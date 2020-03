FÚNEBRES | 5 de marzo de 2020

04/03/2020 - 22:15 Funebres

- Marta del Valle Salvatierra de Galván (Dpto. Figueroa)

- Roberto Salvador Llanos

- Víctor Manuel Coronel

- Amanda Ledesma

- Omar Alberto Casagrande

- Juan Edgardo González

- María Nélida Castro (La Banda)

- Rosa Nélida Martínez de Ruiz (Fernández)

- Lídoro Manuel del Malvar

BRAVO, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Su tía Susana Bravo y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

BRAVO, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. La honorable comisión directiva de la asociación atlética Quimsa, cuerpo técnico del plantel profesional de básquet, distintas disciplinas deportivas, empleados participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de nuestro querido socio Buriqui Bravo. Que brille para el la luz que no tiene fin".

CASAGRANDE, OMAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Su esposa Laura, su hijo Lautaro, sus padres Nilda, Omar, hno. Claudio y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 18 hs en el cementerio Los Flores. Casa de duelo P.L. Gallo 330 (s.v.) SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

DAPELLO, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Sus amigos hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familias Mario García Hernández y familia participan con profundo dolor la partida al Reino de los cielos del querido Roberto y hacen llegar sus expresiones de dolor a su esposa hijos, nietos y demás familiares rogando al Señor lo reciba en su regazo le de el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin.

DEL MALVAR, LÍDORO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Su esposa Rosa, hijos Vanesa, Manuel, Eduardo, Francisco, Bárbara, h. pol. Francisco, Sandra, Margarita, nietos Emiliano, Marlene, Sofía, madre Hilda part. su falle. Sus restos serán inhum. en cement. de San Marcos hs 17. Casa de duelo Colon (N) 2275. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

FORNÉS, AMPARO ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 01/03/20|. Nelly Montenegro y personal de Doña Fina participan su fallecimiento.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Ramón Pena, Belén Basualdo y sus hijos Manuel, Santiago, Belén y Martín acompañan a Claudia, Raúl y Luisina en tan doloroso momento.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Alfonso Montes de Oca participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del querido amigo Pedro y ruega oraciones por su descanso.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Ricky Castiglione; Enrique Castiglione y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amigo Pedro. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|.Eduardo Antonio Abalovich y flia acompaña con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Martha Contato, Enrique Contato y José Bonacina participan con dolor el fallecimiento de su amiga María del Carmen. Elevan oraciones en su memoria.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Nena de Casado, sus hijos Aníbal y Selva; Marilé y Antonio y sus respectivas familias, participan con profundo dolor y acompañan a su hermana Silvia y toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Alejandra Zavalía participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga María del Carmen. Eleva oraciones en su memoria.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Su amiga Silvia Maud y Enrique Bilbao despiden con profundo dolor a la queria Maricarmen, elevan oraciones en su memoria.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Te fuiste físicamente amiga, pero nos dejaste un inmenso recuerdo en nuestros corazones, fuiste ejemplo de amistad y amor sin interés. Daniel Murad, Lizzie Burded, Virginia, Martin, Lautaro, Gonzalo, Florencia, Valentino y Bautista, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Rosita Pernigotti participa y acompaña en el dolor a su familia.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los cielos". Los consuegros de su hermano Pedro: María Esther Risso Patrón, Horacio Rojo Cantos e hijos, Ma. Julieta y Agustín Pepi, Ma. Noelia y Luciano Gelid, Alfonso Rojo Cantos y nietos: Alfonsina, Luciano y Felipe Gelid acompañan y ruegan oraciones en su memoria.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Seguirás con tu sonrisa entre nosotros. Agustín Pepi Lescano y Ma. Julieta Rojo Cantos acompañan a la familia y ruegan oraciones en su memoria.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Gustavo Alegre Viaña, Maryte Aprile, sus hijos acompañan a sus hermanos y flia. en tan duro momento.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Amigos de Claudia y Pedro: Claudia Vera, Pely Jacobo, Chiqui Suárez, Miguel Díaz, Ma. Cecilia Llapur, Patricia Bertini participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios". Chini Habra Fernández y flia. Participa su fallecimiento y acompaña a su familia en el dolor.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Su amigo Luis Alberto de la Rua, Sra. e hijos participan con dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Carlos Alberto Pirro y flia participan con dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga. Que Dios la reciba con alegría como fue ella en la vida.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Hugo Cesar Frola y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Patricia Beccaria, Adriana Beccaria y sus respectivas familias, acompañan a su hermana Claudia y a toda su familia en tan triste momento. Elevan una oración en su memoria.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Las Amigas Misericordistas del café de los lunes participan el fallecimiento de la sobrina de la querida Tere, la acompañan en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Poli Nasser participa con dolor su fallecimiento y en la esperanza de nuestra fe pide al Señor la tenga entre sus brazos.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Dr. Luis E. Milet y su esposa Elena Diaz Daviou participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Miguel Angel Barrera Martinez, su esposa Nélida Raab, sus hijos Maria Cristina, Miguel, Andrea y Matias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Silvia, Kike y Ana Maria Curro despedimos con cariño a nuestra amiga Mary Carmen y acompañamos a sus hermanos en este doloroso momento. Rogamos por su descanso eterno.

GONZALEZ, JUAN EDGARDO (Pololo) (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. La enfermedad te superó, vuela alto y seguro ya descansas adios ... "Y el dia menos pensado me ire para el otro lado solo para estar con vos y escuchar tu voz ". Buen viaje. Su esposa Gloria Trejo, sus adorados hijos Erika Anahi y Leonardo Waldemar participan su fallecimiento y sus restos seran inhumados a las 11 hs. en el cementerio La Piedad.

GONZÁLEZ, JUAN EDGARDO (Pololo) (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Su esposa Gloria, hijos Anahí , Leonardo, hnos. Ducler, Felix, Br ígida, Obdulio, Mabel y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 hs. Casa de duelo. Casa de duelo P.L. Gallo 330 (s.v.) Servicio Caruso Cia de Seguros SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GONZÁLEZ, JUAN EDGARDO (Pololo) (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. "Edgardo del Campo" se fué de gira. Mi Papilo. Su hija Erika Anahi González, participa con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZALEZ, JUAN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Su hermana Ducler y su sobrino Lautaro, te desean un eterno descanso y que brille para tí la luz que no tiene fin. Te extrañaremos. Es demasiado largo el viaje que emprendes. Descansa en paz.

GONZALEZ, JUAN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. "Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad". Sus hermanos Félix, Ducler, Brígida, Obdulio, Mabel y sus hnos. políticos Lucy, Sindo y Claudio y demás familiares te despiden con mucho dolor. Descansa en paz hermano.

GONZALEZ, JUAN EDGARDO (Pololo) (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Su hermano Félix E. Gonzalez, su esposa Lucy e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZALEZ, JUAN EDGARDO (Pololo) (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. "Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados". Sus cuñadas Elvira Trejo y familia y Luki Trejo y familia participan profundamente su fallecimiento y acompañan a su hermana Gloria Trejo y sobrinos Anahi y Leonardo.

GONZALEZ, JUAN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Daniela y Cecilia, amigas de su hija Anahí acompañan a su familia en este duro momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, JUAN EDGARDO (Pololo) (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. José Sanmarco, Guillermo Sanmarco y Sra. participan su fallecimiento. Acompañan a su hija, a su hermana Ducler y toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Sus hijos Mirta, Claudia, lito, Edith, h. pol. Marcelo, nietos, bisn. y de más famil. part. su fall. Sus restos serán inhum. en cement. la Piedad hs 16. Casa de duelo Lavalle 346. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

LEDESMA, AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Benito Pérez, sus hijos Mirta, Claudia, Miguel Ángel, Ramona Edith , su esposo Marcelo y su hijito Agustín y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLANOS, ROBERTO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Sus hijos Carmen, Néstor, Alicia, Gabriel y Nélida, hijos pol. Oscar, Mario, Alejandra, Lorena y Rosa, nietos y bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad. Casa de duelo. Avda. Rivadavia 323 (SV). EMPRESA SANTIAGO.

LLANOS, ROBERTO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Carlos ALberto Ferro y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su gran amigo Cacho Llanos y ruegan a Dios el descanso eterno para Roberto y cristiana resignacion a toda su familia. Que brille para el la luz que no tiene fin.

LLANOS, ROBERTO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Pablo y Eduardo Camacho y sus respectivas familias participan del fallecimiento del padre de sus amigos Cacho y Néstor. Elevan oraciones por su eterno descanso.

LLANOS, ROBERTO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Compañeros y dirigentes del P.A.R, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro compañero Roberto Gabriel. Ruegan oraciones en su memoria.

LLANOS, ROBERTO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Atilio Paz, Luz Alomo y sus hijos Franco, Ivana, Yanina, su hija politica Evelyn Argüello, Sergio Olomo, Patricia Perez y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Su prima Graciela Dalale que te ama con toda el alma y nunca te olvidará! participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega su eterno descanso y resignacion a toda su familia.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Graciela Ger de Japaze y sus hijos Guillermo y Cecilia lamentan profundamente el fallecimiento del querido "Nene" y elevan una oración en su memoria.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Sus vecinos y amigos Miguel Trejo y Silvia Abdala, su hija Leticia, su esposo Daniel e hijos y Virginia, su esposo Pablo e hijo, lamentan profundamente su partida y acompañan a Mónica y sus hijos en tan doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Varon Rios y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. María de Lourdes Amestegui participa su fallecimiento y acompaña a la familia en estos momentos. Eleva oraciones en su memoria.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Rubén Alfonso Giménez (a) participan con dolor el fallecimiento de su amigo.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Nene, te anticipaste en el viaje y dejaste una estela de cariño entre nosotros. Te despido con un ¡¡¡hasta siempre !!!. Alfredo Juri.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Blanquita y Alfredo Juri te despiden con mucho cariño.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Myriam Etse, Javier Fernández y Mercedes Barrera participan con profundo pesar su partida y acompañan a la querida familia en este triste momento.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (Nene)(q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Humberto Fadel Astún, su esposa Olga, sus hijos Luis, Omar y Andrea participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia, elevan oraciones en su querida memoria.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Jorge J. Teves y su esposa Martha Beggeres participan con mucho pesar su fallecimiento; acompañan a su familia y elevan oraciones en su querida memoria.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Roly y Silvia Giribaldi participan con mucho dolor el fallecimiento del querido amigo Nene. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Carlos Tahha y flia. Participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Carlin Montenegro, Mimi Martin y sus hijos despiden al querido amigo Nene y acompañan a Monica y familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Los alumnos de Yoga de su esposa Monica, lamentamos su partida y abrazamos fuertemente a nuestra querida Profe Moni y a sus hijos: Cristina Atia, Facundo Bilbao, Mimi Bulacio, Lia Carrera, Viviana Chequer, Viviana Drube, Marizabel Faisal, Alicia Giménez, Susana Ibañez, Negrita Ledesma, Florencia Molinari, Mario Japaze, Carlin Montenegro, Elsita Prado, Elsita Rafael, Adriana Silvetti y Mency Toloza. Que brille para el la luz que no tiene fin.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Gustavo Flores Turk participa con profun do dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Su vecino Dr. Luis de la Rua, su esposa María Elena e hijos Matias, Valentin y Maria Pia participan con profundo dolor s u partida. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. CPN. Patricia Josefina Carot participa del fallecimiento de su colega Héctor Pérez y acompaña a su esposa Mónica en este momento de tristeza y dolor.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Ernesto Richard y María Mercedes Ayud participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Carlos Japaze, Elsa Cheein y flia., Dany, Gisela y Alejandro participan el fallecimiento de su sobrino Nene, rogamos una oración en su memoria y por la resignacion de su familia.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (Nene)(q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Manuel Jorge, Norma Miriam Fares y sus hijos Paola, Mauricio, María José y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Los ex - compañeros de su hermana Ivonne promoción 1968 5 ° año " E " Escuela Normal acompañan a toda su familia en estos momentos de dolor y ruegan a Dios por una pronta resignación.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Maria Teresa Elías y sus hijos Mario y Laura Salvatore recuerdan con afecto y agradecimiento a Nene y acompañan a su querida flia.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Hugo Mansilla, Teresa Duaip y familia, acompañan a Mony e hijos en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. La promoción 1972 de la Escuela Nacional de Comercio Antenor Ferreyra, despedimos a nuestro querido compañero y acompañamos a Mony e hijos en este triste momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Santiago Coroleu, Silvina Barcudi, Luca y Serena acompañan a la muy querida familia Perez Dalale en este duro momento.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Maximiliano Corvalán y flia. Participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de Diego Pérez. Eleva oraciones en su memoria.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Daniel Soria y familia participan con mucho dolor por la partida del querido Nene.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Sebastián Seva participa con profundo dolor el fallecimiento del querido Nene. Ruega una oración en su memoria.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Marcelo Petros y Alicia Fares y sus hijos Augusto, Pamela y Joaquín despiden con profundo dolor a su entrañable amigo Nene y ruegan al Señor un lugar de privilegio para su eterna morada.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Ricardo Gallardo, Liliana Descalzi, sus hijos Juan Pablo, Rodrigo, Martin Ignacio y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Pedro Montiel, Cristina Atía y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo "Nene" que en paz descanse.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Choco Juárez y flia. Participan el fallecimiento de su querido y gran amigo Nene. Sus restos fueron inhumados el día de ayer.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Lito Nazario, sus hijos Pablo y Maria Silvia Habra, Patricia y Oscar Mhun despiden al Nene y ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Nene querido siempre estarás presente en nuestros corazones y oraciones, duerme en paz amigo - hermano, acompañamos con profundo dolor a tu hermosa familia rogando a Dios que pronto encuentren paz y consuelo, rogamos una oración a su memoria. Elsa N. Cura y flia.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Silvana Passeri, Daniel Milki y sus hijos Juan, Camilo y Ana acompañan en el dolor a su esposa Monica e hijos y a su hermana Ivonne y a su sobrina Leticia.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. "Chau hermano". René.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. René Díaz y familia participan el fallecimiento de su querido amigo Nene y abrazan con mucho cariño a Monica, a sus hijos, a su hermana Ivonne y a toda su familia.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (Nene)(q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Gabriel Jorge Llapur, María Elena Sydow, sus hijos Mariana, Gabriel, Andrea, Maria Gabriela y sus respectivas familias acompañan con dolor a sus familiares en estos tristes momentos y ruegan una oración en su memoria.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Aldo Felipe LLugdar y familia participan con dolor de su fallecimiento ruegan un oración a su memoria.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (Nene)(q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. María Angelica Iturre, Lucrecia, Virginia, Natlia, Angelica, Normita Japaze participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de Monica Dalale y padre de Diego, German, Eugenio y Facundo Perez. Rogamos a Dios oraciones por un pronto consuelo de su familia.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (Nene)(q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Guillermo Basbús y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Freddy Baldiviezo, Amelia Ibarra y sus hijos Federico y Verena Reynante; Luciana y Gonzalo Castiglione, Agustina y Facundo participan con profundo dolor la partida del estimado Nene.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Mauricio Dominguez y Clara Noemí Achaval, sus hijos Gladis, Ana María, Luis, Daniel, Carlos y Marcelo con sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento, lo despiden con gran cariño y acompañan a su esposa Moni e hijos y a su hermana Ivone en este momento de dolor.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Conrado Alcorta y Mónica Alonso, sus hijos Conrado y Lucía Olivera; Agustín y Yamile Salomón; Laura y Manuel Molejón e Inés acompañan con profundo pesar a su esposa e hijos. Elevan oraciones en su querida memoria.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Rosa Emilia Llapur y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Moni y flia. Brille para ella la luz que no tiene fin.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Sus amigos Dr. Carlos Montenegro, Jorge Domínguez y familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

VÉLIZ, NELSON ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Nelson querido, el Señor ya te recibió en su paternal mansión, donde tu alma tendrá el descanso eterno. Dios Todopoderoso dales resignación cristiana en estos momentos de dolor a sus padres, Roger y Julia, a su esposa, a sus hijitas y demás familiares a quienes acompañamos con oraciones. Familia Murillo; Mario, Luchy, Rita y Martín.

BRUNET, RODRIGO EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Querido e inolvidable hijo, te fuiste a los brazos del Señor dejándonos un gran dolor en nuestros corazones y desde allí nos iluminarás y darás consuelo. Tus padres Marta y Luis, tus hermanos Mariano y Alvaro, agradecen al personal de Cardiologia del Hospital Privado de Córdoba, a personal de prestaciones domiciliaria, familiares, vecinos y amigos que nos acompañaron en estos momentos de dolor e invitan a la misa que se oficiará en la iglesia Cristo Rey de la ciudad de La Banda el dia 5 de Marzo a las 20.30 hs. al cumplirse los 9 dias de su fallecimiento.

HERRERA, CARLOS LEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. "No se angustien por nada, y en cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la súplica". (Filipenses). Sus hermanos Gladys y Rafael, sus sobrinos y sobrinos nietos invitan al oficio religioso a realizarse en Catedral Basílica hoy a las 20.30 hs para orar por él en el 6º mes de su deceso.

HERRERA, JONNATHAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. " Hoy a un año de tu partida estas a la derecha del Señor, un año que nos marco la tristeza y el dolor para siempre, un año sin oír tu voz, te fuiste sin un adiós. Hoy estas en sus brazos, sos un ángel que paso por la tierra cumpliendo los designios del Señor, curando con tu oración a los mas necesitados, hoy gozas de la vida eterna por siempre y para siempre. Te amamos tu familia. Su madre Silvia Beatriz Herrera, sus hermanos Gastón y Nahuel, su abuela Teresa y demás familiares invitan al responso que se oficiará hoy a las 9 en el panteón familiar del cementerio La Piedad posterior misa a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MOREIRA, AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Parece increible que hoy se cumple dos años de tu partida, dicen que el tiempo cura el dolor de la ausencia pero para mi ya nada es igual es dificil, porque ya no te encuentro a mi lado, pero puedo sentir tu presencia oir tus paso, tu voz y los buenos recuerdos de todos que te conocieron, tu ausencia me duele como el primer dia pero se que siempre me protegeras desde tu lugar de descanso, hermana querida, tu hermana Irma invita a la misa que se oficiará hoy a las 21 horas en la parroquia Santisimo Sacramento del Bº Borges.

SANDOVAL, NÉSTOR GABINO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|.Su esposa Marta, sus hijas Daniela, Cecilia y María Laura Sandoval invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20. hs. en la parroquia Santa Rita al cumplirse 6 meses de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Esposa fiel, madre y abuela abn egada, tu amor renace cada día en el corazón de todos nosotros, dopnde te guardaremos por siempre. al cumplirse 3 años de tu partida al reino celestial se invita a la misa a realizarse el día 5 de marzo en la Catedral Basílica a las 20.30 hs.

CASTRO, MARÍA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Sus hijos, sobrinos, nietos y demás familiares participan con profundo dolor. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Cweremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CASTRO, MARÍA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Honorable comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y comision de jubilados y pensionados participan el fallecimiento del socio. Que sus rtestos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol.

CORONEL, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Su compañera Pochi Salvatierra sus hijos Victor, Javier, Marcela, Marilin, Roxana sus h. politicos nietos bisnietos su mama Alicia y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio cristo redentor COB CARUSO CIA ARGENTINA DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORONEL, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Luis Alberto Fernández (Lucho), esposa, hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Alberto "Beto" Celario su esposa Coca sus hijos Claudio, Alberto y Exequiel con profundo dolor `participan su falle ciento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Los bochofilos y amigos compañeros de las bochas. Ñato, Beto, Gutiérrez, Ricardo y José participan con enorme pesar su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en el dolor y la resignación.

CORONEL, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Irma Carabajal y Osvaldo Trogolo su fallecimiento ruegan una oración en su memoria y para que brille para el la luz que no tiene fin.

CORONEL, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Elena Uliana, sus hijos, hijos políticos y nietos, despiden a Don Marcelo con mucha tristeza y ruegan a Dios que brinde a Pochi su querida esposa gran consuelo y cristiana resignación.

CORONEL, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Elsa B. Tauil de Lascano, María Elsa Lascano de Yocca y sus hijos participan con mucha pena su fallecimiento rogando a Dios por su eterno descanso. Que brille para el la Luz que no tiene fin.

CORONEL, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. El Club Sportivo Fernández participa con inmenso dolor el fallecimiento de eximio colaborador ex jugador, ex dirigente institucional y de diversas comisiones de apoyo, impulsor de la sub comisión de bochas y padre de ex jugadores y actuales nietos, Ruegan una oración en su memoria.

CORONEL, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Dios, en su inmensa sabiduria te trajo a mi lado para convertirnos en compañeros inseparables, en este hermoso camino de la vida que compartimos. Cada instante quedará en mi, porque vives en mi hasta que volvamos a caminar juntos, allá donde los corazones no necesitan cirugias. Pochi Salvatierra.

CORONEL, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Los veternos Seniors del Club Atlético Independiente de Fernández participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria y por su descanso eterno.

MARTÍNEZ DE RUIZ, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|.Sus hijas Alejandra, Patricia Ruiz, nietos Nati, Carlos, Leo, Diego, su bisnieto Emanuel, su sobrina Chari y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy a las 9 horas en el cementerio Cristo Redentor Fernández. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

SALVATIERRA DE GALVÁN, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Su esposo José Félix Galván, sus hijos José, Daniel, Patricia, Ariel, h. políticos Sole, Vanina, Lucía, nietos Fabricio, Dylan, Agustín, Cheche y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy a las 10 horas en el cementerio de El Crucero. Dpto. Figueroa.. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.