santiagueño en una entrevista exclusiva concedida a EL LIBERAL. “Es el primer campeonato nacional que tengo en pista y es el primer título de un año que recién empieza y que se suma a los que vengo cosechando del año pasado y años anteriores”, agregó reconfortado.

¿A qué le atribuyes?

Es un trabajo en conjunto. Uno corre solo, pero en el antes, cuando uno se pone en la línea de largada, tiene que realizar el trabajo que viene haciendo junto con otras personas anteriormente: mi entrenador, mi nutricionista, los kinesiólogos, mi psicólogo, la familia, los amigos, los compañeros de entreno. Son personas que en el día a día ponen un granito de arena.

-¿Qué nivel tuvo la carrera?

-En mi categoría éramos cinco. Con quienes he compartido podio son chicos de mucha jerarquía. Han estado en los primeros lugares en competencias importantes en otros puntos del país. Ha sido un evento con mucho nivel.

-¿Cómo sigue el año?

-Es un golazo empezar así, me deja muy satisfecho y con una mirada bastante positiva a lo que viene. El 13 de marzo comienza el Torneo de la Vendimia en Mendoza y estamos apuntando para ir con Pablo y otros compañeros a buscar una marca que me pueda posicionar mejor en el ranking y así tener una posibilidad de aspirar a una competencia afuera del país.

-¿Cuándo nació el Mauricio Garzón atleta?

-Ya en 2016 corrí un par de carreras. Un amigo corría y me invitó, pero nunca había terminado de decidirme a entrenar. Ese año corrí el Maratón de EL LIBERAL y quería prepararme para correr un poco mejor, para que no me cueste tanto correr los 10 kilómetros. Hice 1 hora y 6 minutos en 10 kilómetros. Fui con miedo, no sabía si iba a terminar, porque no tenía experiencia corriendo mucha distancia. Y en el 2017 empecé con Pablo Barragán.

-¿Qué tiene Pablo como entrenador?

- Es un entrenador que no sólo se fija en tu aspecto deportivo sino que también es muy contenedor. Te conoce, se interesa por vos, por cómo estás, porque él sabe que muchas cosas influyen en la vida de un corredor y que sus resultados no sólo dependen del entrenamiento sino también de su vida. Él está ahí cuidando todos esos aspectos de la mejor manera y poniendo toda su atención.

-¿Cómo fue su 2019?

-Fue fantástico, maravilloso, porque me he dado el gusto de estar en carreras muy importantes y subir al podio como en San Luis y en Buenos Aires, donde salí subcampeón nacional en los 10 kilómetros en ruta. Logré varios récords provinciales. En noviembre llegó el Maratón de EL LIBERAL y ése fue fue el cierre con broche de oro, porque ganar esa competencia es una de las cosas más lindas que puede haber.l