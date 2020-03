El Patio del “Indio” unirá voces femeninas en un sentido homenaje

05/03/2020 - 21:44 Pura Vida

Muchas mujeres han aportado su talento a la conformación de la riqueza cultural de Santiago del Estero, muchas lo siguen haciendo, y sin embargo, sus nombres pocas veces trascienden la escena pública.

Para darles, “en vida” el espacio y el reconocimiento que se merecen, Andrea Bustamante, una riojana que desde que pisó la provincia se enamoró de todo lo que encierra la santiagueñidad, ideó desde la Orquesta de Mujeres Ñañaspura, la cual integra, un homenaje que se realizará el próximo domingo 8 de marzo, en el Patio del Indio Froilán, con el apoyo de la Municipalidad de la Capital y del Ministerio de Cultura de la Nación.

“Nuestro interés está puesto en homenajear a mujeres populares, las que siempre han luchado por el espacio, por el reconocimiento”, mientras volcaban su energía en expresarse a través de sus obras, e ir transmitiendo el espíritu de la cultura santiagueña, explicó Andrea y puso varios ejemplos.

“Una de las mujeres es Muni Santillán, la esposa del fallecido Alfredo Ábalos, un hombre súperreconocido, sin embargo de ella pocos conocen que también cantaba. Otra es Elsita Corvalán. No hay quien no entone ‘Canto a Monte Quemado’, pero no saben que detrás de esa obra hay una mujer que compone grandes letras”, remarcó Bustamante.

Y continuó: “Luisa Galván, Graciela Carabajal, siempre rodeada de Los Carabajal, gran mujer, empoderada, apoyando siempre a sus hermanos y por ahí no tiene el mérito que ella se merece. Otra, Adela Saavedra, una gran bailarina, quién no ha bailado con ella; las hermanas Palavecino, Teresita Pereyra, que siempre ha andado con la música, mucho tiempo con Dady López y ahora con Soles y Luna; Jovita Subire”.

El homenaje se desarrollará dentro del programa de actividades previsto en el Patio del Indio para el domingo 8 que comenzará a las 11, con un taller de vidalas, y así dar paso, a partir de las 18, a ese recorrido musical que traerá al escenario a las mujeres santiagueñas, a sus voces, y a sus obras.

“El homenaje lo hemos marcado dentro de una línea del tiempo, para traer también al presente la celebración de los 200 años de la Autonomía provincial, con un repertorio que recorre todos esos años”, adelantó Andrea.

Un trabajo conjunto

Del evento participarán Soles y Lunas, Avenida Folk, Andrea Legname, Edith Corpos, Camaleónicas, Alicia Pereyra, que también será homenajeada, Claudia Torres, con su danza, las Vidaleras de Fernández con Casilda Chazarreta, con su quichua.

Por su parte, Tere Castronuovo agradeció el apoyo de la Municipalidad de la Capital para llevar adelante ese homenaje; y Graciela Bravo, desde la Fundación Patio del Indio, hizo lo propio con el Ministerio de Cultura, organismo que posibilitará el traslado de Graciela Carabajal y Silvia Bruno,dos artistas santiagueñas que residen en Buenos Aires y que recibirán su reconocimiento el domingo.

Como el sentir del homenaje “no es una cuestión de división de géneros, o un problema del hombre contra la mujer”, según lo explicó Castronuovo, “hemos recibido con agrado el ofrecimiento de los Umbides, todos bailarines varones, que quieren sumarse al evento con su danza. Detrás de ellos también está una mujer, Rina, su madre, que hace desde siempre un esfuerzo por sostener ese grupo de familia”.

Así también los músicos Martín López, José María Gómez y Dante Gerez acompañarán a las mujeres en sus presentaciones.

Este domingo, el Patio del Indio también recibirá a un grupo de mujeres campesinas e indígenas del Movimiento Mocase, que ofrecerán sus productos a los asistentes.

Así también el escenario del Patio de Froilán estará abierto, a lo largo del día, para la participación de todos los músicos, mujeres y varones.

El homenaje propiamente dicho se iniciará a las 18 y se extenderá a lo largo de, por lo menos, dos horas.