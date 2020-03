Güemes tendrá una riesgosa visita el sábado, frente a Sarmiento de Chaco

05/03/2020 - 01:23 Deportivo

El Consejo Federal de AFA dio a conocer la programación de la fecha 22 del Torneo Federal A. Güemes, único líder de la zona A con 35 puntos, visitará el sábado a Sarmiento de Chaco, que está tercero con 32 y buscará un triunfo para darle alcance. El cotejo se jugará desde las 19 y tendrá al salteño Federico Guaymás como árbitro.

La fecha comenzará el viernes, a las 22, con el duelo entre Central Norte (28) y Douglas Haig (30), en Salta. El sábado habrá otros dos partidos: 17, Gimnasia de Concepción del Uruguay (17) vs. Chaco For Ever (33) y San Martín (21) vs. Las Parejas (30). Domingo: 17, Juventud Unida (18) vs. Defensores de Pronunciamiento (30); 18, Sportivo Belgrano (19) vs. Crucero del Norte (23); 20, Defensores de Belgrano (25) vs. Boca Unidos (25). Libre: Unión de Sunchales (27).