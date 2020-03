Genesis volverá a salir de gira después de trece años

04/03/2020 - 19:31 Pura Vida

Después de trece años, Genesis volverá a salir de gira. El esperado anuncio lo realizaron Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks durante una entrevista radial.

El guitarrista y bajista Daryl Stuermer y el baterista Nic Collins (hijo de Phil), completan la banda que hará diez fechas en el Reino Unido en los últimos meses de 2020.

The Last Domino? (¿El último dominó?), se llamará el tour que comenzará el 13 de noviembre en el 3Arena de Dublin. Peter Gabriel, vocalista original del grupo, no formará parte del encuentro.

En 2017 Phil Collins decidió regresar a los escenarios tras haber anunciado su retiro y es ahí que comenzaron a incrementarse las posibilidades de que Génesis volviera a pisar un escenario.

El cantante y baterista había contado que no podía volver a tocar el instrumento y había decidido alejarse completamente de la música, pero retornó con una gira solista que pasó por la Argentina (con fechas en Buenos Aires y Córdoba) y en la que cantó sentado durante todos los shows.