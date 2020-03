Por un triunfo para estirar la ventaja

04/03/2020 - 01:24 Deportivo

Quimsa se presentará esta noche en el estadio Ciudad, donde enfrentará a Ferro Carril Oeste, en busca de una victoria que le permita estirar la ventaja sobre San Lorenzo, que anoche perdió como local ante Instituto.

El equipo de Sebastián González intentará encadenar su cuarta victoria consecutiva, lo cual le permitirá, además, conservar el invicto en condición de local.

El entrenador cordobés no podrá contar con Ismael Romero y Evan Ravenel, como ocurrió en el partido anterior ante Atenas, por lo que deberá recurrir a los juveniles para poder sobrellevar esas ausencias.

Con dos internos menos, Tavario Miller tendrá un mayor protagonismo, pero además Brian Carabali ingresará en la rotación y hasta Mauro Cosolito podría ocupar en algún momento el puesto de “4”.

La defensa será un aspecto clave, en virtud de que Ferro tiene jugadores de jerarquía como el “Pájaro” Marín, Kevin Hernández y Sebastián Orresta, además de los extranjeros Erick Thomas y Joel Wright.

El respaldo de la afición será fundamental para sacar adelante el juego.

Otros partidos

Esta noche también jugarán: 21, Boca vs. Argentino; 21.30, Libertad vs. Regatas (Gustavo D’Anna será uno de los jueces); 22, La Unión vs. Comunicaciones.l