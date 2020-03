Christophe: “Me dejé atacar por el virus de la TV”

07/03/2020 - 21:28 Pura Vida

El reality “Bake Off Argentina, El Gran Pastelero”, ausente en la grilla de televisión de 2019, volvió a la grilla de Telefé, con una ya exitosa segunda temporada, la cual llega a Santiago del Estero, los domingos, a través de la pantalla de Canal 7, a las 22.45.

Otra vez, bajo la conducción de la modelo Paula Chávez, con pocos cambios y manteniendo el formato que nació y tuvo gran suceso en Gran Bretaña, el reality muestra la competencia de pasteleros amateurs que tendrá 15 episodios.

“Es un excelente formato y por eso funciona. Y en este caso añade el acierto de haberlo adaptado a la idiosincrasia argentina, que es un país muy gastronómico”, dijo a Télam Christophe Krywonis, el chef francés que continúa siendo la principal figura del jurado como en la edición 2018.

¿Cómo explica el éxito del programa?

“Está acomodado a la idiosincrasia argentina y eso hace que se transmitan las emocione de otra manera. Tengo bastante experiencia. He estado en 12 realities. Al principio cuando me llamaron para hacerlo me negaba. Lo rechacé cinco veces, pero una vez acepté y ahí la televisión me atacó como un virus”.

Christophe Krywonis, el chef francés, lleva 30 años radicado en la Argentina y también ha oficiado como jurado en otros ciclos culinarios de Telefé como “MasterChef”, y “Familias frente a frente”.

“Esta nueva temporada ya está grabada y estoy en condiciones de ver el trabajo en perspectiva. Creo que hubo una buena producción y los jurados estuvimos más afilados que en la primera temporada. Este año los participantes estuvieron más preparados para sorprendernos. Se van a ver en pantalla cuestiones dramáticas, bellas, algunas cómicas, errores que se salvan con mucha dignidad. El desafío para los participantes es sobrellevar la presión y seducir y eso produce muchas situaciones intensas”, contó Christophe.