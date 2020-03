FÚNEBRES | 6 de marzo de 2020

05/03/2020 - 23:44 Funebres

Fallecimientos

- Justiniano Villalba (Dpto. Figueroa)

- Ynacio Oyarzabal (Pozo Hondo)

- Lauro Domiciano Farías

- Ester Comán

Sepelios Participaciones

CASAGRANDE, OMAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Flaquito, una triste e inesperada partida, te recordaremos por siempre. Acompañamos a tu mujer Laura y a tu hijo Lautaro en este momento. Sus tíos Yoly y Julio Villagran. Mary y Hugo Palazzi e hijos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASAGRANDE, OMAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Contadores José Luis Yoles, Natalia Urquiza, Nancy Rodríguez, Sonia Jiménez, Alejandra Sandoval, junto a Rosita Paz Martínez y Maríanelli Faila participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASAGRANDE, OMAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. "Hermano no hagas ruido porque Omar se ha dormido en los brazos del Señor". El Grupo de Oración Jesús está vivo de la parroquia San Roque, participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de nuestra hermana Nilda. Se ruega oraciones en su memoria.

CASAGRANDE, OMAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Cecilia Sánchez, Alejandra Lucio participan el fallecimiento de nuestro amigo Lechu. Elevan oraciones en su memoria.

COMÁN, ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/20|. Sus hijos Miguel, Cristian, Luicina, Vanina, Luis, Narela h. politicos Roxana, Valeria, Cesar, Tamara nietos Camila,Silvio, Tiago, Francisco, Bautista, angel, Santino, Guillermina , Luciano y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Maco. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

DEL MALVAR, LÍDORO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Su madre, sus hermanos, sobrinos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEL MALVAR, LÍDORO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. La comunidad educativa del Colegio Secundario Huaico Hondo, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Ruega oraciones en su memoria.

DEL MALVAR, LÍDORO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. "Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma la recibe Dios". La comunidad educativa del colegio "Absalón Rojas" a través del equipo directivo, personal administrativo, cuerpo de preceptores, personal docente y de maestranza participan y acompañan a la Prof. Nancy Torres por el fallecimiento de su hermano Manuel. Se ruega oraciones por su eteno descanso y que el Señor les de consuelo y fortaleza a sus familiares.

FARÍAS, LAURO DOMICIANO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/20|. Sus hijos Jorge, Daniel, Maria Alejandra h. politicos Elizabeth, Elena, Pablo, nietos y bisnietos y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

FRANICHEVICH, NIDIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 2/3/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Las amigas de su hermana: Marta Álvarez, Olga Astudillo, Pirula Hamann, Tona Chein, Sara Reitich, Raquel Correa, participan con pesar su fallecimiento.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Ruth Filippa de Frediani, sus hijas y respectivas familias, acompañan con cariño a la querida Claudia, Raúl y familiares en estos momentos difíciles. Ruegan oraciones en su memoria.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Cecilia Meossi de Noriega, Beatriz Meossi de Cáceres y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa E. Astún, su hijo Cr. Enrique Fernando Marañon, su esposa Verónica Vega e hijos participan con pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a Silvia y Pancho y demás familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Mario Herrera, su esposa Dora e hijos saludan con profundo dolor a su hermano Pedro Gelid, esposa, hijos y demás hermanos. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZALEZ, JUAN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Su cuñada Elvira Trejo, su esposo José S. Ledesma e hijos Lisandro y Aracelli, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLANOS, ROBERTO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Sus amigos Gustavo y Héctor Hauteberque y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LLANOS, ROBERTO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Alberto Varas, su esposa Mirta y su hijo Fernando, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Llanito y ruegan al Señor cristiana resignacion para su querida familia.

LLANOS, ROBERTO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Personal directivo, docente y maestranza del Centro Experimental Nº 7, Nicolás Avellanada, participa con dolor el fallecimiento del papá de la docente Nélida Llanos. Ruegan oraciones en su memoria.

LLANOS, ROBERTO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Berta N. Llanos y Adela A. Llanos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

LLANOS, ROBERTO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Gavino Talavera y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Chicho y Cacho, rogando al Altísimo una pronta y sana resignación a toda la familia.

LLANOS, ROBERTO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Berta Toledo de Padilla y familia, participa su fallecimiento y acompañamos a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, HENRY (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/20|. Cecilia Meossi de Noriega, Beatriz Meossi de Cáceres y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Chani en este dificil momento.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculado. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero , participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega. Que descanse en la paz del Señor.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Ricardo Llapur, su esposa Ángela y sus hijos: Ricardo, Fabián, Mariano y Daniela (a), participan con profundod olor su fallecimiento y acompañan a Moni y flia, en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. CR. Carlos Enrique Soria y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Fernando Llapur, Lilibeth Arce, sus hijos Natalia, Ferny acompañan con dolor a su prima Mony y sus hijos Diego, Germán, Eugenio y Facundo.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Blanca y Eddy Llapur, acompañan con dolor a su prima Mony y a sus hijos Diego, German, Eugenio y Facundo. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Luis Omar Farhat, su hija Susana y Luis Ochoa, nietos Camila y Tomás participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Moni y familia en este difícil momento.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. El grupo de amigas de tu esposa Monica y tuyo; Crema, Ines, Silvia, Narda, Blanca, Alicia, Marisa, Graciela, Gorda, Susy, Cristina; te despiden con profundo dolor y que brille para ti la luz que no tiene fin.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Raúl Ayuch, su esposa Narda y sus hijos Guillermo y María Alejandra y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo Nene y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa E. Astún, su hijo Cr. Enrique Fernando Marañon, su esposa Verónica Vega e hijos participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan con afecto a su esposa Moni, a sus hijos y demas familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (Nene)(q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. "Brille para él la luz que no tiene fin". Nené Sosa y Victorio Pianezzola, sus hijos Carlos, Nicolás y Josefina, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Mónica e hijos y nietos, en este momento de dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

SOSA DE SILVERO, CONSTANCIA (Conta) (q.e.p.d.) Falleció en Concepción del Bermejo Pica. de Chaco el 5/3/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hijo Carlos Silvero, hija política Prof. Susana Lescano, nietos Karina, Guadalupe y Gastón, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

BARRERA VDA DE CHAZARRETA, LETICIA

Invitación a Misa

GODOY, HÉCTOR JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/19|. "No lloreis por nosotros, no os dejeis dominar por la tristeza, vamos a reunirnos con nuestro Dios y os esperamos en su morada". Al cumplirse 1 año de su partida, su esposa María Rosa, sus hijos Adriana, Fernando, sus nietos y demás familiares, invitan a la misa a celebrarse en la Parroquia Santiago Apóstol hoy a las 20:30 hs. Que brille para él la luz que no tiene fin.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

OYARZABAL, YNACIO (q. e. p. d.) Falleció el 5/3/20|. Su esposa: Mocha, sus hijos: Elena, Chochin, Tita y Julián, hijos pol. y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. local. Casa de duelo: Francisco de Aguirre s/n Pozo Hondo. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

Interior

Sepelios Participaciones

CORONEL, VÍCTOR M. (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Los veternos Seniors del Club Atlético Independiente de Fernández participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria y por su descanso eterno.

CORONEL, VÍCTOR M. (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Sus vecinos y amigos Eva Ávila, Patricia Buena y Carli Barea participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en estos momentos de dolor, Ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

MARTÍNEZ DE RUIZ, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. "Que brille para ella la Luz que no tiene fin". Su sobrina Rosario Alejandra Kusmus y familia, participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

MARTÍNEZ DE RUIZ, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Su amigo de toda la vida arquitecto Ricardo Araujo, hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria, por su descanso eterno y por la pronta resignación de sus seres queridos.

MARTÍNEZ DE RUIZ, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Ingeniero Mauricio J. Ewens, su esposa Carmen Quiroga e hijos participan su fallecimiento y elevan oración en su memoria y por su descanso eterno.

MARTÍNEZ DE RUIZ, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Enzo V. Piumetti, su esposa Vicky, sus hijos Valeria, Sebastián (a) y Antonella, hijos políticos, nietos y Alicia Herrera participan con honda congoja su partida al reino de los cielos y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

MARTÍNEZ DE RUIZ, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. "Negro" Rodríguez y Sara Salvatierra participan con mucha pena su fallecimiento, rogando a Dos su eterno descanso, Acompañamos a sus familiares y seres queridos, en especial a nuestra querida amiga "Tita". Rogando oraciones en su querida memoria.

MARTÍNEZ DE RUIZ, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Dr. Ricardo Alberto Leguizamón participa con dolor su fallecimiento y eleva raciones en su memoria.

MARTÍNEZ DE RUIZ, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. El Rotary Club de Fernández participa el fallecimiento de la abuela Leonardo presidente del Interact Club y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ DE RUIZ, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. "Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer en nuestro corazón por toda la eternidad". Sus amigos: Eva Ávila, Patricia Buena y Carli Barea participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas Patricia y Alejandra sus nietos, hermanos y demás familiares en estos momentos de tanto dolor.

MARTÍNEZ DE RUIZ, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Los amigos de sus hijas y de la familia, José Luis Cazzaniga, esposa e hijas participan con enorme dolor su fallecimiento y ruegan al Señor la proteja con su manto de luz y le de la paz eterna.

MARTÍNEZ DE RUIZ, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Elisa García, sus hijos Cecilia e Ignacio y su esposo Miguel Aciar, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

MARTÍNEZ DE RUIZ, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Victoria Spampinato Vda. de Llugdar; Sara Llugdar de Azar y flia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ DE RUIZ, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que has dejado" Los amigos de su hija Patricia: Beto Atia, Patricia Ramallo, Patricia Buena, María Carrillo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios consuelo y resignación para su familia.

MARTÍNEZ DE RUIZ, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Sus amigas Olga V. d Sterling y Norma N. d Pappalardo junto sus sus hijos Oscar Sterling, su esposa Margarita Pappalardo e hijos participan c hondo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

MARTÍNEZ DE RUIZ, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Jaime Rafael, su esposa Betty Nuno y sus hijas Mariángeles Karina e Yris Bettiana y nietos Gonzalo y Martín participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oracion en su memoria.

MARTÍNEZ DE RUIZ, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Mariángeles Karina Rafael y sus hijos Gonzalo y Martín Ruiz Rafael participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oracion en su memoria.

SALVATIERRA DE GALVÁN, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Sus vecinos y amigos de toda la vida: Lidia Queirolo y Boye José e hijas Mercedes y Sonia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan al Señor la tenga en su santa gloria y otorgue resignación a su familia. Mirta fue una gran hija, gran madre y buena amiga, luchó contra una cruel enfermedad, pero no pudo vencerla. Hasta siempre Mirta te dicen Lidia, Boye, Merci y Sonia José.

VILLALBA, JUSTINIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Sus hijos Dominga, Mario, Mariana, hijos politicos, nietos, bisnietos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San José Dto Figueroa. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. TEL. 4219787.