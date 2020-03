Nahuel Pennisi reveló cómo venció al “Monstruo” de Viña del Mar

05/03/2020 - 21:38 Pura Vida

“Avanzar” es la canción con la que Nahuel Pennisi venció al “Monstruo” del XLI Festival Internacional de Viña del Mar, que se realizó del 23 al 28 de febrero en esa ciudad turística costera al noroeste de Santiago de Chile.

Fue con esa composición autobiográfica que emocionó al público y logró conseguir los premios a Mejor Intérprete y Mejor Canción en la competencia folclórica.

La Quinta Vergara se rindió a los pies del músico de 29 años que regresó a la Argentina con dos Gaviotas de Plata y una ovación.

“Avanzar” forma parte del segundo disco de Nahuel, “Feliz” (2017) y con el que ganó el premio Gardel a la Música Mejor álbum instrumental fusión worldmusic.

Pennisi se impuso en el Festival de la Canción con un puntaje de 5.8 por parte del público y un total de 6.7. Así dejó atrás a los otros finalistas con 4.3 para Colombia y 5.7 para Chile.

El jurado que calificó a los artistas en el “Monstruo” estuvo integrado por los argentinos Luciano Pereyra y Aníbal Pachano, el puertorriqueño de reggaetón Pedro Capó, la intérprete chilena Denise Rosenthal, la actriz brasileña Isabela Souza y los comunicadores chilenos Titi García Huidobro, Karen Doggenweiler, Carmen Gloria Arroyo y Francisco Saavedra.

A días del retorno a su país desde de la “Ciudad Jardín”, Pennisi concedió una entrevista exclusiva a EL LIBERAL .

¿Cómo vives este momento tras la consagración en Viña del Mar con “Avanzar”?

Lo estoy viviendo con mucha alegría y con una expectativa gigante con todo lo que pasó. Sinceramente, no esperaba tantas cosas. La idea que tenía, más que nada, era aprovechar el escenario, el festival, poder cantar la canción con mucha emoción y tratar de dar un mensaje. Nunca pensé que podíamos llevarnos los premios. Es algo que no lo imaginaba. Estoy muy contento y, obviamente, a la música y a este momento que estoy viviendo que es una de las cosas más lindas que me ha pasado.

¿Subiste al escenario de la Quinta Vergara olvidándote de esa cuestión que dicen que el “Monstruo” (el público) sube o baja a un artista?

A la hora de hacer música, uno se termina olvidando, escondiendo, en el buen sentido lo digo, del exterior. Yo creo que lo importante es conectarse con la música, con la esencia, con el momento. Claramente, el ‘Monstruo’ de Viña hoy no es un ‘Monstruo’ que siempre se manifiesta para mejor o para peor. Uno trata, desde la música, poder ser uno, poder transmitir lo que quiere decir. La verdad, yo la pasé muy bien. Estoy muy feliz de que la gente de Viña me haya respetado y escuchado con atención no solamente mi propuesta sino de todos los artistas. Estoy contento por este momento.

¿Por dónde crees que conectó el público tras escuchar la canción?

El público conectó con la emoción de lo que significa la letra, de lo que significa ‘Avanzar’. Con todo lo que estamos viviendo socialmente en este tiempo es lindo poder tener un tema de esperanza, un tema motivador, un tema con un sentimiento puramente verdadero. Me inspiraron historias reales para componer esta canción. En ‘Avanzar’ hay un montón de cosas, un montón de historias, historias que incluso no conozco. Cuando uno comparte la canción con la otra persona ya no más de uno sino es de todos. Yo creo que eso es emocionante. Quizás el público se conectó también con lo íntimo, se conectó con el estar yo solo con la guitarra en el escenario, de no tener ningunos bailarines, de no tener tanta escenografía sino que sea más un viaje, una conexión con las emociones.

“Avanzar” tiene frases poderosas como “Avanzar como se pueda, eligiendo la manera, la marea baja y sube, somos náufragos de arena” o ‘yo lo sé, mirar mis heridas ya no me avergüenzan y me enseñan a avanzar”. ¿Cuánto de autobiográfico hay?

Mucho. Esto de decir ‘yo lo sé, mirar mis heridas...’ significa como decir yo trato de hacer todo lo que puedo, pero como soy, no me pongo ningún disfraz. Yo soy ese mismo que con esas heridas va para adelante y tengo que avanzar y estar de pie. En el final, como dice la canción, avanzar y creer que a pesar de todo hay que avanzar. Todo lo que pasa es, obviamente, es un desafío superarlo, pero a pesar de todo lo que nos queda es ir para adelante. Gracias a Dios, por inercia, tenemos que caminar para adelante. No nos queda otra que avanzar, que siempre tratar de buscar siempre una mirada positiva. Lo que significa la canción tiene que ver con mi vida y con la vida de muchas personas.

El artista no vidente defendió el premio obtenido por Destino San Javier en la última edición del certamen chileno, con el exitoso tema “Justo ahora”.

“Avanzar” está incluido en “Feliz”, un disco revelador de tus sentimientos. ¿Cómo vives el conectar inmediatamente con la gente con tu propia propuesta musical?

Las sensaciones son siempre de mucha alegría, de mucho agradecimiento por todo lo que pasa con la música, por todo lo que a mí me genera la música. Estoy muy contenta de que una canción como ‘Avanzar’ haya tenido lugar en un festival tan importante y que la propuesta que hicimos con ‘Avanzar’ la haya escuchado tanta gente. Ojalá que a la mayoría de las personas les haya llegado todo lo que se transmite con esta canción, lo que significa la emoción de este tema. El camino continúa y lo más lindo del mundo es siempre poder tener un momento para detener los aviones en el aire y emocionarse con la música, que a veces nos cuesta un poco más y que a otra gente le cuesta un poco menos, pero hoy en día está buenísimo que haya una página de la música que te permita emocionarte. Eso está bueno y la humanidad lo necesita.