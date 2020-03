Izan Llunas, entre los ritmos urbanos y su pasión por el pop y los boleros

06/03/2020 - 22:08 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

De la Redacción de EL LIBERAL

Luego de conquistar miles de corazones con su participación en el concurso de canto “La Voz Kids de España” y de enamorar a millones con su actuación en “Luis Miguel, La Serie”, que lo puso en la escena mundial, Izan Llunas está listo para continuar su carrera como cantante.

El ídolo juvenil del momento sigue su carrera artística con el lanzamiento en audio y video de “Decídete”, su primer sencillo oficial, que ya presentó en Perú, Chile y en la Argentina lo hizo en Mar del Plata y en Buenos Aires.

Tras su exitosa composición del “Sol de México”, en los albores de su carrera, Izán sigue haciendo camino al andar, con estilo propio y con un trabajo a conciencia que lo destaca por cuantos escenarios se presenta en el mundo.

Es así como también se destaca en el tema de apertura de la nueva apuesta de Disney Junior, “Nivis, amigos de otro mundo”.

Actualmente radicado en Puebla (México), el actor y cantante español, entre sus obligaciones artísticas y su responsabilidad como estudiante (tenía que rendir exámenes) se dio tiempo para responder preguntas formuladas por EL LIBERAL. Habló de su presente artístico como cantante y también como actor.

¿Cómo te sentiste al presentar “Decídete” en Mar del Plata y en Buenos Aires?

Al interpretar “Decídete” en Buenos Aires y en Mar del Plata, la verdad que me sentí superbien, superlibre, me sentí literalmente como en casa. La verdad, la gente se la sabía (a la letra). Me trataron bien. La verdad, la pasé estupendo.

¿Los ritmos urbanos marcarán, definitivamente, tu propuesta musical como solista, como lo haces en “Decídete”, o apostarás a otros géneros musicales?

Me gusta probar todo tipo de música. Yo, no solo me daría por el urbano. Yo, obviamente, también voy a apuntar a hacer una canción más pop, hasta boleros; no sé, hacer cosas diferentes.

¿Qué valor tiene para vos la presencia, en el videoclip de “Decídete”, del rapero colombiano RK?

RK es un chico muy amable, muy buena gente. La verdad, cuando vino a Ibiza (España), en donde lo rodamos, nos llevamos superbien. Le ha dado mucha importancia al videoclip. La verdad es que estoy muy contento de que RK, mi amigo colombiano, haya participado en el videoclip y en la canción

¿Cómo ha sido tu experiencia de grabar con los músicos reggaetoneros Adexe & Nau el tema “En mi corazón”?

Con Adexe & Nau la pasé bien. Ya son como mis amigos. Me llevo bien con ellos, hasta les escribo de vez en cuando. La verdad es que ellos me han tratado como si yo estuviese en casa allá en Tenerife (España) en donde grabamos el tema ‘En mi corazón’. La pasé muy bien y ojalá pueda hacer otra cosa con ellos.

Contó cómo Luis Miguel le cambió la vida

“Me cambió la vida porque antes estaba en Ibiza y hacía la vida de una persona normal. Después de hacer la serie me fui para arriba, hice mis conciertos y conocí casi diez países. De todas formas, cuando vuelvo a casa hago una vida normal, voy a patinar con mis amigos, salgo al cine, ando en karting y juego al fútbol”.

“Ojalá pueda volver pronto”

Izán está agradecido con el público argentino, tanto por el trato cálido que ha recibido en su paso por Buenos Aires y Mar del Plata como también por ser fieles seguidores de su obra musical y espectadores de la serie sobre Luis Miguel.

¿Cómo ha sido tu experiencia de cantar, mostrar tu propuesta, en la Argentina?

Me encantó haber estado en la Argentina. Mi padre y mi abuelo me hablan superbien. La verdad es que ya me lo han demostrado todos los argentinos. A todos los argentinos, muchas gracias por venir (a los shows que brindó en Buenos Aires y en Mar del Plata). Muchas gracias por vuestra presencia. La verdad, me he sentido como en casa. Ojalá pueda volver pronto.l