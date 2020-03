Hoy se jugará la 10ª fecha de la C40 del Papi Friense

06/03/2020 - 23:38 Interior

CHOYA, Choya (C) En el estadio Juan “Sívori” Sayavedra de la ciudad de Frías se disputará la décima fecha del certamen denominado “Susana Martínez de Guerra”, perteneciente a la C40 de la Asociación Friense del Papi Fútbol.

La jornada será hoy y el inicio del primer partido tendrá como horario a las 16.

El programa completo tiene el siguiente orden de encuentros: Farma Frías vs MyM Deportes; Kiosco Watito vs Yapeyú; Tienda MyC vs Panificadora La Única; Maturano vs Banda Verde y Metal Dina vs Amigos de Siempre. Tendrá fecha libre el elenco de Sandro Construcciones.

Cabe destacar que el puntero es Panificadora La Única con 24 unidades, en un torneo que se acerca a la zona de definición, por lo que aumenta el interés entre los amantes de la disciplina, que en buen número asisten a disfrutar de cada jornada.l