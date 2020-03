“Pensé en lo peor, se me vino lo que pasó con Fernando en Gesell”

07/03/2020 - 01:00 Policiales

Mientras la Justicia investiga el brutal incidente en el que un adolescente recibió una salvaje golpiza por una patota, tras una supuesta pelea verbal, la familia del menor pide justicia. Toda la agresión quedó grabada en filmaciones de celulares e hizo recordar al mortal ataque sufrido por Fernando Báez Sosa.

Marta Nieva, madre del adolescente que fue agredido, el pasado domingo, a la salida de un boliche en la ciudad de Añatuya, habló con EL LIBERAL e informó que su hijo ‘tiene miedo y no quiere salir’ a la calle.

Fuera de la Unidad Fiscal, donde se entrevistó con la Dra. María Emilia Ganem -fiscal de la causa-, Marta manifestó: “Como mi hijo es menor y no reconoce a sus agresores, yo vine a hablar con la fiscal, quien me contó sobre la causa y sobre los detenidos”.

Te recomendamos: "VIDEO | En medio de una violenta pelea, le patearon la cabeza a un joven en Añatuya"

Al ser consultada sobre la situación actual del menor, Marta expresó: “El ya fue dado de alta, pero está con muchos dolores de cabeza que aún no le pasan, está medicado”.

Sobre el momento el shock que generó en su hijo el brutal ataque, la mujer expresó: “Ahora tiene miedo de salir, piensa que lo pueden agarrar por la calle porque no sabe quiénes fueron los que lo golpearon”.

Además indicó: “El no recuerda nada, no sabe ni siquiera cómo comenzó la pelea. Solo sé que hubo una discusión y después de eso comenzaron a golpearlo entre todos, según lo que él me contó”.

Como se recordará por el momento ahora “hay dos detenidos pero otros estarían identificados”. Marta expresó que “por suerte no hemos recibido ningún tipo de amenaza”.

Consultada sobre su pensamiento tras la viralización del video del ataque, recordó: “El día viernes a la noche soñé que sacaba a mi hijo muerto del hospital. Cuando me llamaron el domingo a la mañana para avisarme lo que había pasado yo no lo podía creer, pensé lo peor. Se me vino todo lo que pasó con Fernando -el adolescente asesinado por los rugbiers- en Gesell”.

Antes de finalizar la charla, la mujer sostuvo: “Espero que se haga justicia y se llegue hasta las últimas consecuencias para los agresores”. l