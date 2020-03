El youtuber Daniel el Travieso llega a la Argentina: cuándo es el show gratuito

05/03/2020 - 13:46 El Cronista

De origen puertorriqueño, Daniel El Travieso es un actor, comediante, cantante, guionista y realizador de sus episodios a través de su canal de YouTube con más de 8 millones de suscriptores.

Hace algunos días, el youtuber publicó en sus redes una encuesta para ver que país de América latina tenía que visitar, y Argentina fue el país con mayor demanda, que superó el 60%.

A raíz de esto, llegará a Buenos Aires por primera vez y realizará un evento conocido en los Estados Unidos como Pop Up Shop. Será gratuito. Y allí cantará, firmará autógrafos y se sacará selfies con sus fans, además de vender su merchandising oficial.

Daniel El Travieso incursionó en la industria del espectáculo en 2013, al abrir una cuenta en la extinta red social Vine interpretando parodias relacionadas con su vida cotidiana, donde llegó a tener un total de 300 mil seguidores, convirtiéndose así en el influencer más popular de Puerto Rico. A partir el cierre de Vine continuó a través de un canal de YouTube y al poco tiempo recibió un botón de oro por haber superado el millón de seguidores en la plataforma.

En noviembre de 2017 lanzó su primera comedía musical, 'Si mi vida fuera un musical', el cual estuvo conformado por un total de 7 producciones de apenas 1 minuto aproximadamente, entre los que se hicieron conocidos los sencillos 'Tú no vas a ningún lado', 'Ya es de día', 'Tú no pagas nada' y 'No hay privacidad'.