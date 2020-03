FÚNEBRES | 7 de marzo de 2020

06/03/2020 - 23:49 Funebres

- Jorge Elpidio Gallardo (Fernández)

- Mario Orlando Cárdenas

- José Manuel Silva (La Banda)

- José Mildonio Díaz (La Banda)

- Rosa Virginia Palacios

- Maria Natividad Barraza

Sepelios Participaciones

BARRAZA, MARÍA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/20|. Sus hijos Mónica, Rita, Luis, Lucio, h. pol. Mario, Juan, Ringo, nietos y demás familiares participan el fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad, ServicioORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CÁRDENAS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/20|. Su hija Zulema Barraza, sus hermanos Alba, Ema, Blanca y Manuel Cárdenas, participan su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad. Casa de duelo. Pedro L. Gallo 340 (S.V.). EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CÁRDENAS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/20|. Orlando siempre te recordaremos por tu bondad, simpleza, caballerosidad y amor a los tuyos con exquisito sentir, Que en el más allá del sol, Dios te concede lugar de los elegidos. Sus hermanas que siempre lo tendrán en la memoria, Emma y Blanca, hijos espirituales Teresa y Jorge Tevez, nietos espirituales Flor, Martina, Jorgelina y Valentino, hna. espiritual Blanca Castillo, sobrinos en el afecto Estela de Morales y flia. y Sra. Normí Ruiz, participan su partida, sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

CÁRDENAS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/20|. Sus hermanos Prof. Rosa Cárdenas, Manuel Hugo Cárdenas, sobrinos Hugo Alejandro, Diego Martin, Dr. Carlos Tuate, Zulma Barraza, Aldo R. Barraza y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

CÁRDENAS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/20|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.". Su sobrino Luis Cárdenas y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CÁRDENAS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/20|. Para siempre vivirás en nuestros corazones porque para nosotros eres eterno, por todos los momentos vividos y todo el cariño que nos diste. Tus hijos del corazón Zulma Barraza, Carlos Tuate, nietos Ambar y Thiago, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

CÁRDENAS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/20|. "Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino". Clara Gallardo de Tuate y sus hijos, Acompañan a la familia en tan dolorosa perdida. Rogamos oraciones en su memoria

CÁRDENAS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/20|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Carlos Emmanuel Cárdenas y flia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/20|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). Diego Germán Cárdenas y flia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DAPELLO, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Víctor Rodolfo Araujo participa su fallecimiento y acompaña a su hija Marcela en este duro trance.

DEL MALVAR, LÍDORO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. "Señor recíbelo en tu casa, permítele apreciar tu rostro, dale del descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". La comunidad educativa del colegio del Centenario participa con profundo dolor, el fallecimiento del hermano y tío de la Prof. Nancy Torres y Prof. Maximiliano Basualdo respectivamente. Ruega para el una oración por su descanso eterno.

DEL MALVAR, LÍDORO MANUEL

FRANICHEVICH, NIDIA ESTHER

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Amilcar Buenvecino, Regina Pereyra, Alejandro Buenvecino y familia, estrechan un fuerte abrazo a sus amigos Silvia y Panchi Palau ante la sensible pérdida de su hermana María del Carmen. Que el Señor bendiga su descanso.

GELID, MARÍA DEL CARMEN

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Graciela Cazaux, Nelibé Turc y Adriana Sauad participan con pesar su fallecimiento. Ruegan por su descanso eterno y acompañan con cariño a sus hermanos Claudia y Pedro, y a sus respectivas familias.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Hugo y Rulo Mulki participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a todos sus familiares en estos difíciles y penosos momentos. Se eleva una oración en su memoria.

GELID, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. "Que brille para ella la Luz que no tiene fin". La familia de Enrique Nasif Saber acompaña a su querida familia en este momento de dolor elevando oraciones en su memoria.

PALACIOS, ROSA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/20|. Su hija del corazón Stella, nietos Adriana, Facundo, Mariana, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 9 hs. casa duelo P.L. Gallo 330 s.v. Servicio Sociedad Militar. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Hugo y Rulo Mulki participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo "Nene" y acompañan a todos sus familiares y amigos en estos tristes momentos, se eleva una plegaria en su memoria rogando por el eterno descanso de su alma.

PÉREZ, HÉCTOR DEL VALLE (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Natividad Nassif, acompaña a su familia en este momento de infinita tristeza. Se ruega oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

CAAMAÑAO, RAMÓN HORACIO

COLLADO JIMÉNEZ VDA. DE MORALES, ANA MARÍA (q.e.p.d) Falleció el 27/2/20|. Anita querida: Pudimos festejar tus 90 años, bellos recuerdos. En tu vida sembraste cariño y amor y tu cosecha fué rica. Hoy se cumplen nueve dias de tu triste partida dejando nuestros corazones destrozados, pero nos reconforta saber que Dios te acogio en sus brazos y seguramente ya estarás con el amor de tu vida tu querido esposo Chicho. Te extrañamos tanto y será hasta el reencuentro. Sus hijos, nietos, bisnietos, agradecen a familiares, amigos, vecinos por su acompañamiento en tan doloroso momento e invitan a la misa a celebrarse en su querida memoria en la parroquia Santo Cristo el dia 7 de Mazo a las 20.30 hs.

COLLADO JIMÉNEZ VDA. DE MORALES, ANA MARÍA (q.e.p.d) Falleció el 27/2/20|. Querida Suegra: Fueron pocos años juntas, asi lo quiso el destino, pero los necesarios para entendernos. Compartíamos el amor hacia tu hijo Cacho, mi esposo, pero nunca competimos. Gracias por los momentos compartidos porque de esta vida solo se lleva lo vivido. Que Dios te tenga en su Santa Gloria y que te de la paz y el descanso eterno. Su hija política Susana Carranza de Morales que jamas la olvidará. invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santo Cristo.

COLLADO JIMÉNEZ VDA. DE MORALES, ANA MARÍA (q.e.p.d) Falleció el 27/2/20|. Estimada Ana: Llegaste a nuestras vidas y te convertiste en la persona mas importante, infaltable a todas las reuniones, tus dolores fisicos nunca opacaron tu simpatia, ni tu sonrisa, vivias pendiente de nosotros y nosotros de vos. Anita no ha fallecido porque vivirá eternamente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Negrita Caro y familia Carranza, invitan a la misa que se oficiará en la parroquia Santo Cristo hoy a las 20.30 hs.

CORONEL ALAGASTINO DE MIRANDA, NORA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/07|. Su esposo Roberto y sus hijos Carlos, Daniel, Rosa y Juan, nietos y demás familiares, invitan a la misa 20 hs en la parroquia San del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 13 años de su partida a la Casa del Señor.

DIÓSQUEZ DE SIALLE, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/20|. "Felices los que esperan en el Señor porque descansaran en El". Sus hijos y nietos invitan a la misa al cumplirse 9 dias de su fallecimiento el dia 7/3/20 a las 20 hs. en la parroquia San Juan Diego del Bº Saint Germain. Ruegan una oración en su memoria.

GUTIÉRREZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/15|. Al conmemorarse cinco años de su partida. Vivirás por siempre en nuestros corazones y en cada recuerdo que compartimos juntos. Su esposa Norma, sus hijos José, Juan, Matías, Lucrecia, Virginia y Guadalupe invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la Catedral Basílica.

GUTIÉRREZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/15|. Cinco años de tu partida, te extraño mucho mi viejo. Sé que de donde estés nos cuidas y estás mejor. fuiste un orgullo y hoy nuestra guia. Besos al Cielo. Su hijo José Alejandro, invita a la misa que se oficiará ho a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica.

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Querido hijo, paso un año y comienza otro, te extraño tanto y las ganas de verte, de estar juntos es imposible, la vida continúa, tantos años, tantos días, tanto tiempo de querer estar a tu lado, compartir los momentos felices de nuevos cumpleaños, de brindis de corazones deseando un Feliz Año y un Feliz Cumpleaños, siempre escucho tu voz, creo verte y me dices: - Hola mamá yo soy abrí la puerta, pero es una ilusión que se hace verdadera en mi memoria, sé que me acompañas a sentirme bien, pero la fuerza de querer verte y recordar los bellos momentos es tan fuerte y todo es ilusión y me haces sonreír. Cuando escucho esa bella canción "La Familia" y en su significado recuerdo que eras parte de ella de nuestra familia. Ruego a Dios que apacigüe mi dolor y pueda recordarte en silencio y en paz. Te quiero y te querré siempre. Tu mamá Carolina. Mis oraciones en la misa en la Catedral Basílica a las 20.30 hs. en tu memoria.

JUÁREZ, NORBERTO BENIGNO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. "Bienaventurados los manos, porque ellos recibiran la tierra por heredad". Sus amigos y vecinos de la Calle Colon y Congreso: Serafino Pittari Russo, Pancho Avila, Grabiel Umbidez, Raul Lezana, Juancho Cianferoni, Hugo Ayunta y sus respectivas familias, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Capilla Virgen del Valle (12 de Octubre y San Juan), con motivo de cumplirse dos años de su fallecimiento.

KOFFI KOUMAN, GILBERT (PADRE)

LIZÁRRAGA, ROSA ESTEHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/20|. Su compañero Jorge, sus hijos Marta, Leticia Mabel y Héctor Bravo, su hijo pol. Roberto Borrajo, sus nietos Cecilia, Alejo, José Ignacio, Iván, Anahí y Santiago, agradecen a familiares, amigos, vecinos y Centro de Jubilados de calle Lavalle por el acompañamiento recibido en esos momentos de dolor e invitan a la misa en Pquia. San Luis Gonzaga (Bº 1ra. Junta) a realizarse hoy a las 20,30 hs. al cumplirse un mes de su fallecimiento.

VILLAVICENCIO, CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/20|. Aun seguimos pensando porque aquella tarde cerraste tus ojitos sin decirnos Adiós, quizás pretendiste con esa última sonrisa calmar nuestro dolor. Hoy necesitamos que nos ayudes desde el Cielo a encontrar un poquito de consuelo para ésta aflicción y a pesar de que el tiempo pase siempre vivirás en nuestro corazón. Sus hijos Carla, Mario, Daniel, Yanina, Carlos y su cuñada Rosa, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica, al cumplirse 9 dias de su partida a la Casa del Señor.

VILLAVICENCIO, CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/20|. Sé que cuidas dede el Cielo y aún que pasen los años jamás te olvidaremos. Sus hermanos Lida y Gringo, su sobrina Liliana y flia. Rodriguez, participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica, al cumplirse 9 dias de su partida.

VILLAVICENCIO, CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/20|. Sé que en el Cielo habitas. Al lado de Dios has de estar aguardare paciente el día en que nos volvamos a encontrar. Sus sobrinas Carmen, Romina y Micaela participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica, al cumplirse 9 dias de su partida.

VILLAVICENCIO, CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/20|. Te fuiste y ahora más que nunca comprendemos lo grato de tu compañia y lo triste que resulta tu partida. Sus sobrinos Milagros, Mauro, Martina, Leandro, Anita y Ainna participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a la misa que se oficiará a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica, al cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

VILLAVICENCIO, CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/20|. Dios te llevó pero en mi mente guardo tu inmenso amor, vivirás por siempre en nuestros corazones. Sus sobrinos Cacho y Miguel Padilla, Pinchi, María José, Sonia, Silvia y su esposa Dany, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/20|. "Señor, ella ya está en tu Reino, recíbela y dale el descanso eterno". Su cuñada Ramona y us hijos Sergio, Rito, Marita y Cudy, participan con profundo dolor su fallecimiento.

VILLAVICENCIO, CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/20|. Hoy es otro dia más sin ti, pasa el tiempo y no puedo soportar este dolor que dejaste desde tu partida. Su cuñada Estela y sus hijos Beto, Sandra, Graciela, Rita, Nancy y Gabriel participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica, al cumplirser 9 días de su partida.

Agradecimientos

VILLAVICENCIO, CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/20|. En el Cielo, sabemos que estarás bien, que ya no sufres pero aquí nos haces mucha falta. Su familia agradece infinitamente al Sr. Mario Fernandez por el acompañamiento brindado en este dificil momento.

Recordatorios

BASUALDO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/16|. Querido papi y abuelo ¡cuánto te extrañamos! Nos quedamos sin tu presencia cariñosa y atenta a las necesidades de toda la familia ¡cuánto disfrutabas estar con los tuyos! Siempre preocupado en solucionar con diligencia amorosa y silenciosa las urgencias. Tu sabiduría y don de bien nos acompañaran en este camino hasta que nos volvamos a encontrar. Te amamos, tus hijos y nietos. Elevamos oraciones en su nombre al cumplirse el cuarto aniversario de su fallecimiento.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DÍAZ, JOSÉ MILDONIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/20|. Su compañera Reina Isabel César, sus hijos Mariela, Jonatan, José, José Luis, Pablo y Silvia y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy a las 9.30 horas en el cementerio La Misericordia. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

SILVA, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/20|. Su esposa Rosa Godoy, sus hijos Rosa, Juan, Belén y Daniela, nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy a las 11 horas en el cementerio La Misericordia. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

Invitación a Misa

----------------------------------------

MONTES DE BELTRÁN, HILDA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/11|. Su esposo Liber D. Beltran, sus hijos: Oscar, Edgardo, Daniel y Maria de los A. Beltrán, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se llevara a cabo en la Parroquia Santiago apóstol, hoy a las 20:30 hs al cumplirse 9 años de su fallecimiento

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORONEL, VÍCTOR M. (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/20|. Su amigo arquitecto Ricardo Araujo y familia, participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

GALLARDO, JORGE ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/20|. Su hija Ángela Gallardo, sus nietos Abril, Jimena, Ignacio y Ximena Gallardo y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy a las 10 horas en el cementerio Cristo Redentor. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

MARTÍNEZ DE RUIZ, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Amigos y vecinos Roberto Nuno, su esposa Estela Maris Castillo y sus hijos Roberto, Mery, Viviana, Marcela y Estela Maris Nuno con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a la familia y ruegan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ DE RUIZ, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. Enrique García y su esposa Sonia V. Martínez participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y elevan oración al cielo en su memoria y por la pronta cristiana resignación de su familia.

MARTÍNEZ DE RUIZ, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Cristina Santillán y sus hijos Fernanda, Daniela y Pablo Ocón, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.