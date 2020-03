Netflix estrena un filme con la historia de un dibujante cordobés

06/03/2020 - 22:21 Pura Vida

La novela gráfica “Ciudad”, del dibujante cordobés Fernando León González, quien firma sus trabajos como “Junior”, será llevada al cine Sony Pictures y con libreto de los hermanos Joe y Anthony Russo, quienes cobraron notoriedad luego de dirigir las taquilleras “Capitán América: Winter Soldier” y “Capitán América: Civil War”.

Junior, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, habló de “Ciudad” o “Extraction” nombre con el cual será estrenado el 24 de abril venidero, por Netfix.

Si bien, en un principio, se pensó en Matthew McConaughey para el protagónico, finalmente el filme está estelarizado por Christopher Hemsworth, quien saltara a la fama por interpretar el papel de “Thor” en las adaptaciones cinematográficas de los cómics de Marvel, y por sus papeles protagonistas en Snow White & the Huntsman (2012) y Rush (2013).

¿Cómo vives este momento al saber que Hollywood filmó la novela gráfica basada en un trabajo tuyo y con el protagónico de Christopher Hemsworth?

Primero, es una gran sorpresa porque estuvo mucho tiempo la película sin hacerse después de haberse anunciado y yo haber hecho el cómic. Ahora, es muy auspicioso saber que finalmente se la realizó y que el 24 de abril próximo será estrenada por Netflix. Me pone muy contento al ver a este notable protagonista (Hemsworth) y que el guión es de uno de los hermanos Russo, para quien le hice el cómic.

¿Quién te confirmó que, finalmente, se hacía la película?

Yo me entero a través del guionista, André Parks, que es amigo mío. Parks es el principal guionista de esta novela gráfica. Después se suman los hermanos Russo y ahí completamos lo que fue el libro. Parks es escritor de la serie “Flecha Verde” para la DC Comics, y autor de obras como “Capote”. Yo no sabía, hasta ese momento, que los hermanos Russo habían escrito la novela gráfica a la que se me encargó dibujarla. Es una novela gráfica de muchísimas páginas. En su momento fue pensada como guión de cine y como no se consiguió financiación para ese proyecto se llevó al cómic.

¿Qué se propuso contar a través del cómic?

Es la historia de un mercenario que es contratado por un narcotraficante para que este mercenario vaya a buscar a un hijo que le han secuestrado otros narcotraficantes. En la novela, un mercenario iba a rescatar a la hija de un narcotraficante. En este caso (por “Extraction”, la película) es un adolescente al que lo va a buscar a Tailandia. En la historia de “Ciudad” estaba ambientada en Ciudad del Este (ciudad paraguaya, la más grande dentro de la “Triple Frontera”, conformada con Foz de Iguazú, Brasil y Puerto Iguazú, Argentina), un lugar también peligroso. Estamos hablando siempre de lugares peligrosos en donde se mueve este protagonista que tiene esa misión de rescate.

La satisfacción de “Junior”

¿A qué atribuyes la fascinación de Hollywood de llevar al cine historias de los cómics?

Se sabe que en Hollywood hay un problema con los guionistas de películas porque están peleando para que se los ponga al mismo nivel, en las carteleras, que el protagonista o el director. Hay huelgas de estos guionistas. Las empresas recurren a las editoriales de cómics a conseguir los derechos. Se ahorran un guionista, compran un cómic y hacen una película.

El hecho de que hayas ilustrado “Ciudad”, como también lo hiciste con “Las Tortugas Ninjas”, ¿qué representa para vos que estos dos proyectos tengan luz?

Me causa satisfacción. Ya viendo las primeras escenas que se han filtrado de este thriller (“Extractión”) tiene mucha similitud con el personaje que creamos en su momento para el cómic. En cuanto a las situaciones, a los entornos, al enfoque que yo le di, mucha de las viñetas que yo hice para el comic está representada en estas primeras escenas que se filtran de la películal.

Historia de acción y de búsqueda de redención

¿Cuál es el mensaje que tiene “Ciudad” y el de “Extraction”?

El mensaje ha diferido un poco entre lo que es la obra “Ciudad’ a lo que es ahora el guión definitivo que fue llevado a la pantalla. Resulta que este narcotraficante que va a rescatar a a ese niño, justamente, con el rescate del niño él se redime de todo el historial pesado que tiene de crímenes sobre sus espaldas. Más allá de ser una historia de acción tiene ese lado espiritual. Es una hermosa historia. l