Izan Llunas: “Qué cantante no le gustaría tener la carrera de Luis Miguel”

Izan Llunas se convirtió en Luis Miguel, en su etapa de niño, para interpretarlo en la serie de Netflix en donde se abordó (se viene ahora la segunda temporada y con posible participación de Izan) aspectos de la vida y obra del máximo ícono de la música en español. Una mirada completa y autorizada por el artista sobre la vida íntima y profesional de este cantante enigmático, elusivo y a la vez adorado.

El cantante adolescente reparte su tiempo entre la escuela, a la que acude regularmente, y los compromisos laborales.

“La verdad es que yo estoy haciendo todo lo posible para estar en la música y obviamente voy a seguir haciéndolo porque a mí esto es lo que me llena, cantar, y voy a seguir haciéndolo hasta el día que me muera”, precisó Izan.

Mientras sigue transitando por los caminos del éxito, a fuerza de talento y dedicación, el joven nacido en la ciudad española de Ibiza y actualmente radicado en Puebla (México), a los 15 años ratificó, con “Decídete”, su amor por la música.

¿Cómo ha sido tu experiencia de interpretar a Luis Miguel en la serie de Netflix?

La verdad, al interpretar a Luis Miguel en la serie me sentí muy bien. Si ha habido algunas escenas, con el padre, como le chillaba, pero al final del día me salió yo creo que bastante bien y a la gente le gustó mucho y eso me pone feliz. Interpretar a Luis Miguel me ha gustado bastante.

¿Cómo tomas cuando todos aseguran que, por tu maravillosa voz e increíble parecido físico, vas camino a convertirte en el heredero de Luis Miguel?

¡Hombre!, cuando la gente me dice que voy de heredero de Luis Miguel...yo, la verdad, ojalá pudiera tener una carrera como la de él. Qué artista, qué cantante no le gustaría tener la carrera que ha tenido Luis Miguel. Para muchísima gente, Luis Miguel es su ídolo. Es un gran cantante.

¿Cómo ha sido, y qué significó también, que Disney te haya elegido para interpretar “Amigo de otro mundo”, la banda original de “Nivis, amigos de otro mundo”, la serie en donde presenta una familia diferente e inclusiva?

¡Hombre!, que Disney me haya elegido me sentí súpercontento. La verdad, yo desde pequeño veía Disney. Así que imagínate lo bien que me siento de estar trabajando para ellos en un proyecto nuevo en la canción de ‘Nivis, amigos de otro mundo’. Esto es, para mí, un milagro porque además es una serie súper cool. La han trabajado muchísimo. La producción la ha trabajado muchísimo porque, además en vez de que sea gente de la vida real, también han juntado eso con animaciones. Es una serie que se la ha trabajado muchísimo y se la recomiendo a todo tipo de público.

Heredero de un linaje artístico

Izan Llunas es nieto del prestigioso cantautor español Dyango. Es hijo de Marcos Gómez Llunas, también cantante. Izan es la nueva generación de músicos en una familia en donde la música corre por sus venas. Durante su estada en la Argentina, los tres cantaron en el show que el adolescente brindó en Buenos Aires. Interpretaron un tema a capella y fueron ovacionado. El orgullo de Izan de formar parte de una familia donde la canción es lo que los destaca y los convirtió en ídolos de multitudes en el mundo.

Un cantante que ya tiene un Disco de Oro

Izan Llunas está identificado con Bruno Mars y Justin Timberlake, su música tiene influencias del pop moderno y los ritmos urbanos.

“Busco un equilibrio entre lo que quiero y lo que le gusta al público. Me gusta hacer lo que elige la gente. Por decirte algo, puedo hacer música electrónica, pero si al público no le interesa...”, declaró.

El cantante, que el año pasado tuvo una rápida visita por la Argentina para participar de la apertura de ShowMatch, está soltero.

La fama y el reconocimiento internacional no nublaron su vista.

“Quiero vivir de esto toda mi vida y tener mis conciertos con mis propias canciones”, destacó el artista.

Llunas no solo dio vida al cantante cuando era niño, sino que además interpretó algunas de las canciones clásicas de Luismi y ahora esos temas le han dejado un reconocimiento: un Disco de Oro.

Izan recibió el Disco de Oro por las 30 mil copias vendidas del soundtrack de Luis Miguel: la serie.

Compartió el escenario con su abuelo y su padre

Te pongo cuatro nombres de músicos reconocidísimos para que me des tu opinión sobre ellos: José Gómez Romero, Marcos Gómez Llunas, Bruno Mars y Justin Timberlake.

Estos cuatro artistas son gente de admirar como lo son mi abuelo, mi padre y Bruno Mars y Justin Timberlake tienen una carrera exitosa. Han trabajado muchísimo para ello. Han tenido mucha disciplina. Son personas que todos nosotros hemos admirado o estamos admirando.

¿Qué sensaciones has tenido al cantar, a capella, junto con tu padre Marcos y tu abuelo Dyango?

Cuando canté a capella con mi padre y mi abuelo, me sentí como ¡guau!, estoy compartiendo el escenario con tres generaciones, además de que cantan superbien. Espero volver a hacerlo pronto.l