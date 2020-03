Coleoni tras la eliminación de la Copa Argentina: “Me quedo con el segundo tiempo”

05/03/2020 - 01:10 Deportivo

Tras la derrota , el entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, dio la cara ante la prensa. “Estos partidos son difíciles para los dos equipos, pero cuando la obligación es para el de la categoría superior, uno tiene que estar alerta, con todos los sentidos en la cancha, no tiene que dejar flancos porque el otro equipo tiene el hambre, las ganas y la posibilidad de conseguir un triunfo histórico. Erramos muchos goles y en eso de ir y errar, en algunas llegadas que tuvo San Telmo, convirtió y después se nos hizo cuesta arriba a nosotros”, analizó.

Luego agregó: “La derrota me iba a doler en tanto y en cuanto no tuviéramos actitud. Creo que en el primer tiempo no fue tan buena la actitud pero sí en el segundo tiempo. Hay maneras y maneras de perder, hay que ser dignos. Me quedo con el segundo tiempo del equipo, tuvo la posesión, orden, fue a buscar el partido, erramos, y en algunas transiciones que nos agarró mal parado San Telmo nos hizo el gol. Me quedo con la actitud de los muchachos del segundo tiempo”.

El “Sapo” ya piensa en lo que viene. “Ahora tenemos el torneo que preparamos que es la Superliga. Estamos en este difícil camino de permanecer en la categoría y tenemos una final más en Avellaneda con Independiente, sabemos que no está en su mejor momento pero no deja de ser Independiente en su cancha”, advirtió.

“Tenemos que masticar el veneno, tragarlo y digerirlo porque mañana hay que pararse frente al plantel y preparar una final por el otro torneo. La Copa Argentina para nosotros ya está terminada. Perdimos con un equipo que dejó la vida, me voy con la bronca lógica del resultado, pero esto es un juego y no es la primera vez que pasa”.