Joao quiere mantenerse fuera de la zona roja

08/03/2020 - 02:00 Deportivo

Siempre estuvo claro que el objetivo de Central Córdoba era pelear la permanencia. Y a los jugadores no les cambió el foco ni si quiera cuando llegaron a la final de la Copa Argentina, en diciembre del año pasado. Joao Rodríguez, delantero ferroviario, se refirió a esa lucha permanente que tienen, de cara al cotejo de hoy y las once fechas que vendrán de la Copa de la Superliga.

“Yo pienso que en un 70 a o 75% de lo que ha sido el torneo nos hemos mantenido fuera de la zona roja y eso hay que revalidarlo en estos doce partidos que quedan. Si bien es un torneo muy difícil, un campeonato súper parejo donde nadie te regala nada y no tienes partido fácil, ni de local ni de visitante tienes asegurado nada, para nosotros es primordial sumar fecha a fecha. Es lo que hemos venido haciendo, vamos por un buen resultado y ya por ahí tener esa tranquilidad de despegarnos un poco y empezar la Copa de la Superliga de la mejor manera de local”, analizó el colombiano.

Metiéndose en el cotejo de hoy ante el Rojo, opinó: “Es un equipo histórico, con historia grande pero no con un buen presente. A pesar de que no vienen bien, ellos van a estar con su gente y van a tener que asumir el protagonismo. Nosotros vamos a hacer un planteamiento de mucha paciencia, tenemos las herramientas para saber cuando ejecutarlos y poder hacerle daño al rival. Pero sabemos que el peso del partido es 100% para ellos y nosotros iremos con las ideas claras de que tenemos que ir a sacar un buen resultado”.

“Cuando digo paciencia no me refiero a salir a esperar o a defenderse. Hablo de paciencia de ser inteligentes. Es un partido largo, son dos equipos que necesitan de los puntos, tanto ellos como nosotros. Entonces debemos ser inteligentes y plantear un partido con tranquilidad, son 90 o 95 minutos y lo podemos ganar en el primero o en el último. No nos podemos desesperar, es un trámite largo y ya sabemos lo que tenemos que hacer”, acotó.

Por último, se refirió a su actualidad y las chances que se le presentan de jugar. “Gracias a Dios físicamente estoy bien y con la confianza siempre a tope. En cuanto a las oportunidades de cuando me toca iniciar o entrar desde el banco, cada minuto que me toque es oro y siempre trato de aprovecharlo al máximo para poder ser una opción para los profes. Por ende me siento muy bien para estar a disposición de lo que me pida el cuerpo técnico”, concluyó.l