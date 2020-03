La violencia política en la historia argentina - décima entrega

08/03/2020 - 01:08 Santiago

La historia de Cuyo y la vida de sus habitantes surge unida a Chile, desde los tiempos de la llegada de los españoles a ese territorio mediterráneo,. La relación entre los pueblos trasandinos de chilenos y cuyanos se desarrolla en todos los aspectos de una forma natural y se mantuvo más allá del cambio de dependencia política producida en 1776, cuando la capital desde la que se gobierna Cuyo pasa de Santiago de Chile a Córdoba del Tucumán. El vínculo económico, el contacto social y sobre todo la fraternidad cultural son una evidencia que llega a nuestros tiempos.

Una de las composiciones musicales más conocidas de este lado de la Cordillera es la cueca “Las Dos Puntas”, extraordinaria composición de los sanjuaninos Osvaldo Rocha y Carlos Montbrun Ocampo, que se convierte en una expresión bellísima de la hermandad entre las puntas del camino que une Cuyo con Chile. Es curioso que para muchos argentinos, esta canción remita más a Mendoza que a San Juan, incluso a pesar de que su letra nombre al maravilloso valle de Calingasta.

Sin duda, queda demostrada la gran identidad unitiva de Cuyo como región, y también la ligazón permanente y estable con el otro lado de los Andes. Por eso, el proceso de partición de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis fue muy traumático para los pueblos que lo protagonizaron, y muchos de los dirigentes políticos locales y regionales, terminaron haciendo realidad los primeros versos de “Las Dos Puntas”: “Cuando pa’ Chile me voy, cruzando la cordillera…”. Pero del otro lado no los esperaba una chilena, sino cruelmente el exilio y el destierro.

San Juan declara su autonomía

Los tiempos de José de San Martín como gobernador de Cuyo, que comenzaron el 12 de setiembre de 1814, estuvieron destinados a la preparación del Ejército de los Andes, hasta el inicio, en enero de 1817, del Cruce de los Andes. En la ciudad de San Juan de la Frontera, desde inicios de 1815, mandaba el teniente gobernador José Ignacio de la Roza, quien mantiene el cargo hasta 1820, como aliado de San Martín, y luego de Toribio Luzuriaga. Su obra de gobierno logró la mejora del camino a Mendoza, la urbanización de San Juan, y el fomento del riego y la minería. Era el jefe de la Logia Lautaro en su ciudad y un incondicional de Francisco Narciso de Laprida.

El 9 de enero de 1820, un día después del motín de Arequito, cuando el Ejército del Norte se subleva contra el Directorio, se rebela la guarnición militar de San Juan, al mando del capitán Mariano Mendizábal y el teniente Francisco Solano del Corro, y derrocan a De la Roza, arrestándolo junto al jefe del Regimiento de Cazadores de los Andes, Severo García de Sequeira. Los revolucionarios se ascienden a sí mismos a coronel, y Mendizábal es elegido gobernador, el primero de la historia que no depende de Mendoza.

El general Rudecindo Alvarado, a la sazón jefe del ejército en Mendoza, obliga a Mendizábal a liberar a Sequeira, quien intenta escapar hacia La Rioja, pero es perseguido por Del Corro, oficial indómito, quien lo recaptura en Anguangos y lo ejecuta, junto a sus seguidores. San Juan se sumerge en el caos, las tropas dejan de responder a sus mandos naturales y saquean todo lo que encuentran. Luzuriaga intenta reprimir el levantamiento, pero las demandas provenientes desde Chile hacen que envíe las tropas para participar de la campaña al Perú.

Los primeros gobernadores de San Juan: Maradona, Sánchez, Urdininea

El 21 de marzo el Cabildo, dominado por los autonomistas, se enfrenta a Mendizábal, lo reemplaza por Del Corro, y tres días después nombra a José Ignacio Fernández Maradona como gobernador y a Del Corro como jefe militar. La tragedia personal de Mendizábal es escalofriante: es enviado preso a La Rioja, luego a Salta, más adelante a Mendoza y remitido a Chile, donde permanece hasta su traslado al Perú. En Lima se le inicia juicio por rebelión, se lo juzga culpable y, por orden de San Martín, es degradado y fusilado como traidor a la Patria, en la Plaza de Armas de Lima, en enero de 1822. Las consecuencias de la guerra civil van llegando muy lejos.

San Juan, mientras tanto, no logra pacificarse, y el temperamento de Del Corro causa gigantescos problemas. El militar invade La Rioja, y enfrenta al ejército comandado por Juan Facundo Quiroga, enviado por el gobernador Francisco Ortiz de Ocampo. Triunfan los sanjuaninos y Del Corro ocupa La Rioja, pero allí es derrotado por Quiroga en una nueva batalla. Del Corro escapa hacia el norte, con la esperanza de ponerse bajo las órdenes del gobernador salteño Martín Miguel de Güemes. Sus hombres lo abandonan, atraviesa solitario Catamarca y llega a Tucumán, donde es arrestado. Permanece preso mientras Bernabé Aráoz es gobernador. En 1830 se pierde su rastro y nada se sabe hasta hoy de su destino.

El gobernador Maradona renuncia el 10 de agosto de 1820 y es sucedido por José Antonio Sánchez, un militar chileno fiel a San Martín, apoyado por Laprida, ilustre presidente del Congreso que juró la Independencia el 9 de julio de 1816, quien es nombrado ministro de gobierno. Es un tiempo calmo que permite la disolución del Cabildo, la creación de la Corporación Representativa (virtual legislatura), y como anécdota el gobernador Sánchez impulsa el envío del joven Domingo Faustino Sarmiento al Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires, aunque la resistencia de sus padres demora el trámite.

Es destacable la sintonía del gobierno de Sánchez con el de Martín Rodríguez en la provincia de Buenos Aires. La gestión inspirada por Laprida constituye la primera expresión de un gobierno unitario provincial en nuestra historia. En enero de 1822 Sánchez es destituido por aclamación popular. Lo sucede el altoperuano José María Pérez de Urdininea, quien gobernará un año adhiriendo a las ideas unitarias, pero cuyos intereses estaban puestos en la situación de su tierra natal, más que en Cuyo, donde su condición de militar lo había destinado. Llegará a ser presidente de Bolivia en 1828. San Martín reclama a Urdininea en el Perú y éste renuncia, siendo reemplazado por Salvador María del Carril, doctor en Derecho de sólo 24 años. Es elegido bajo el imperio de la primera ley que en la Argentina estableció el voto de todo hombre libre mayor de 21 años.

Salvador María del Carril: la primera Constitución argentina, la Carta de Mayo

Del Carril asume el 10 de enero de 1823 y emprende una serie de reformas que tensan la vida sanjuanina. Liberal y unitario, suprime las últimas instituciones coloniales y sigue el espíritu del gobierno porteño inspirado por Bernardino Rivadavia. Fueron suprimidos varios conventos de San Juan y soporta un levantamiento a fines de 1823, que fue reprimido violentamente, con la ejecución de su promotor, el sargento Borja Flandes.

Consolidado su gobierno, la provincia envía a Buenos Aires a Laprida como diputado constituyente al Congreso de 1824, que se convierte en uno de los líderes del unitarismo. En el ámbito provincial promovió el riego, la minería, estableció una imprenta, creó el Registro Oficial, fundó el poder judicial, y en el hecho político más importante de su gestión, el 6 de junio de 1825 envió un proyecto para su aprobación por los diputados provinciales. El 13 de julio, luego de arduas discusiones, resulta aprobada la Carta de Mayo, como se conoce a la primera constitución escrita en la Argentina.

Fue un texto de avanzada, con una proclamación liberal de los derechos del hombre, y estableció principios para la organización política de la sociedad sanjuanina, aunque no organizó la estructura de gobierno. La libertad de cultos fue la mecha que encendió la revolución contra Del Carril. Sólo vivía un protestante en San Juan, el boticario estadounidense Amán Rawson, y esa disposición fue resistida por el clero, los militares y la mayoría del pueblo. Pocos días antes de la sanción apareció un bando anónimo que denunciaba: “El Ejecutivo con sus mañas y cohechos logrará por un momento sancionar lo que quiera pero su caída está próxima”.

Estalló la sedición bajo el lema “Religión o muerte”: fue derrocado Del Carril, fue detenido y luego huyo a Mendoza. Asumió el gobierno Plácido Fernández Maradona, quien proclamó: “¡Ciudadanos armados! ¡Militares defensores del país, de la patria y de la religión santa que profesamos! Me habéis honrado con el mando de la Provincia y yo he jurado… derramar mi última gota de sangre, antes que comprometer vuestra seguridad individual…, no tengáis el menor temor de mis medidas; pues todas son encaminadas a la salvación del país, y a consolidar esa justa causa porque os habéis alarmado...”. La Carta de Mayo fue quemada en la plaza mayor de San Juan, frente a la Catedral.

Pedro Correa era partidario de Maradona, y su hija Deolinda, en los tiempos posteriores de la guerra civil, moriría en el desierto e iba a convertirse en uno de los cultos populares más importantes del país: la Difunta Correa. Desde Mendoza se organiza una expedición para reponer a Del Carril. Se produce la batalla de la Rinconada de Pocito el 9 de setiembre y se derrumba el gobierno de Maradona. El 12 renuncia Del Carril formalmente, y se nombra en forma directa, dejando de lado el sufragio popular, a José Navarro. Los vencidos fueron juzgados con dureza. Las ejecuciones estuvieron a la orden del día. Los clérigos Manuel Astorga, Dionisio Rodríguez, José de Oro, Juan José Robledo y Manuel Torres fueron desterrados a Chile.

La guerra civil no iba a detenerse hasta 1853. El hastío de tres décadas de batallas, miseria y dolor hará que los unitarios del 20 fueran federales del 53; y los caudillos federales del 30 se conviertan en políticos liberales. Los enemigos Salvador del Carril y Justo de Urquiza, serían la primera fórmula presidencial argentina. Si las paradojas históricas enseñan, ésta debe ser una gran lección para los argentinos.