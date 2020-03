Pennisi está “feliz de haber empezado como artista callejero”

05/03/2020 - 21:41 Pura Vida

Nahuel Pennisi comenzó su carrera como artista callejero y logró consagrarse como uno de los referentes de la música popular en nuestro país, pasando de tocar a la gorra en peatonal Florida a cantar en el Teatro Opera, ser invitado por Silvio Rodriguez a sus show del Luna Park, compartir escenario con artistas como León Gieco y Abel Pintos, ser nominado para los Latin Grammy y cantar el Himno Nacional en la cancha de Boca antes del partido entre Argentina y Perú en las eliminatorias del mundial de Brasil. Fue invitado por el grupo Kapanga, para cantar el primer adelanto del nuevo disco de la banda, “Todavía”.

¿Cómo evocas aquellos tiempos de cantar en la peatonal Florida (Buenos Aires) y, ya artista consagrado, grabar tu disco “Feliz” en Los Ángeles, cantar “Primavera” en la apertura los Latin Grammy e interpretar el Himno Nacional Argentino en la cancha de Boca?

Son experiencias que no me olvidó nunca más y son tan importantes como el haber tocado en la calle. Yo me acuerdo que cuando toqué en los Grammy, que también estaba solo con la guitarra en el escenario, días antes recordaba recurrentemente aquellos tiempos de haber tocado en la calle. Después verme en ese escenario de los Grammy con la misma esencia y con la misma emoción me generó algo muy fuerte porque, evidentemente, todo lo que empezó en la calle termina con todas estas cosas que estoy viviendo. Yo le debo mucho a ese momento de la calle, me identifica muchísimo, tiene mucho que ver con lo que hago. Todas las emociones que vivo las aprendí tocando en la calle y fueron momentos únicos que tampoco me puedo olvidar. Feliz de haber empezado como artista callejero.

Imagino también, cuanta emoción para vos la posibilidad que tuviste de cantar con Silvio Rodríguez, Teresa Parodi y Abel Pintos, que León Gieco haya apostado a tu talento y haber grabado con Niña Pastori y Kapanga.

Todas esas personas que nombras son gente impresionante, con unos caminos muy fuertes en la música. Obviamente, estoy muy emocionado por haber compartido con ellos. Con Silvio, a quien admiro profundamente desde siempre, fue una experiencia impresionante. Es un icono de la trova cubana y de la música latinoamericana. En tanto, León es un tipo de muchas generaciones. Mi viejo escucha a León, yo también y nuestros hijos van a escucharlo también. Es un referente. A su vez, Niña Pastori es un icono del flamenco. Son cosas gigantes que me han tocado vivir. Uno tiene que disfrutar los momentos. Tiene que aprender, llevarse lo máximo posible de esto porque son artistas impresionantes que, además, tienen una humanidad muy buena y yo creo que eso hace al artista. Está buenísimo poder disfrutarlo y aprender de eso.

El hijo, el esposo, el padre

Leo en “Compañera”, tu nuevo tema: “Madre mía, el tiempo es como arena en la tormenta...”

A mi madre yo le digo compañera porque con ella tengo un vínculo muy lindo, de mucha complicidad en donde más allá de ser madre e hijo somos compañeros. Esta frase de ‘el tiempo es como arena en la tormenta’ tiene que ver con el refugio, con el refugio que significa los brazos de una madre, sobre todo en las tormentas en donde uno, a veces, no tiene salida o no sabría por dónde ir o encarar y, bueno, los lazos afectivos hacen las cosas más fáciles. Todo lo que mi madre me permitió a mí espero yo poder transmitírselo a mi hijo e ir aprendiendo de los que están adelante nuestro y tratando de incentivar a los que vienen. Eso es lo que define “Compañera”.

“Que tu luz alumbre mis trincheras, con tu paz ya no hay más guerras”, remarcas en “Compañera”. ¿Cuánto influye en esto Mayra Deleo y tu hijo Mateo?

Mi familia es lo más valioso que tengo. Mayra y Mateo son los más importantes. Todo lo que me pasa lo comparto con ellos. Las cosas buenas son más buenas y más lindas. Y las cosas no tan buenas terminan siendo positivas porque uno encuentra a la familia como una fortaleza. Es lindo siempre poder sacar lo positivo, poder mirar hacia adelante y tratar de buscarle la vuelta. Lo importante es poder confiar en las personas que tenemos al lado y, sobre todo, poder disfrutar de cada momento. Más allá de cómo se ven las cosas, terminamos aprendiendo a la larga. Eso lo genera el valor de la familia.

Sonidos modernos e identidad propia para el nuevo disco

Después de Viña 2020, ¿cuál es el camino a recorrer?

La idea es sacar un disco nuevo que ya lo terminamos, gracias a Dios. Queda solo editarlo, Estamos trabajando con un productor que se llama Julio Reyes Copello. Estamos con muchas ganas de sacar este disco. Con este impulso de Viña del Mar las cosas se van a dar por buen camino y eso es lo que todos esperamos.

¿Se pueden conocer algunas características del nuevo disco?

Es un disco bastante moderno. Tiene que ver con mi esencia. Tendrá un poco yendo por la música popular, pero desde un lugar moderno, tratando de mantener mi identidad, siendo versátil con el repertorio y buscando nuevos sonidos. Ojalá que a la gente le pueda gustar.