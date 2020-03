Central Córdoba visitará a Boca el domingo 22 de marzo

04/03/2020 - 19:11 Deportivo

La Superliga Argentina Fútbol (SAF) dio a conocer esta tarde la programación de las dos primeras fechas de la Copa de la Superliga, que comenzará a jugarse el fin de semana posterior a la finalización del actual torneo de Primera División.

La Copa de la Superliga establece que los resultados del torneo tendrán validez tanto para los promedios para el descenso, como así también para la clasificación a las copas internacionales para el 2021.

El torneo contará con la participación de 24 equipos, que estarán divididos en dos zonas de 12 y jugarán todos contra todos a una sola rueda; y una vez concluidas las 11 fechas, los dos primeros de cada grupo se clasificarán a las semifinales y se enfrentarán de manera cruzada, los primeros y segundos.

Las semifinales no contarán con formato de encuentros de ida y vuelta como estaba estipulado originalmente, ya que por cuestiones de calendario para que finalice antes del inicio de la Copa América -comenzará el próximo viernes 12 de junio-, se jugará un único partido en cancha neutral, de acuerdo a lo que resolvió el Comité Ejecutivo.

Los ganadores se medirán en la final, también en cancha neutral, y en caso de igualdad se desarrollará tiempo suplementario para definir al campeón.

La programación de las dos primeras fechas son las siguientes:

Zona A

Fecha 1

Viernes 13 de marzo, 19, Gimnasia vs. Banfield; 21.10, Patronato vs. San Lorenzo.

Sábado 14 de marzo, 15.30, Independiente vs. Vélez; 20, Godoy Cruz vs. Boca.

Domingo 15 de marzo, 15.30, Unión vs. Arsenal; 17.45, Central Córdoba vs. Newell's.

Zona B

Fecha 1

Sábado 14 de marzo, 13.15, Defensa y Justicia vs. Estudiantes; 17.45, River vs. Atlético Tucumán.

Domingo 15 de marzo, 11, Huracán vs. Talleres; 20, Aldosivi vs. Racing.

Lunes 16 de marzo, 19, Lanús vs. Argentinos; 21.10, Rosario Central vs. Colón.

Fecha 2

Zona A

Jueves 19 de marzo, 21.10, Vélez vs. Unión.

Viernes 20 de marzo, 19, Arsenal vs. Godoy Cruz.

Sábado 21 de marzo, 17.45, San Lorenzo vs. Gimnasia.

Domingo 22 de marzo, 11, Banfield vs. Independiente; 15.30, Newell's vs. Patronato; 17.45, Boca vs. Central Córdoba

Zona B

Viernes 20 de marzo, 21.10, Atlético Tucumán vs. Huracán.

Sábado 21 de marzo, 13.15, Argentinos vs. Aldosivi; 15.30, Colón vs. Defensa y Justicia; 20, Talleres vs. River Plate.

Domingo 22 de marzo, 13.15, Estudiantes vs. Lanús; 20, Racing vs. Rosario Central.