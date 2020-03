Coleoni le apunta a atacar los espacios

07/03/2020 - 01:42 Deportivo

La Copa Argentina ya quedó atrás para Central Córdoba, que se metió de lleno en el duelo de mañana ante Independiente, a las 19.40 en Avellaneda, por la última fecha de la Superliga. “Estamos pensando en Independiente que es una final más que tenemos en nuestro objetivo primario que es mantener la categoría. Hicimos una buena práctica, una buena semana y vamos como siempre, esperando dar lo mejor”, comentó el entrenador ferroviario Gustavo Coleoni, tras la práctica matutina de ayer.

El “Sapo” piensa un partido similar al que se dio ante San Lorenzo, con su equipo atacando espacios ante un rival que atraviesa un momento delicado y le urge salir a ganar.

“Cuando pasan los minutos y los equipos grandes no te convierten, la gente, la historia, los va llevando a un lugar donde, si vos tenés la posibilidad de atacar espacios, podés hacerlo, más allá de si está convulsionado o no al club. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro juego y tenemos pensando atacar espacios mientras el rival nos lo permita”, adelantó.

“Me tengo que enfocar en Central. Ojalá podamos estar a la altura y hacer nuestro mejor juego. Esto de que van a jugar los pibes o no, es relativo. Son jugadores de Independiente, que están en un plantel profesional y tienen contrato. Va a jugar la línea de cuatro completa, va a jugar Silvio Romero, va a jugar Roa. Lo de los pibes no es tan así”, agregó en alusión a la formación que pondría mañana Lucas Pusineri.

Al referirse a la temprana eliminación en Copa Argentina, el DT estuvo a la defensiva con la prensa. “Es parte del juego. Estudiantes y Unión perdieron con equipos de la C y parece que nosotros no podemos perder con nadie. Tanta tormenta la ponen ustedes, de este lado sabemos que no pasa nada”, disparó. Al hacer un balance del rendimiento de su equipo en esta Superliga que está por concluir, dijo: “Yo esperaba más puntos porque la estadística no nos ayuda con los rendimientos que hemos tenido. Creo que hemos merecido más puntos pero ha sido bastante bueno, por como se dio todo, que se armó bastante rápido. Estoy conforme con el rendimiento de los jugadores, hemos armado el equipo durante los partidos. Pasa que perdemos dos partidos y todos se olvidan y exigen como si fuéramos el Barcelona. Yo no me olvido como empezó todo, cómo armamos el equipo y dónde estamos”.

Por último, aseguró que su equipo no va a cambiar el estilo de juego. “No podemos cambiar tantas cosas porque somos un equipo que tiene una manera, una forma, una identidad, de ser agresivos, de ser vertical, no achicarse en ninguna cancha. Es cierto que los rivales que vienen acá toman cada vez más recaudos, intentamos tener esa paciencia pero hay una línea muy delgada de la paciencia a la falta de determinación”, concluyó el entrenador cordobés.

La opinión del “Sapo” sobre la modificación de los descensos

Tras conocerse que no serán tres si no dos los descensos, más una promoción, Coleoni dejó su opinión. “Creo que es una medida populista, buena. ¿Porqué digo buena? porque no le hace mal a nadie. No está bien que se haga ahora, porque ya va casi tres cuartos del torneo realizado, pero nos da media vida más a los que estamos peleando abajo. Y les da media vida más a los que le toca perder la final para ascender. Es algo que no le jode a nadie. No está bien a lo mejor en el tiempo, pero favorece a todos los equipos que están peleando abajo, nos da un aire. Bienvenido sea”, explicó.

El entrenador convocó a 18 futbolistas para viajar hoy

Tras la práctica realizada ayer por la mañana en el estadio Alfredo Terrera, el entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, dio a conocer una lista de 18 futbolistas que fueron convocados para viajar hoy por la mañana, vía aérea, rumbo a Buenos Aires, para visitar mañana a Independiente de Avellaneda. La nómina es la siguiente: Arqueros: Diego Rodríguez y Maximiliano Cavallotti. Defensores: Francisco Manenti, Jonathan Bay, Jonathan Galván, Matías Nani e Ismael Quilez. Mediocampistas: Juan Galeano, Santiago Gallucci Otero, Gervasio Núñez, Jonathan Cristaldo, Marcelo Meli, Lisandro Alzugaray y Mateo Montenegro. Delanteros: Joao Rodríguez, Cristian Chávez, Jonathan Herrera y Dany Cure.

No fueron citados el volante y capitán Cristian Vega, quien padece un esguince de tobillo, ni el defensor Oscar Salomón, afectado por una sobrecarga muscular.

En cuanto al equipo, Coleoni anticipó que, además del obligado por Vega, habrá dos cambios más con respecto a los once que arrancaron ante Banfield. Y si bien no dio más indicios, un probable equipo para visitar mañana a Independiente podría ser con Rodríguez; Quilez, Galván, Nani y Bay; Cure, Meli, Galeano y Cristaldo; Chávez y Herrera.l