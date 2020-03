El primer argentino que se enfermó con Coronavirus en un crucero, regresó al país en perfecto estado

04/03/2020 - 13:52 País

Mientras crece la alarma en el país por el primer caso confirmado de Coronavirus y el análisis de otros tres sospechosos, se conoció que el hombre argentino que se había contagiado en un crucero japonés se recuperó y volvió al país en perfecto estado.

El paciente embarcó en el crucero Diamond Princess en la segunda quincena de enero. El día 20, un ciudadano de Hong Kong abordó el crucero y se cree que es la persona que portaba el virus y que lo expandió.

El lunes 3 de febrero, las autoridades de Japón ordenaron el regreso al puerto de Yokohama y establecieron la cuarentena. Viajaban 8 argentinos que, al igual que los demás viajeros, fueron sometidos a análisis de rutina. Finalmente el día 7 de febrero, se confirmó que presentaba la enfermedad. Fue derivado a un centro de salud, en donde recibió tratamiento.

“Le detectaron el coronavirus y lo llevaron al hospital, no es alguien a quien hayan llevado grave. No es una persona que demuestra la enfermedad, estaba bien. Él no estaba grave. Su señora no entendía por qué se lo llevaban ya que no estaba con síntomas. Pero el test le dio positivo”, comentó una pasajera del crucero.

Durante la internación, el argentino permaneció en buen estado y periódicamente fue sometido a estudios para determinar si el virus desaparecía de su organismo. En diez días, un análisis le dio positivo y los dos restantes, negativos. Tras ser declarado como "curado", regresó al país después del 26 de febrero.

Aún existe una gran incertidumbre en la comunidad científica respecto a la posible inmunidad a la enfermedad, una vez que una persona ya se contagió y se curó del Covid-19. A finales de febrero, una mujer de Osaka dio positivo de coronavirus apenas tres semanas después de haber sido declarada curada de la enfermedad.

En tanto, un relevamiento realizado en el hospital principal de la provincia de Cantón y publicado por la revista Caixin indicó que el 14% de personas ya curadas que regresaron al centro de salud con síntomas similares volvieron a dar positivo.