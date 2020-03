Las Pelotas presentó “Es así”, su nuevo trabajo discográfico

07/03/2020 - 21:23 Pura Vida

Las Pelotas logró ascender un peldaño más de su madurez sonora en “Es así”, su nuevo disco de estudio que ya salió a la venta, y que ofrece a sus seguidores una ampliación de su universo musical.

A lo largo de unos 37 minutos de música, desplegados en diez flamantes composiciones, el grupo alcanza un equilibrio justo entre la emoción que no empalaga, el toque rockero que no cae en el desenfreno de altos tempos y estridencias sin sentido; y letras melancólicas que reflexionan sobre un pasado, pero desde un presente que no espera ni depende de respuestas reveladoras, según lo refleja Télam.

“Llegamos a dónde queríamos llegar. Es un disco que está cargado de emoción, de realidad y de buena energía. Eso es groso, porque es muy fácil imaginarse las cosas, sobre todo en la música, pero el tema es poder concretarlas. Después de escuchar tres millones de veces los temas, los pongo y me siguen gustando y me dan ganas de escucharlos. Es una buena señal”, dijo el líder del grupo, el guitarrista, cantante y compositor Germán Daffunchio.

Sin embargo, el músico reconoció que el grupo cuenta con una metodología de trabajo grupal en donde “todos estamos esperando llegar a determinado punto en cada tema y, si no sale, se busca otro”, por lo que los resultados finales siempre suelen ser satisfactorios para sus propios oídos.

Lo cierto es que “Es así”, la placa que sucede al también destacable “Brindando por nada”, de 2016, invita a una escucha atenta que, como ocurre con muchos discos clásicos, no se agota en una primera instancia.

La canción “Mira”, por ejemplo, pareciera rendir un velado tributo en su introducción a “Ashes to ashes” y la base que marca la guitarra a “Rebel, rebel” de David Bowie; así como en “Ya lo sabes” subyace una base bailable que remite a la Electric Light Orchestra; o “Siéntate y espera” juguetea con algunas marcas beatles, sobre todo en el solo de guitarra de inspiración “harrisoneana” o los teclados que accionan como parientes lejanos al mellotrón de “Strawberry Fields Forever”.

“Con el paso de los años, la tecnología acompañó de una manera alucinante y para uno, que hizo música con dos pedales y una cinta de una pulgada, eso es un montón de herramientas alucinantes que ayuda mucho en la terminación del cuadro. Además, los viejos tenían razón. La experiencia en la vida es mucho. Generalmente, ayuda a que disfrutes más las cosas”, mencionó Daffunchio sobre la evolución sonora del grupo.

Y agregó: “La música de Las Pelotas es la música de Las Pelotas siempre, y sale en un disco o en otro. Nuestro desafío siempre es tratar de igualar o superar lo que hicimos antes. Los objetivos que nos pusimos, intelectuales y emocionales, se cumplieron y eso es lo que más importa. Cada disco es una etapa de tu vida distinta y está reflejado ahí”.