La temporada oficial se abre con grandes duelos

06/03/2020

La Liga Amateur del Sur pondrá primera mañana a las 15.30 con la fecha inicial del Torneo Apertura 2020. La cartelera de partidos es muy amplia. A continuación, los más destacados de la jornada: en Alte Brown, Villa Antonia vs. La Gaucho (40) y Alte Brown vs. Motoshop (45). En Boca de Los Flores, Bobinados Pereyra vs. La Unión College (33) y Los Santos vs. Expreso Lo Bruno (40). En Ciclón de Los Flores, Villa Las Delicias vs. Barrio Cáceres (33) y Academia Pel. Luis vs. Barrio Cáceres (45). En Defensores de Maco, Repuestos El Globito vs. Sara Mañu FC (40) y Kiosco Manchita vs. Amigos de la Vida (45). En EL LIBERAL, Club 504 vs. El Zanjón (45) y Agrup Martín Fierro vs. La Loma (40. En El Sur Nº 1, Villa Reconquista vs. La Gaucho (33) y Arquitectos vs. Kiosco Yoel (40). En El Sur Nº 2, Rotisería Thiago y Zoe vs. Villa Yocca (33) y Cioccolani vs. La Feria (40).

En Espíritu Santo, La Pachanga vs. La París (33) y Parque Sur vs. La Pampa (40). En La Cuchillla de Fernández, Chacarita de Fernández vs. Pritty FC (33) y Taller El Amigo de Fernández vs. París FC (33). En Las Heras, La Verdulería vs. Kiosco Yoel (33) y Las Heras vs. San Martín (40). En Las Monjitas, San Carlos vs. Academia Pel Luis (33) y San Carlos vs. La Pachanga (40). En Los Cardozo, La Pampa vs. Los Santos (33) y Pritty vs. Loreto FU (40). En Los Halcones 1, La Brown vs. Súper Kids (33) y Sportivo Araujo vs. Los Piratas (45). En Los Pichones 1, Gráfica Idearte vs. Las Heras (33) y Necochea FC vs. Playa Lorenzo FC (40). En 8 Hermanos, UTA vs. Los Mojones (33) y La Joya Gramajo vs. Atl. Alianza (40).