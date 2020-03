VIDEO | “Más vale perder un minuto, que la vida en un minuto”

05/03/2020 - 22:54 Santiago

En el transcurso de este jueves, comenzó a circular por las redes sociales un video que rápidamente se viralizó y generó la risa de miles de usuarios.

En la grabación, llevada a cabo en pleno centro de la capital santiagueña, se puede ver cómo una mujer que caminaba a gran velocidad, es impactada por un hombre que no se percata de su paso.

Producto del choque, la mujer que circulaba con una bolsa por avenida Belgrano, de sur a norte, tropieza y casi termina en el suelo.

De inmediato y sin pudor, la "víctima" le recrimina a su "victimario": "Hijo de cul... ¡¿no me has visto?!", a lo que el hombre, también mayor de edad, le contesta: "No, no la he visto". Mientras la mujer se alejaba rezongando por el choque, el hombre le lanza una frase que quedará para la posteridad: "Más vale perder un minuto, que la vida en un minuto".

En realidad, dicha frase reza: "Más vale perder un minuto en la vida, que la vida en un minuto", en referencia a que es preferible demorar un poco más en llegar a un lugar, pero llegar seguro, y no apurarse ante los peligros que significa.

De inmediato, el video que fue publicado primero en Twitter se volcó a Facebook y rápidamente fue compartido por miles de usuarios que, además, lo transformaron en un meme que seguramente será utilizado por mucho tiempo.