Coronavirus: la provincia analiza protocolos mientras aumentan los casos sospechosos en el país

04/03/2020 - 23:05 Santiago

La preocupación por el crecimiento de casos sospechosos de coronavirus en el país hizo que comenzaran a analizarse los protocolos de intervención en todos los niveles, para evitar la propagación de la enfermedad, mientras crece el número de personas aisladas y en estudio bajo sospecha de haber contraído el virus.

Según un parte de prensa emitido ayer por Casa de Gobierno, durante un acto que tuvo lugar en el hospital Independencia, “el gobernador Gerardo Zamora, conversó con la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, y demás autoridades del Ministerio de Salud, sobre las acciones sanitarias”, entre las que se mencionan “el brote de dengue... y también sobre el protocolo ante posibles casos de coronavirus”.

No obstante, no se notificó la presencia de ningún caso sospechoso de coronavirus hasta el momento en nuestra provincia.

Mientras tanto, anoche se dio a conocer que al menos once personas, entre ellas siete relacionadas con el hombre diagnosticado con coronavirus, estaban aisladas en sus domicilios o internadas en distintas ciudades de la Argentina por haber quedado expuestas a la posibilidad de un contagio o por presentar síntomas compatibles con la enfermedad.

Entre esas personas figuran seis pasajeros que compartieron el vuelo desde Italia a Buenos Aires en el que se trasladó el hombre de 43 años que padeció el contagio, un hermano de ese paciente, otra persona en Córdoba, una mujer en Entre Ríos y otra en Rosario, más un turista alemán que está en Misiones.

Aunque no presentaron síntomas, a las siete personas vinculadas al primer caso de coronavirus en el país se les realizará un hisopado y las muestras serán enviadas al Instituto Nacional de Microbiología Malbrán, de donde se espera estarán los resultados en un plazo máximo de 48 horas, informaron fuentes de la cartera de Salud.

Ginés: “No se analiza intervenir en espectáculos deportivos o escuelas”

El ministro de Salud, Ginés González García, sostuvo ayer que confía en que se va a lograr “evitar la diseminación” del coronavirus en el país y afirmó que “en este estadio no se analiza intervenir en espectáculos deportivos, escuelas y demás”.

“Esto es un día a día”, remarcó el funcionario y explicó que el momento cuando se evitan los espacios públicos o las aglomeraciones es cuando “empieza a circular el virus diseminado entre la población” y eso no está sucediendo en este momento.

El ministro contó que los pacientes que están aislados en sus casas son controlados mediante llamadas telefónicas que se realizan tres veces por día, pero que no existe legislación que aluda a penas en caso de no cumplir con el requerimiento.

Al ser consultado sobre el recontagio del coronavirus, el funcionario explicó que “se supone que queda inmunizado” quien contrae el virus y se cura, porque las vacunas trabajan sobre “virus vivos atenuados”, es decir, se produce una “minienfermedad” para hacer prevención del mal.

“Al momento no hay ningún caso de reinfección. De todas maneras, al ser un virus nuevo, no puedo ser contundente en esto”, enfatizó. En la misma línea, reiteró que no hay un tratamiento especifico ni medicación para el Covid-19, por lo que solo se pueden aliviar los síntomas.

Sobre la posibilidad de cancelar vuelos provenientes de países donde el contagio es muy alto, sostuvo que “esto es día a día”, con lo cual no se puede adelantar “qué vamos a hacer mañana”.

Confirman el primer caso de un perro que contrajo el virus en Hong Kong

El primer caso de contagio de coronavirus de un perro fue confirmado por las autoridades de Hong Kong.

Las autoridades lo definieron como un “probable” caso de transmisión del virus de ser humano a perro, aunque la positividad del animal, encontrada el viernes, es “baja”, informó la agencia Ansa.

El dueño del animal, una mujer de 60 años hospitalizada, es la más probable agente infeccioso, aunque no es seguro que el virus haya pasado al perro de alguna otra manera.

El animal se encuentra en cuarentena en un centro veterinario después de que se lo sometiera a un examen, con la toma de hisopados nasales, orales y rectales, así como heces.

Las muestras nasales y orales dieron positivo de coronavirus.

El animal no mostró ningún signo clínico aunque otras muestras posteriores, tomadas el 28 de febrero, dieron el mismo resultado.

Las mascotas mamíferas de los hogares con casos humanos confirmados de Covid-19 serán puestas en cuarentena y bajo vigilancia veterinaria durante 14 días, según la Organización Mundial de la Salud Animal.

Por otra parte las autoridades aclararon que hay otros dos perros bajo observación y aislados en el mismo lugar, separados entre sí, mientras que otro animal dio negativo a los test realizados.