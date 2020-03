Cayó la venta de repuestos para los autos y los precios no paran de subir

06/03/2020 - 01:38 Economía

El rubro de venta de repuestos de automotores y de motocicletas asiste a un inicio de año difícil, con bajas en la comercialización de autopartes que varían entre el 35 y el 50% en algunos casos mientras los precios continúan en alza, en un promedio del 8 al 10% mensual, según indican propietarios y vendedores de estos comercios.

Esta situación deriva en una cada vez menor atención en el cuidado de los vehículos. Según las últimas estadísticas de la Dirección Nacional del Registro del Parque Automotor (DNRPA) el parque automotor de Santiago del Estero, se ubica en 183.000 rodados de los cuales alrededor de 147.000 unidades tienen más de 5 años de antigüedad.

Para Miguel Ángel Murad, propietario de un comercio dedicado a la venta de frenos y embragues sobre la calle Yrigoyen, “la situación está un poco crítica por cómo está el país. Estamos esperando la reactivación, como todos los comerciantes. El país está en una situación muy delicada, eso lo sabemos, los impuestos son muy elevados y la venta ha caído mucho, entre un 30 y 35%, es mucho aunque siempre es una época del año difícil, igual ha caído mucho”.

En los talleres mecánicos, también se siente la menor dedicación de la gente a la inversión en sus vehículos. “Entre enero y febrero, se ha trabajado más en enero que en febrero, hemos tenido unos 5 ó 6 trabajos por semana de los cuales 2 de esos eran grandes y los otros eran trabajos chicos, que se hacen rápido como cambiar cables y bujías, las pastillas de freno o cosas así”, señaló Rafael Almirón, propietario de un taller en la zona sur de la ciudad sobre la avenida Aguirre.

Agregó que “desde mediados de febrero para acá, estaremos haciendo 2 ó 3 trabajos por semana, pero trabajos chicos y que se hacen rápido, que no demandan mucho tiempo y que son prácticamente cosas básicas de un vehículo”.

En las casas de repuestos, es donde se nota el efecto de esa caída en el trabajo de los mecánicos.

Dardo Diósquez, empleado de varios años en una casa de repuestos de la avenida Rivadavia, agregó que “este año viene bastante floja la demanda, no es como los años anteriores. Ha caído mucho, quizá un 60%, aproximadamente, es bastante. Hoy la gente busca más precio que calidad, vienen a pedir presupuestos y después de 10 que piden, volverá la mitad a comprar”. Agregó que en el contexto actual, “lo que más utiliza para las compras la gente son las tarjetas, se utiliza más que el efectivo”. Para Murad, hay una cuestión que incide cada vez más en la situación del sector: los precios. “Todos los meses nos están cambiando las listas de precios, por ejemplo las pastillas de freno han aumentado 10% este mes y así no se puede trabajar”.

Por su parte, Diósquez agregó que “toda lo que es mantenimiento, el service del auto es lo que más se busca, lo básico. Filtros de aceite, de aire y repuestos de la parte mecánica como de service, han subido en un año entre un 40 y 50%”.

Los insumos de motocicleta con una baja demanda

Luis, propietario de un negocio de repuestos para motos en la zona oeste, indicó que “la venta ha caído diría un 30 a 40%. Las motos chicas, las de 110 cc llevan repuestos que no son tan caros, pero igual la gente demora en cambiar un foco o el arranque y solo si se le rompe una cámara de la rueda la remplaza porque si no no puede andar”. Alberto, dueño de otro negocio similar en calle Yrigoyen agregó: “Tenemos invertido un stock de repuestos como de $500 mil, pero no vendemos ni $5.000 por día, seguimos porque el local es nuestro, no pagamos alquiler, si no sería muy difícil porque las ventas vienen muy flojas”.