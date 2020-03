Sebastián González, un ejemplo de liderazgo

07/03/2020 - 01:52 Deportivo

Por Daniel Romero

[email protected]

Sebastián González pertenece a la nueva casta de entrenadores con un liderazgo democrático, persuasivo, alejado del tipo “cabrón” que caracterizó a las primeras camadas, pero que aún perduran.

Su llegada a Quimsa no desató grandes titulares ni expectativas desbordante, pero su trabajo hoy habla por sí solo.

“Nací a media cuadra de Atenas. En el año 76, tenía 6 años, cuando empezó la liga de transición y estaba en minibásquet. Seguí todas las primeras ligas con un grupo de jugadores y de entrenadores del club que me hicieron enamorar del juego. Jugué hasta los 18 años y me volqué a la dirección técnica. No era tan bueno jugando. Trabajé en todas las inferiores de Atenas. Hice el profesorado de Educación Física y decidí hacerlo profesionalmente, agarrar el bolso y salir para donde haya trabajo como hacemos los entrenadores”, arrancó Sebastián González, en visita a la redacción de EL LIBERAL.

“Me acuerdo de mis entrenadores de base que eran Javier Sánchez, el Pollo Obeide y José Luis Leiva, tres personas que no están y que compartí con ellos. Uno los tiene en momento como éste. Estuve siempre ligado a Atenas, viendo a entrenadores como Walter Garrone o Magnano. Uno fue admirando y sacando cosas de todos”, agregó en torno a las personas que los inspiraron.

Con 43 años, Sebastián González pertence a la nueva raza de entrenadores que sabe escuchar y evita el autoritarismo. “Me parece que son dos momentos diferentes. La primera camada de entrenadores a nivel nacional tuvo que llevar a los jugadores al profesionalismo extremo y tenían que tener la vara muy corta e imponer su autoridad. La sociedad va cambiando la forma de enseñar y la forma de aprender. El profesionalismo está instalado. Hay diferentes tipos de entrenadores, pero uno dentro de eso va viendo dónde se siente a gusto. A mí me gusta estar cerca. Me parece que saber escuchar es muy bueno. Nosotros, como entrenadores, todo el tiempo estamos corrigiendo cosas y si no lo hacés mediante un buen trabajo, el jugador va a ponerse a la defensiva. Cuando era más chico, cuando mi papá me decía que no y era no. Hoy, uno como padre tiene que explicar los ‘no’ también”, explicó convencido.

Con Atenas, tuvo el privilegio de llegar a las finales de la temporada 2010/11 (ante Peñarol), pero lo que más recuerda es un hecho extradeportivo. Antes del tercer juego, el entrenador cordobés perdió a un amigo: Fernando Mammana.

“Era el delegado de minibásquet, el papá que me ayudaba. Y hace unos 8 meses, sabiendo de que venía para acá, el hijo (Mauricio) también tuvo una enfermedad y falleció. Era mi alumno. Fueron dos personas muy importantes para mí, que me han marcado. Fue de mis primeros alumnos y el primer papá que me acompañó en esto. Se notaba el deseo de que me vaya bien. Por eso uno los reconoce y lo trae siempre”, comentó al margen de lo deportivo.

De Corrientes a Santiago

Sebastián González trabajó en Corrientes durante varios años hasta que Quimsa golpeó a su puerta. “Con San Martín ascendimos, jugamos finales, ganamos un Súper 20. Fueron seis años. Venir a una institución como Quimsa, que es codiciada por muchos, pero es otro tipo de estructura. En San Martín todos íbamos en crecimiento. Acá hay una logística muy buena, yo creo que de las mejores, una cantera muy buena y mucha gente que trabaja alrrededor del equipo y uno siente que se tiene que centrar más en el tema básquet y disfrutarlo. Estamos muy a gusto en Santiago y en Quimsa”, comentó.

Quimsa hoy es puntero de la Liga Nacional y semifinalista de la Champions. Y el lunes, su equipo enfrentará a San Lorenzo, en el primer juego de la serie. “Respetamos mucho a San Lorenzo, pero también confiamos en lo que podemos hacer en el juego colectivo, en el momento que estamos teniendo. En la construcción de lo que estamos haciendo todos juntos, puede faltar una pieza o jugar con diferentes intérpretes, pero hay un estilo y el equipo se siente a gusto. Sentimos que la gente se identifica con nosotros. Entonces, tener la posibilidad de definir en nuestra casa para nosotros es importante”, comentó ilusionado.l