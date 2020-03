Tucumán: autoridades descartaron que los turistas alemanes tengan Coronavirus

05/03/2020 - 10:02 País

Luego de que se activaran las alertas en Tucumán por dos posibles casos de coronavirus en turistas alemanes, el secretario del Siprosa (Sistema Provincial de Salud), descartaron que se trate del Covid19.

"Hay que estar tranquilos. En la investigación clínica y epidemiológica, en principio estaría descartado que sea coronavirus", dijo Luis Medina Ruiz, secretario ejecutivo.

Como se recordará, dos jóvenes alemanes fueron derivados a un Centro de Salud, luego de presentar un Síndrome Febril.

"El cuadro que tuvieron los pacientes no amerita que sea el virus; no es un gran componente respiratorio, y además llevan más de 20 días recorriendo el mundo. Entonces se está haciendo un examen muy minucioso para que no haya ningún error", agregó en diálogo con La Gaceta.

"Se tiene que saber bien por dónde fueron los circuitos y por dónde anduvieron los turistas. Si se hubiese confirmado o hubiese una sospecha más firme, seguramente nos estaríamos comunicando con cada una de las provincias por donde anduvieron", finalizó.